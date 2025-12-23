Bia Saigon Special trao hàng ngàn 'Lộc Special' tại Extra Special Night 2025

Từ không gian ẩm thực đẳng cấp chuẩn Michelin, dàn lineup cùng những màn kết hợp vượt mong đợi, đến khoảnh khắc trao Lộc Special gửi gắm lời chúc cho một năm mới rực rỡ và đặc biệt hơn, tất cả đã cùng kiến tạo nên trải nghiệm ăn mừng hơn cả “special”, ghi dấu ấn mạnh mẽ với hàng ngàn khách tham dự.

Khách tham dự hào hứng tham gia các hoạt động tương tác tại sự kiện “Extra Special Night”.

Từ lâu, Bia Saigon Special đã trở thành lựa chọn được ưa chuộng trong các dịp đặc biệt của người tiêu dùng nhờ vị bia đột phá với hương thơm tươi mới đặc trưng vị nhẹ, sảng khoái, dễ uống nhưng vẫn đậm đà nốt hương đặc trưng nhờ hoa bia Yakima nhập khẩu từ Mỹ, kết hợp cùng công nghệ ủ kép. Hơn cả một hương vị, Bia Saigon Special nâng tầm mọi khoảnh khắc “Extra Special” cùng người thân và bạn bè. Bởi vậy, “Extra Special Night” ra đời như một không gian nơi tinh thần Extra Special được cảm nhận trọn vẹn và sống động.

“Extra Special Night” được kiến tạo để trở thành nơi những khoảnh khắc đặc biệt bắt đầu từ chính những người tham dự. Với các trải nghiệm đa tầng, sự kiện không chỉ đưa người tham dự vào không khí đậm chất lễ hội, mà còn mở cơ hội để họ chủ động đồng sáng tạo và trao đổi những giá trị tốt đẹp cho nhau thông qua chuỗi hoạt động tương tác mùa lễ hội.

Không gian trải nghiệm Extra Special

Điểm nhấn nổi bật của sự kiện là không gian trải nghiệm đa khu vực, nơi lễ hội trở thành một hành trình khám phá liên tục. Tại thử thách “ATM Lộc”, người tham dự cùng nhau vượt qua các thử thách vận động và tương tác theo nhóm để “rút” về những lời chúc may mắn đầu năm, tượng trưng cho tinh thần cùng nhau trao - nhận Lộc Tết. Song song đó, khu vực Extra Special Hub mang đến không gian trải nghiệm nơi khách tham dự có thể trực tiếp sáng tạo những chiếc túi tote, kết hợp dấu ấn cá nhân cùng biểu tượng “special” – dáng chai đặc trưng của Bia Saigon Special, gửi gắm thông điệp “tuy bạn không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn”.

Hoạt động này phản ánh trọn vẹn tinh thần của Bia Saigon Special: một dòng bia được chế tác tỉ mỉ với công nghệ ủ kép hoa bia Yakima, đề cao giá trị thủ công và sự chỉn chu trong từng chi tiết. Bên cạnh đó, sự góp mặt của nghệ sĩ Tăng Phúc mang đến góc nhìn nghệ thuật giàu cảm xúc, góp phần truyền cảm hứng để mỗi lời chúc, mỗi món quà tại sự kiện trở nên gần gũi hơn, đồng thời lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ cho người tham dự.

Lấy cảm hứng từ tinh thần Michelin, không gian ẩm thực tại “Extra Special Night” mang đến những món Việt quen thuộc theo cách hiện đại tinh tế. Bia Saigon Special được kết hợp trực tiếp trong quá trình chế biến, tạo nên trải nghiệm ẩm thực đậm bản sắc nhưng vẫn mới mẻ và khác biệt. Những món ăn quen thuộc của ẩm thực Việt được biến tấu tinh tế và kết hợp cùng Bia Saigon Special trong quá trình chế biến, cho thấy Bia Saigon Special không chỉ đồng hành ghi dấu mọi khoảnh khắc đặc biệt, mà còn khẳng định khả năng nâng tầm món ăn theo một cách rất riêng.

Không gian ẩm thực tại “Extra Special Night” mang đến trải nghiệm món Việt được biến tấu hiện đại, kết hợp cùng Bia Saigon Special trong chế biến.

Một trong những hoạt động để lại ấn tượng sâu đậm với du khách là khi được trực tiếp chứng kiến đầu bếp Michelin cùng nghệ sĩ Tăng Phúc làm nem cua bể, kết hợp tinh tế với Bia Saigon Special trong quá trình chế biến, giúp tạo nên vị đặc biệt khó lẫn. Không dừng lại ở đó, món nem cua bể càng “extra special” khi thưởng thức cùng Bia Saigon Special. Sự kết hợp này không chỉ đánh thức mọi giác quan mà còn nâng tầm trải nghiệm thưởng thức, để lại dư vị tròn đầy và đáng nhớ cho món ăn quen thuộc.

Âm nhạc Extra Special - Khuấy động cảm xúc Tết

Âm nhạc là chất xúc tác đưa cảm xúc của đêm hội lên cao trào. “Extra Special Night” quy tụ dàn nghệ sĩ Việt được yêu mến như Trúc Nhân, Tăng Phúc, S.T Sơn Thạch, Trang Pháp, Kay Trần, Trương Thảo Nhi, DJ WOKEUP, MC Hoàng Rapper.

Những màn kết hợp bất ngờ và các setlist được thiết kế riêng cho mùa Tết, biến âm nhạc trở thành ngôn ngữ để hàng ngàn người cùng hòa nhịp và tỏa Tết, trao Lộc, ăn mừng khoảnh khắc Extra Special trong không khí rộn ràng của năm mới.

Những màn trình diễn bùng nổ của dàn nghệ sĩ góp phần khuấy động không khí lễ hội tại “Extra Special Night”.

Điểm nhấn của sự kiện là khoảnh khắc hé lộ hàng ngàn lời chúc Tết đặc biệt do chính cộng đồng tham dự tạo nên trong suốt đêm hội. Cao trào được đẩy lên với “Cơn mưa Lộc” mang tính biểu tượng kết hợp cùng màn trình diễn pháo hoa tầm cao đầy bất ngờ, lan tỏa tinh thần Tết lớn, nơi sự gắn kết, hy vọng và khởi đầu mới được cùng nhau sẻ chia để mọi khoảnh khắc đều trở nên Extra Special.

“Extra Special Night” là chương tiếp theo trong hành trình xây dựng kết nối cảm xúc bền chặt và nâng tầm trải nghiệm khách hàng của Bia Saigon Special, nơi sản phẩm được đặt ở trung tâm của một trải nghiệm văn hóa giàu ý nghĩa.

Khoảnh khắc lan tỏa 10.000 lời chúc Tết đặc biệt từ chính khách tham dự sự kiện.

Song hành cùng hương vị đặc biệt của Bia Saigon Special đã trở thành dấu ấn chất lượng tại Việt Nam, sự kiện là minh chứng cho cam kết của thương hiệu trong việc mang đến những trải nghiệm sáng tạo. Thông qua những không gian đa tầng và khoảnh khắc sẻ chia đầy cảm xúc, Bia Saigon Special mang đến một cách đón Tết hiện đại, gần gũi và đáng nhớ.