Bạn biết gì về màn hình Cinema LED Onyx thế hệ mới?

Theo đại diện Samsung, ngành công nghiệp điện ảnh đang trải qua một cuộc chuyển mình sâu sắc và Samsung chính là nhà tiên phong trong cuộc cách mạng này. Và để nâng tầm đổi mới trong công nghệ điện ảnh, Samsung đã giới thiệu mẫu màn hình Onyx (ICD) mới nhất của họ vào tháng 3 vừa qua. Đây là thế hệ tiếp theo của trải nghiệm rạp phim sẽ được định hình bởi hình ảnh sống động, sự thoải mái vượt trội và chất lượng trình chiếu đáng tin cậy.

Cụ thể hơn về màn hình Cinema LED Onyx thế hệ mới, đại diện Samsung khẳng định Samsung Cinema LED Onyx giúp tái định nghĩa rạp chiếu như một không gian đắm chìm thực thụ, mở ra tương lai của rạp phim cao cấp với hình ảnh vượt chuẩn, thiết kế linh hoạt và chất lượng trình chiếu bền bỉ theo thời gian.

Phim “Inside Out 2” của Pixar được trình chiếu trên màn hình Samsung Onyx, thể hiện độ sáng tối ưu và khả năng hiển thị màu sắc sống động, chính xác.

Hình ảnh chính là trải nghiệm màn hình đỉnh cao mới

Sự đắm chìm là linh hồn của trải nghiệm điện ảnh, một không gian đưa khán giả vào thế giới của bộ phim. Chỉ khi thoát khỏi những xao nhãng thường ngày như cuộc gọi, thông báo hay việc nhà, người xem mới có thể thực sự hòa mình vào câu chuyện đang được kể trên màn ảnh.

Một trải nghiệm điện ảnh trọn vẹn là khi tầm nhìn của nhà làm phim được thể hiện đầy đủ, tái hiện từng chi tiết nhỏ nhất, màu sắc và bóng đổ đúng như mong muốn. Onyx chính là sản phẩm hiện thực hóa tầm nhìn ấy.

Cũng theo Samsung, Onyx là màn hình LED dành cho rạp phim đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận từ Digital Cinema Initiatives (DCI), mang đến chất lượng hình ảnh vượt trội với độ phân giải 4K HDR, màu sắc sống động, sắc đen sâu thẳm và độ tương phản vô hạn. Độ rõ nét, chi tiết và chính xác trong từng khung hình giúp câu chuyện trở nên sống động hơn bao giờ hết. Khán giả sẽ không còn phải chịu đựng hiện tượng mờ viền hay độ sáng không đồng đều như trước.

Samsung Onyx nâng tầm trải nghiệm phim “Lightyear” (trên) và “Soul” (dưới) của Pixar với độ tương phản vượt trội, giúp các cảnh tối trở nên sống động và đắm chìm hơn.

Màn hình Onyx không chỉ phục vụ trình chiếu phim, mà còn phù hợp với nhiều loại hình nội dung khác như thể thao trực tiếp, hòa nhạc, sự kiện game hay thuyết trình doanh nghiệp. Khả năng linh hoạt này giúp rạp phim mở rộng dịch vụ, đa dạng hóa nguồn thu mà vẫn giữ được chất lượng trải nghiệm cao cấp.

Một buổi hòa nhạc trực tiếp được trình chiếu trên màn hình Onyx, thể hiện độ chính xác màu sắc và chi tiết sắc nét vượt trội.

Không gian linh hoạt hơn

Thiết kế không gian và sự thoải mái chính là yếu tố then chốt giúp các rạp phim cao cấp tạo nên sự khác biệt. Tương tự như sự phân biệt giữa ghế hạng phổ thông và ghế hạng thương gia trên máy bay, trải nghiệm ghế ngồi có thể quyết định sức hấp dẫn của một rạp phim. Khi các rạp đang dần chuyển mình thành những phòng chiếu cao cấp, ghế ngồi rộng rãi và thoải mái trở thành yếu tố thiết yếu.

Onyx hỗ trợ hiệu quả cho sự chuyển đổi này. Khác với các máy chiếu truyền thống cần có phòng chiếu riêng và hệ thống cồng kềnh, công nghệ màn hình LED của Onyx tối ưu hóa không gian sử dụng trong rạp. Nhờ đó, rạp phim có thể thiết kế linh hoạt hơn, dễ dàng lắp đặt các loại ghế chuyên biệt như ghế ngả lớn hay bàn ăn tại chỗ.

Thêm vào đó, mẫu Onyx (ICD) mới mang đến khả năng tùy chỉnh kích thước linh hoạt, cho phép tối ưu màn hình theo từng không gian phòng chiếu mà không ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh hay sự thoải mái của khán giả.

Phim “Elio” của Pixar được trình chiếu trên màn hình Samsung Onyx, kết hợp với ghế ngồi cao cấp mang đến trải nghiệm rạp phim thượng hạng.

Và đặc biệt, với Onyx, mọi vị trí trong rạp đều mang đến trải nghiệm hình ảnh chất lượng cao, không còn méo viền hay giảm độ phân giải – giúp toàn bộ khán phòng hoàn toàn đắm chìm vào câu chuyện. Sự kết hợp giữa không gian tối ưu, tiện nghi vượt trội và hình ảnh ấn tượng góp phần nâng tầm trải nghiệm rạp phim.

Samsung Onyx giúp các rạp phim nâng tầm trải nghiệm với không gian trình chiếu cao cấp kết hợp dịch vụ ẩm thực sang trọng dành cho khách hàng.

Tính nhất quán và chất lượng hiển thị đáng tin cậy

Chúng ta thường đến rạp phim để được cuốn vào một thế giới khác, để đắm mình trong câu chuyện. Tuy nhiên, chất lượng hình ảnh ở các rạp sử dụng máy chiếu truyền thống có thể suy giảm theo thời gian do ảnh hưởng từ tuổi thọ và tình trạng thiết bị.

Trong khi đó, màn hình Cinema LED của Samsung được trang bị “Giải pháp Tự động Cân chỉnh màu” (Auto Calibration Solution) giúp tự động điều chỉnh độ đồng nhất màu sắc trên từng mô-đun, đảm bảo chất lượng hình ảnh tối ưu – không chỉ lúc lắp đặt mà còn duy trì trong suốt quá trình vận hành.

Onyx cũng là màn hình LED đầu tiên trong ngành sở hữu chính sách bảo hành lên đến 10 năm, thiết lập chuẩn mực mới về độ tin cậy lâu dài trong công nghệ rạp phim.

Samsung Onyx, màn hình LED rạp phim với trải nghiệm hình ảnh vượt ngoài mong đợi.

Kể từ khi ra mắt màn hình Cinema LED đầu tiên trên thế giới vào năm 2017, Onyx đã xây dựng mối quan hệ đối tác vững chắc với nhiều hãng phim lớn toàn cầu, nhận được sự tin tưởng và công nhận trong ngành. Với vị thế dẫn đầu trong công nghệ màn hình LED cho rạp phim, Samsung tiếp tục tiên phong sáng tạo - để mỗi khoảnh khắc điện ảnh đều được trình chiếu đúng như những gì nhà làm phim mong muốn.

Với Samsung Onyx, tương lai của rạp phim cao cấp sẽ ngày càng sáng rõ, sắc nét và sống động hơn bao giờ hết.