Ứng dụng công nghệ chiến lược kiến tạo tương lai số

Ngày 19/11, tại Hà Nội, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợpcùng Viện Công nghệ thông tin (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) tổ chức Diễn đàn Tương lai số Việt Nam 2025 với chủ đề “Phát triển, ứng dụng công nghệ chiến lược cho chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc – Đòn bẩy kiến tạo tương lai số cho Việt Nam hội nhập”.

Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng phát biểu khai mạc.

Chuyển đổi số có vai trò đặc biệt quan trọng và dần trở thành chìa khoá mở ra một kỷ nguyên phát triển mới cho kinh tế - xã hội Việt Nam. Ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây được xem là dấu mốc mang tính chiến lược, thể hiện tư duy mới trong phát triển đất nước, coi khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt giúp các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Theo ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Nghị quyết 57-NQ/TW được coi là “chìa khóa vàng” để các bộ, ngành, địa phương xây dựng hạ tầng dữ liệu quốc gia; phát triển nền tảng số; thúc đẩy AI trong quản lý, sản xuất, thương mại; đồng thời đổi mới cơ chế, chính sách để tạo môi trường thuận lợi cho chuyển đổi số.

Một trong những lĩnh vực được quan tâm đặc biệt là công nghệ truy xuất nguồn gốc. Tại nhiều quốc gia, truy xuất nguồn gốc đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc nhằm minh bạch sản phẩm, chống gian lận thương mại và bảo vệ người tiêu dùng. Ở Việt Nam, lĩnh vực này được đẩy mạnh từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc. Nhiều địa phương và doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giám sát sản phẩm, góp phần nâng cao uy tín và giá trị thương hiệu Việt.

GS. TS Chu Hoàng Hà – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam kết luận một số định hướng chiến lược tại Diễn đàn.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Yêu cầu đổi mới mạnh mẽ trong quản lý chuỗi cung ứng đang thúc đẩy ứng dụng chip bán dẫn RFID - công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến. RFID cho phép theo dõi và số hóa dữ liệu sản phẩm theo thời gian thực, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quản trị, giảm thất thoát và tăng tốc độ truy xuất.

Diễn đàn Tương lai số Việt Nam 2025 quy tụ nhiều diễn giả, chuyên gia đầu ngành và đại diện cơ quan quản lý thảo luận các chủ đề trọng tâm từ chính sách đến ứng dụng thực tiễn. Nổi bật với các tham luận: Thực trạng công tác truy xuất nguồn gốc trong quản lý lưu thông hàng hóa, chuỗi cung ứng - Những yêu cầu từ Đề án 319; Mô hình truy xuất nguồn gốc chuẩn quốc tế ứng dụng chip bán dẫn RFID trong truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm và phát triển công nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam; Ứng dụng nền tảng công nghệ Blockchain giải quyết bài toán xác thực và truy xuất nguồn gốc quốc gia...

Các chuyên gia, nhà quản lý chia sẻ về giải pháp áp dụng trong truy xuất nguồn gốc hàng hóa.

Tại Diễn đàn, GS.TS Chu Hoàng Hà - Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng, truy xuất nguồn gốc không chỉ là yêu cầu của thị trường, mà còn là điều kiện tiên quyết để bảo đảm minh bạch, chất lượng hàng hóa và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

“Việc ứng dụng các công nghệ chiến lược như chip bán dẫn RFID, IoT, Blockchain, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ là động lực mạnh mẽ để hình thành hệ sinh thái truy xuất nguồn gốc hiện đại, liên thông và an toàn. Những kinh nghiệm, mô hình quốc tế được chia sẻ hôm nay - đặc biệt từ các tập đoàn công nghệ lớn - đã khẳng định tiềm năng to lớn mà Việt Nam có thể áp dụng trong hoàn cảnh của mình”, GS.TS Chu Hoàng Hà khẳng định.

Cũng theo GS.TS Chu Hoàng Hà, để công nghệ phát huy hiệu quả trong thực tiễn, cần sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các bộ ngành, địa phương; cần hoàn thiện khung pháp lý thống nhất; đồng thời thúc đẩy hợp tác công - tư nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận công nghệ, giảm chi phí triển khai và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo.