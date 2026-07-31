Từ tháng 8/2026, hàng loạt chính sách mới chính thức có hiệu lực, tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống. Đáng chú ý là các quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, giao thông đường bộ, hoạt động vận tải đường bộ, kinh doanh hàng miễn thuế cùng nhiều chính sách quan trọng khác mà người dân và doanh nghiệp cần cập nhật.