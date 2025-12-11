Khoa học
Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Bảo Trân

Bảo Trân

15:13 | 11/12/2025
Trước tin đồn trên mạng xã hội về một cơn bão mặt trời “cực mạnh” ngày 12.12 có thể khiến Trái đất mất điện 7 ngày 7 đêm, các chuyên gia đã lên tiếng cập nhật tình hình thực tế vào hôm nay 11/12 và khẳng định không có cơ sở để hoang mang.
Thông tin xung quanh bão mặt trời ngày 11.12
Thông tin xung quanh bão mặt trời ngày 11.12

Theo EarthSky, trang tin khoa học theo dõi hoạt động Mặt trời theo thời gian thực trong ngày 10/12, Mặt trời duy trì trạng thái ổn định, chỉ ghi nhận một vụ bùng phát loại M1.9 từ vết đen AR4294. Vụ bùng phát này gây nhiễu sóng radio tần số cao trên khu vực Ấn Độ Dương trong thời gian ngắn, nhưng không tạo ra bất kỳ tác động đáng kể nào đối với Trái đất.

Một số vụ bùng phát loại M khác cũng xuất hiện, giữ hoạt động của Mặt trời ở mức trung bình – cao. Tuy nhiên, từ trường Trái đất vẫn yên tĩnh, và hiện tượng cực quang chỉ xuất hiện tại các khu vực vĩ độ cao như Iceland, bắc Canada và bắc Scandinavia.

Nguyên nhân chính khiến mức độ hoạt động gia tăng là nhóm vết đen phức tạp ở góc tây nam Mặt trời, nơi AR4294 tiếp tục tương tác với các vùng lân cận và có khả năng sinh thêm các vụ phun trào. Dù vậy, gió Mặt trời gần Trái đất vẫn chậm, nhiễu loạn yếu, nên năng lượng từ các vụ bùng phát này chưa đủ để tạo thành bão địa từ mạnh.

Ngoài ra, một vụ phóng khối lượng vành nhật hoa (CME) trước đó có thể lướt qua Trái đất, nhưng khả năng gây ảnh hưởng đáng kể là rất thấp.

Dự báo bão mặt trời ngày 11.12

Các chuyên gia cho biết hoạt động bão mặt trời từ trung bình đến cao có thể kéo dài, với khả năng xảy ra bão mặt trời loại M ở mức 65%, còn bão mặt trời loại X ở mức 15% – tương đương ngày hôm qua.

Tuy nhiên, hôm nay 11.12, do ảnh hưởng chính của CME đã qua và không có thêm vụ bùng phát mạnh nào hướng về Trái đất, bão mặt trời hầu như không tác động đến hoạt động trên Trái đất.

Chuyên gia đánh giá:

“Khả năng chỉ khoảng 10 – 20% sẽ xuất hiện bão địa từ mức G1 (nhỏ). Cực quang tiếp tục giới hạn ở các vùng vĩ độ cao như bắc Canada, Iceland và bắc Scandinavia.”

Như vậy, thông tin lan truyền về một “siêu bão mặt trời ngày 12.12 gây mất điện toàn cầu 7 ngày 7 đêm” không có cơ sở khoa học.

Trong bài tiếp theo, Điện tử & Ứng dụng sẽ tiếp tục cập nhật hoạt động Mặt trời trong ngày 12/12, thời điểm gắn với nhiều tin đồn phản khoa học trên mạng xã hội.

