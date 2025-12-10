Kinh tế số
Lạm phát tiêu dùng của Trung Quốc cao nhất hai năm gần đây

16:20 | 10/12/2025
Lạm phát tiêu dùng của Trung Quốc đã tăng tốc mạnh trong tháng 11, chạm mức cao nhất gần hai năm gần đây, đối lập với xu hướng giảm phát sâu hơn ở lĩnh vực sản xuất.
Lạm phát tiêu dùng của Trung Quốc cao nhất hai năm gần đây
CPI của Trung Quốc tháng 11 tăng 0,7% – mức cao nhất kể từ đầu 2023, cho thấy tiêu dùng có dấu hiệu ấm lên. Tuy nhiên, PPI lại giảm 2,2%, kéo dài giảm phát sản xuất sang năm thứ tư liên tiếp. Ảnh minh họa: Getty.

Lạm phát tiêu dùng Trung Quốc tăng mạnh nhất hai năm gần đây, nhưng giá sản xuất tiếp tục rơi sâu

Diễn biến trái chiều này phơi bày bài toán nan giải đối với các nhà hoạch định chính sách khi họ tìm cách vực dậy nhu cầu trong nước trong bối cảnh kinh tế còn nhiều lực cản.

Theo số liệu công bố ngày 11 của Cục Thống kê Quốc gia, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,7% so với cùng kỳ, cao hơn đáng kể so với mức 0,2% hồi tháng 10 và trùng khớp dự báo của giới phân tích. Đây là mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 2 năm ngoái, cho thấy tiêu dùng có dấu hiệu ấm lên song vẫn ở mức thấp so với mục tiêu ổn định giá của Bắc Kinh.

Ngược lại, giá xuất xưởng (PPI) giảm 2,2%, sâu hơn dự báo và kéo dài chuỗi giảm phát sang năm thứ tư liên tiếp. Đà giảm mạnh hơn so với mức -2,1% của tháng 10 cho thấy các doanh nghiệp sản xuất vẫn chịu sức ép lớn từ nhu cầu yếu và dư thừa công suất.

Giới kinh tế nhận định áp lực giảm phát vẫn sẽ tiếp diễn trong năm tới, đặc biệt khi thị trường bất động sản tiếp tục suy yếu và thị trường lao động thiếu khởi sắc, làm giảm niềm tin tiêu dùng và chi tiêu hộ gia đình. Nhiều chuyên gia kêu gọi Bắc Kinh đưa ra các biện pháp hỗ trợ mạnh mẽ hơn để kích cầu nội địa.

Dù tăng trưởng GDP quý 3 đã chậm lại về mức thấp nhất trong một năm, Trung Quốc vẫn có khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng “khoảng 5%” trong năm nay nhờ xuất khẩu duy trì bền bỉ, nhất là sang các thị trường ngoài Hoa Kỳ trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang.

Tính đến hết tháng 11, Trung Quốc đã ghi nhận thặng dư thương mại hơn 1 nghìn tỷ USD, vượt mức kỷ lục của cả năm 2024. Con số này phản ánh sức mạnh sản xuất và xuất khẩu của nước này, nhưng đồng thời nhấn mạnh thách thức khi nhu cầu trong nước vẫn chưa phục hồi tương xứng.

Đầu tháng này, Bộ Chính trị xác định mở rộng nhu cầu nội địa và cân bằng lại cơ cấu cung và cầu là ưu tiên hàng đầu của kinh tế Trung Quốc trong năm 2026. Tuy nhiên, theo ông Lisheng Wang (Goldman Sachs), giới chức dường như “không muốn tung ra các gói kích thích quy mô lớn” mà sẽ duy trì lập trường nới lỏng có chọn lọc.

Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý vào Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương, dự kiến diễn ra trong vài ngày tới. Đây là nơi Bắc Kinh sẽ định hình mục tiêu tăng trưởng và định hướng chính sách chủ chốt cho năm 2026, dù các chỉ tiêu chính thức chỉ được công bố tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 3.

