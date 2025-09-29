20 triệu sản phẩm Hàn Quốc chất lượng cao chính thức hiện diện trên LazMall

Thỏa thuận này tiếp nối cột mốc liên doanh giữa Tập đoàn Shinsegae và Tập đoàn Alibaba, với mục tiêu hỗ trợ 600.000 nhà bán hàng Hàn Quốc mở rộng thương mại ra toàn cầu. Bằng việc tận dụng mạng lưới thương mại điện tử và logistics sẵn có của Alibaba, các nhà bán hàng của Gmarket sẽ có vị thế tốt hơn để tiếp cận hàng triệu khách hàng mới trên khắp Đông Nam Á, qua đó mở rộng dấu ấn quốc tế, đồng thời củng cố vai trò của Lazada như cầu nối giúp người tiêu dùng khu vực có cơ hội tiếp cận với các thương hiệu uy tín toàn cầu.

Ngay từ hôm nay, 29/9 người dùng đã có thể tìm gian hàng chính hãng Gmarket Korea bằng cách gõ từ khóa "Gmarket"

Thông qua thỏa thuận hợp tác này, Lazada cũng mở rộng danh mục thương hiệu, qua đó củng cố chiến lược tăng trưởng bền vững dựa trên các sản phẩm chính hãng, chất lượng cao và những thương hiệu toàn cầu uy tín.

Và từ hôm nay, 29/9/2025, người tiêu dùng Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam có thể tiếp cận đa dạng các sản phẩm Hàn Quốc với giá hấp dẫn của nhiều thương hiệu hàng đầu như Sulwahsoo, d’Alba, Mediheal, COSRX, Skinfood, Laneige.

Người tiêu dùng sẽ được tận hưởng trải nghiệm mua sắm trọn vẹn với danh mục sản phẩm đã được dịch sang tiếng địa phương, dịch vụ giao hàng xuyên biên giới nhanh chóng, giao hàng miễn phí và đổi trả tùy ý trong 30 ngày do LazMall và Gmarket phối hợp triển khai.

Chia sẻ về vấn đề này, đại diện Lazada cho biết: "Quan hệ hợp tác với Gmarket sẽ đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng sự đa dạng danh mục thương hiệu trên Lazada, đồng thời củng cố chiến lược dài hạn nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững thông qua các thương hiệu uy tín toàn cầu và địa phương.”