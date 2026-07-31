RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

Fintech
Vì sao có người lớn tuổi nhanh chóng đón nhận thanh toán số, trong khi nhiều người khác vẫn chọn tiền mặt?
VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

Fintech
Theo đó, TingPay kết nối với tài khoản ngân hàng Agribank, mang đến cho các hộ kinh doanh một phương thức thanh toán hiện đại, thuận tiện và an toàn.
DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

Kết nối sáng tạo
Sân chơi mùa thứ 4 này chính là nơi kiến tạo nên nhà máy tương lai với AI, robot và dữ liệu.
Hàn Quốc cải tổ mạng băng thông rộng quân sự sau sự cố thiếu băng thông

Hàn Quốc cải tổ mạng băng thông rộng quân sự sau sự cố thiếu băng thông

Khoa học quân sự
Quân đội Hàn Quốc đang cải tổ mạng băng thông rộng quân sự phục vụ hoạt động tác chiến và các hệ thống vũ khí tiên tiến, sau khi một số đơn vị rơi vào tình trạng thiếu băng thông dù hệ thống vừa trải qua đợt nâng cấp tốn kém.
IEEE Convene 2026 tại Hà Nội khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ khoa học

IEEE Convene 2026 tại Hà Nội khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ khoa học

Đổi mới sáng tạo
IEEE Convene 2026 lần đầu tổ chức tại Hà Nội quy tụ 200 nhà tổ chức từ 30 quốc gia, khẳng định vị thế Việt Nam trong cộng đồng khoa học công nghệ toàn cầu với 490 hội viên IEEE Vietnam Section.
Trung Quốc phát triển công nghệ sạc drone bằng laser giữa không trung

Trung Quốc phát triển công nghệ sạc drone bằng laser giữa không trung

Phát minh khoa học
Nhóm nghiên cứu Trung Quốc phát triển công nghệ sạc drone bằng laser giữa chuyến bay, dùng bộ thu perovskite nhiệt điện đạt hiệu suất chuyển đổi 38,49%.
Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Xe 365
Honda Việt Nam triển khai chương trình triệu hồi hơn 6.400 mô tô phân khối lớn nhập khẩu từ Thái Lan và Nhật Bản để khắc phục các lỗi kỹ thuật có thể gây trượt ngã, hư hỏng động cơ và nguy cơ cháy nổ.
Từ 1/8: Người thôi chức không được thành lập doanh nghiệp trong 14 lĩnh vực

Từ 1/8: Người thôi chức không được thành lập doanh nghiệp trong 14 lĩnh vực

Chính sách số
Từ ngày 1/8/2026, người thôi giữ chức vụ trong một số lĩnh vực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ bị hạn chế thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp theo Thông tư 32/2026/TT-BKHCN.
Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

Xe 365
Hongqi, thương hiệu xe sang thuộc tập đoàn FAW Group của Trung Quốc, vừa công bố kết quả thử nghiệm một mẫu pin xe điện sạc siêu nhanh, hứa hẹn rút ngắn mạnh thời gian chờ sạc mà người dùng xe điện từng quen thuộc bấy lâu nay.
Gumayusi chia sẻ về meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại

Gumayusi chia sẻ về meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại

Game news
Meta đường dưới của tựa game Liên Minh Huyền Thoại đang thay đổi mạnh khi các tướng pháp sư xuất hiện ngày càng nhiều. Gumayusi cho rằng xu hướng này làm phai nhạt bản sắc vốn có của vị trí Xạ Thủ.
Mỹ rót 140 triệu USD phát triển công nghệ đóng gói chip tiên tiến

Mỹ rót 140 triệu USD phát triển công nghệ đóng gói chip tiên tiến

Xu hướng
Bộ Thương mại Mỹ đề xuất đầu tư 140 triệu USD giúp Multibeam phát triển công nghệ đóng gói chip tiên tiến, phục vụ các hệ thống tính toán AI hiệu năng cao.
FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Doanh nghiệp số
FPT Retail lãi sau thuế 450 tỷ đồng quý 2/2026, tăng 186% so với cùng kỳ, doanh thu online sáu tháng đạt 4.996 tỷ đồng khi mạng lưới nhà thuốc mở rộng.
Hà Nội ra mắt Cổng Thông tin điện tử, thúc đẩy chính quyền số

Hà Nội ra mắt Cổng Thông tin điện tử, thúc đẩy chính quyền số

Phần mềm - Ứng dụng
Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt Cổng Thông tin điện tử thành phố và hệ thống 140 trang thông tin điện tử thành phần của các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường trên địa bàn.
Phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

Phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

Cuộc sống số
Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn vừa được tổ chức sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên.
TP.HCM yêu cầu 100% cán bộ khám sức khỏe trước 31/10

TP.HCM yêu cầu 100% cán bộ khám sức khỏe trước 31/10

Y tế số
TP.HCM yêu cầu hoàn thành khám sức khỏe định kỳ cho 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trước ngày 31/10.
Samsung phát bản cập nhật bảo mật tháng 7/2026 cho hàng loạt thiết bị Galaxy

Samsung phát bản cập nhật bảo mật tháng 7/2026 cho hàng loạt thiết bị Galaxy

Mobile
Samsung phát bản cập nhật bảo mật tháng 7/2026 cho hàng loạt điện thoại, máy tính bảng và đồng hồ Galaxy, vá 57 lỗ hổng trên Android và One UI.
Từ 1/8/2026: Hàng loạt chính sách mới chính thức có hiệu lực, người dân cần biết

Từ 1/8/2026: Hàng loạt chính sách mới chính thức có hiệu lực, người dân cần biết

Chính sách số
Từ tháng 8/2026, hàng loạt chính sách mới chính thức có hiệu lực, tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống. Đáng chú ý là các quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, giao thông đường bộ, hoạt động vận tải đường bộ, kinh doanh hàng miễn thuế cùng nhiều chính sách quan trọng khác mà người dân và doanh nghiệp cần cập nhật.
Vivo S2 5G lộ cấu hình đầy đủ, màu sắc và giá bán trước thềm ra mắt

Vivo S2 5G lộ cấu hình đầy đủ, màu sắc và giá bán trước thềm ra mắt

Mobile
Vivo S2 5G vừa rò rỉ cấu hình đầy đủ, ba màu sắc và giá bán dự kiến tại Ấn Độ, trước thềm sự kiện ra mắt chính thức đầu tháng 8.
Đăng ký doanh nghiệp qua mạng đơn giản hơn nhờ dữ liệu số liên thông

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng đơn giản hơn nhờ dữ liệu số liên thông

Kết nối sáng tạo
Nghị định 296/2026/NĐ-CP cho phép cơ quan đăng ký kinh doanh dùng dữ liệu số thay bản sao giấy tờ, rút gọn thao tác đăng ký doanh nghiệp qua mạng từ 23/07/2026.
Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

Thị trường
Giá vàng hôm nay 30/7 tăng tại nhiều thương hiệu lớn, nhẫn trơn lên 143,5 triệu đồng mỗi lượng, vàng miếng SJC giữ 142,5 triệu, thế giới lùi về 4.059 USD/ounce.
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