Công bố nhãn hiệu chứng nhận 'Gỗ Việt Nam/Vietnam wood'

Việt Nam hiện là một trong những quốc gia xuất khẩu gỗ và lâm sản hàng đầu thế giới. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 17,35 tỷ USD; năm 2025 dự kiến đạt khoảng 18 tỷ USD, đưa Việt Nam đứng thứ 5 thế giới và thứ 2 châu Á về xuất khẩu gỗ và lâm sản. Tuy nhiên, việc thiếu một nhãn hiệu chứng nhận mang tầm quốc gia khiến sản phẩm gỗ Việt Nam gặp nhiều hạn chế về nhận diện thương hiệu và giá trị gia tăng.

Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Trần Quang Bảo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bảo Thắng.

Sự ra đời của nhãn hiệu chứng nhận “Gỗ Việt Nam/Vietnam wood” được xem là cam kết mạnh mẽ về nguồn gốc gỗ hợp pháp, chất lượng sản phẩm và trách nhiệm môi trường – xã hội, đồng thời là công cụ pháp lý quan trọng nhằm bảo vệ uy tín của ngành gỗ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, sau quá trình nỗ lực xây dựng, với sự hỗ trợ của các đơn vị có liên quan, ngày 17/10/2025, Cục Sở hữu trí tuệ đã chính thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận ““Gỗ Việt Nam/Vietnam wood” số 577401, 577402, 577403 cho Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.

Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ đã trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu chứng nhân ““Gỗ Việt Nam/Vietnam wood” cho Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm. Ảnh Bảo Thắng

Tại Hội nghị công bố nhãn hiệu chứng nhận, đại diện Cục Sở hữu trí tuệ đã trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu chứng nhận “Gỗ Việt Nam/Vietnam wood” cho Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm dưới sự chứng kiến của các vị lãnh đạo đại diện các Bộ, ngành, Hiệp Hội, Doanh nghiệp. Nhãn hiệu chứng nhận là tấm "chứng minh thư" cho gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam vào thị trường quốc tế và khẳng định vị thế, thương hiệu gỗ Việt ở trong nước.

Ngay tại hội nghị, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đã trao Quyết định cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gỗ Việt Nam/Vietnam wood” đợt đầu tiên cho 7 doanh nghiệp tiêu biểu, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng và nguồn gốc: Công ty Cổ phần Woodsland, Công ty TNHH Vật liệu mới Nhuận Phát, Công ty TNHH MTV Phú Tài Đồng Nai, Công ty Cổ phần Vina G7, Công ty TNHH Kim Thành A, Công ty TNHH Triệu Thái Sơn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Long.

7 doanh nghiệp được trao chứng nhận trong đợt đầu tiên. Ảnh: Bảo Thắng.

Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Trần Quang Bảo nhấn mạnh, nhãn hiệu chứng nhận “Gỗ Việt Nam/Vietnam wood” không chỉ là dấu hiệu nhận diện, mà là bệ phóng để doanh nghiệp nâng cao giá trị gia tăng, từng bước chuyển từ gia công sang xây dựng thương hiệu, hướng tới phát triển bền vững và hội nhập hiệu quả.

Việc công bố và đưa vào vận hành nhãn hiệu chứng nhận được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng để xây dựng thương hiệu gỗ quốc gia, góp phần nâng cao vị thế của gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.