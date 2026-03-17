Đáng chú ý, nhân dịp này, sự kiện Lazada Run Wellness Fest, lễ hội mừng sinh nhật Lazada cũng chính thức trở lại nhằm tôn vinh tinh thần sống khỏe đúng nghĩa, nơi người tham gia được trải nghiệm nhiều hàng loạt hoạt động sôi động với sự đồng hành của hàng loạt thương hiệu đã gắn bó lâu năm cùng Lazada.

Trải nghiệm siêu mượt, đại tiệc siêu deal

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 14, Lazada cũng tiếp tục khẳng định cam kết mang đến trải nghiệm mua sắm chất lượng cao thông qua LazMall, nơi quy tụ hàng ngàn gian hàng chính hãng với đa dạng ngành hàng, từ mỹ phẩm, thời trang đến điện tử tiêu dùng và đồ gia dụng.

Song song với đó, Lazada liên tục đầu tư nâng cấp trải nghiệm người dùng trên toàn nền tảng. Giao diện ứng dụng được tinh gọn và cá nhân hóa hơn, trong khi tốc độ giao hàng được tối ưu cùng chính sách đổi trả tùy ý trong vòng 30 ngày.

Lazada chính thức khởi động lễ hội "Siêu Sale Sinh Nhật"

Cũng trong dịp này, Lazada chính thức khởi động lễ hội "Siêu Sale Sinh Nhật", trong đó đáng chú ý nhất là deal mua 1 tặng 1 mừng sinh nhật, voucher toàn sàn trị giá lên đến 14 triệu đồng và hàng ngàn voucher từ các gian hàng với mức giảm đến 20%. Riêng với LazMall, người dùng còn được hưởng ưu đãi độc quyền giảm thêm đến 50% trên tất cả các ngành hàng – một mức ưu đãi hiếm có trong năm.

Lazada còn biến việc săn deal thành một cuộc chơi thực sự thú vị thông qua mini game "Đua Xu – Nhận 333K Xu", đồng thời mở ra trang Xu với vô số deal giá hời giảm đến 50% được làm mới mỗi ngày – một cách thú vị để người dùng vừa vui chơi, vừa săn được những sản phẩm yêu thích với mức giá tốt nhất.

Ngoài ra, người dùng có thể chủ động săn ưu đãi ngay từ sớm và đặt hàng vào khung giờ vàng 20h ngày 24/03 – thời điểm chính thức mở màn lễ hội "Siêu Sale Sinh Nhật", để không bỏ lỡ bất kỳ deal hot nào trong mùa sinh nhật năm nay.

Để thỏa sức mua sắm, Lazada cũng tung loạt voucher giảm đến 30% cho hơn 7.000 gian hàng quốc tế chính hãng trên Lazada.

Đồng thời trải nghiệm mua sắm xuyên biên giới với hơn 7.000 gian hàng quốc tế chính hãng cũng sẽ tiếp tục mang cơ hội tiếp cận đa dạng sản phẩm toàn cầu chỉ với vài thao tác trên nền tảng cho người tiêu dùng Việt Nam.

Trong đó, hai đối tác nổi bật là TMALL, kênh mua sắm chính hãng của Taobao, nơi quy tụ nhiều thương hiệu quốc tế và danh mục sản phẩm phong phú theo xu hướng được cập nhật từ thị trường Trung Quốc; và Gmarket, điểm đến quen thuộc của những tín đồ mỹ phẩm và thời trang Hàn Quốc. Cả hai đều mang đến nguồn hàng phong phú, được kiểm chứng về chất lượng và xuất xứ.

Tuần Lễ Thương Hiệu Quốc Tế cũng trở thành một trong những tâm điểm khuyến mãi đáng chú ý nhất

Cũng nhân dịp này, Tuần Lễ Thương Hiệu Quốc Tế trở thành một trong những tâm điểm khuyến mãi đáng chú ý nhất với lịch giảm giá xoay vòng theo từng ngành hàng mỗi ngày: Điện Tử (thứ hai), Thể Thao (thứ ba), Làm Đẹp & Tiêu Dùng (thứ tư), Đời Sống (thứ năm), Thời Trang (thứ sáu) và Hàng Mới Về (cuối tuần). Bên cạnh đó, người dùng có thể thu thập voucher giảm đến 25% ngay trên trang chủ Tmall để tối ưu chi phí cho mỗi đơn hàng. Đặc biệt đừng bỏ qua khung giờ vàng mở màn “Siêu Sale Sinh Nhật” lúc 20H ngày 24 và 25/3 để thu thập voucher đến 30%.

Một điểm khác biệt tạo nên sức hút của mua sắm quốc tế trên Lazada chính là trải nghiệm mượt mà, không rào cản: không cần đặt cọc, không phải chờ đợi dài ngày. Khách hàng đặt hàng trực tiếp và nhận hàng trong vòng 7 ngày, cùng chính sách đổi trả miễn phí trong 30 ngày linh hoạt theo nhu cầu. Đây là minh chứng rõ nét cho cam kết của Lazada trong việc đưa hoạt động mua sắm quốc tế trở nên dễ dàng và đáng tin cậy như mua hàng trong nước.

Lazada Run Wellness Fest 2026 cũng sẽ trở lại. Đây là sự kiện cộng đồng đặc biệt nhằm khuyến khích người dùng duy trì thói quen vận động và chăm sóc bản thân toàn diện. Sự kiện có sự đồng hành của nhiều thương hiệu đã gắn bó lâu năm với Lazada, cùng mang đến các khu trải nghiệm, hoạt động tương tác và những sản phẩm nổi bật dành cho người tham gia. Qua đó, Lazada tiếp tục thúc đẩy định hướng tập trung vào thương hiệu chính hãng, tạo thêm không gian để các nhãn hàng kết nối trực tiếp với người tiêu dùng thông qua những trải nghiệm gắn liền với phong cách sống và cộng đồng.

Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 22/03/2026 tại Công viên Tao Đàn (TP.HCM), quy tụ đông đảo cộng đồng yêu thích vận động trên khắp thành phố, tạo nên bầu không khí năng động và kết nối.

Lazada Run Wellness Fest 2026 là minh chứng cho thấy định hướng phát triển của Lazada đã vượt ra ngoài khuôn khổ mua sắm và hướng đến một hệ sinh thái gắn liền với đời sống, sức khỏe và cộng đồng của người dùng Việt Nam.