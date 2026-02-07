AMBA 2026: Thúc đẩy đào tạo nhân lực tự động hóa, bán dẫn

Chiều 6/2, tại Hà Nội, Chung kết cuộc thi Automation Machine Builder Award mùa 2 (AMBA 2026) đã diễn ra với sự tham gia của 10 đội thi xuất sắc nhất đến từ các trường đại học, cao đẳng kỹ thuật trên cả nước.

Sự kiện đánh dấu chặng cuối của hành trình học tập, đào tạo và trải nghiệm thực tiễn kéo dài hơn ba tháng dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật, tự động hóa và sản xuất công nghiệp.

Phó Chủ tịch Hội tự động hóa Việt Nam, GS. Lê Hùng Lân phát biểu tại sự kiện. Ảnh BTC

AMBA mùa 2 được đồng tổ chức và đồng hành bởi nhiều doanh nghiệp, đơn vị công nghệ và giải pháp tự động hóa hàng đầu như ETEK, Tân Phát ETEK, ABB, Advantech, Bosch Rexroth, Cognex, Delta Electronics, Jobchoice, KUKA, SMC và VASI.

Sự tham gia của các doanh nghiệp không chỉ mang đến nguồn lực chuyên môn, công nghệ và đào tạo, mà còn giúp nội dung cuộc thi bám sát nhu cầu thực tiễn của nhà máy và doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt trong bối cảnh ngành công nghiệp đang chuyển dịch mạnh mẽ sang tự động hóa và bán dẫn.

AMBA 2026 được triển khai với chủ đề “Máy tự động trong sản xuất bán dẫn - NPN Loading”, tập trung vào các bài toán thiết kế máy, tích hợp robot, thị giác máy, điều khiển và tối ưu quy trình trong môi trường sản xuất bán dẫn - lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác cao, tiêu chuẩn nghiêm ngặt và mức độ tự động hóa cao.

Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Giải pháp Tự động hóa ETEK Trương Thanh Tuyền phát biểu tại sự kiện.

Khởi động từ tháng 11/2025, AMBA mùa 2 thu hút 62 đội thi với hơn 300 sinh viên, đến từ 27 trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc.

Sau vòng sơ loại, 24 đội thi được lựa chọn bước vào vòng 2 để tiếp tục hoàn thiện giải pháp theo các tiêu chí kỹ thuật và tính ứng dụng thực tế.

Trong khuôn khổ cuộc thi, các đội đã tham gia hơn 20 giờ đào tạo chuyên sâu cùng các chuyên gia đến từ doanh nghiệp công nghệ và tự động hóa. Nội dung đào tạo tập trung vào tư duy thiết kế máy, tiêu chuẩn công nghiệp, lựa chọn thiết bị, tích hợp hệ thống và tối ưu giải pháp, giúp sinh viên tiếp cận sát hơn với yêu cầu thực tế của doanh nghiệp sản xuất.

Đại học Công nghiệp Hà Nội trình bày phần thi.

Bên cạnh đào tạo, AMBA mùa 2 còn tổ chức 3 buổi tham quan và trải nghiệm thực tế tại nhà máy gồm CICOR Việt Nam, Manutronic Việt Nam và Sumitomo Heavy Industries Việt Nam. Thông qua hoạt động này, sinh viên có cơ hội quan sát trực tiếp dây chuyền sản xuất, quy trình vận hành và môi trường công nghiệp, từ đó điều chỉnh và hoàn thiện giải pháp dự thi theo hướng khả thi, ứng dụng cao.

Tại vòng Chung kết, 10 đội thi xuất sắc nhất đã trình bày, vận hành và bảo vệ giải pháp trước Hội đồng giám khảo gồm đại diện doanh nghiệp, chuyên gia kỹ thuật và giảng viên. Kết quả, giải Nhất thuộc về đội DUT-HI (Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng); giải Nhì trao cho đội Mechatronik (Đại học Việt Đức); giải Ba thuộc về đội BK Heart of Steel (Đại học Bách khoa Hà Nội) và đội 4CSLW (Trường Cơ khí - Ô tô, Đại học Công nghiệp Hà Nội).

Đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi, GS. Lê Hùng Lân, Phó Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam cho rằng, AMBA là sân chơi học thuật thiết thực, tạo điều kiện để sinh viên vận dụng kiến thức đã học, thỏa sức sáng tạo trên các bài toán thực tế của doanh nghiệp, đồng thời góp phần thúc đẩy liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao.

Đội DUT-HI (Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng) xuất sắc giành giải Nhất AMBA 2026. Ảnh: BTC

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trương Thanh Tuyền - Cố vấn Ban Chuyên môn AMBA 2026, Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Giải pháp Tự động hóa ETEK nhấn mạnh, AMBA không chỉ là một cuộc thi, mà là nền tảng kết nối tri thức giữa nhà trường - doanh nghiệp công nghệ - nhà máy sản xuất. Thông qua các bài toán thực tế, sinh viên được tiếp cận đúng tư duy của một kỹ sư tự động hóa, hiểu rõ tiêu chuẩn công nghiệp và yêu cầu của doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất bán dẫn.

Với định hướng trở thành sân chơi học thuật uy tín trong lĩnh vực tự động hóa, AMBA được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần nâng cao chất lượng đào tạo kỹ thuật, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của ngành công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tới.