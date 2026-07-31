Quân đội Hàn Quốc đang cải tổ mạng băng thông rộng quân sự phục vụ hoạt động tác chiến và các hệ thống vũ khí tiên tiến, sau khi một số đơn vị rơi vào tình trạng thiếu băng thông dù hệ thống vừa trải qua đợt nâng cấp tốn kém.
Hongqi, thương hiệu xe sang thuộc tập đoàn FAW Group của Trung Quốc, vừa công bố kết quả thử nghiệm một mẫu pin xe điện sạc siêu nhanh, hứa hẹn rút ngắn mạnh thời gian chờ sạc mà người dùng xe điện từng quen thuộc bấy lâu nay.
Từ tháng 8/2026, hàng loạt chính sách mới chính thức có hiệu lực, tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống. Đáng chú ý là các quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, giao thông đường bộ, hoạt động vận tải đường bộ, kinh doanh hàng miễn thuế cùng nhiều chính sách quan trọng khác mà người dân và doanh nghiệp cần cập nhật.