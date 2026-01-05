Giá dầu thô giảm nhẹ giữa bất ổn chính trị tại Venezuela vụ bắt giữ Tổng thống Maduro

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Cụ thể, giá dầu thô Mỹ (WTI) giảm 31 cent, tương đương 0,54%, xuống còn 57,01 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent, chuẩn tham chiếu toàn cầu, giảm 22 cent, tương đương 0,36%, xuống 60,53 USD/thùng.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở khu dinh thự Mar-a-Lago (Palm Beach, Florida) hôm thứ Bảy, Tổng thống Donald Trump khẳng định đầu tư của Mỹ vào ngành dầu mỏ Venezuela là mục tiêu then chốt của chiến dịch thay đổi chế độ vừa qua.

“Chúng ta sẽ để các công ty dầu mỏ lớn nhất của Hoa Kỳ, những công ty hàng đầu thế giới vào cuộc, chi hàng tỷ USD để sửa chữa hệ thống cơ sở hạ tầng dầu mỏ đã bị hư hại nghiêm trọng,” ông Trump nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng cho biết lệnh trừng phạt dầu mỏ của Washington đối với Venezuela hiện vẫn còn hiệu lực, cho thấy quá trình mở cửa ngành năng lượng của quốc gia Nam Mỹ này sẽ không diễn ra ngay lập tức.

Venezuela là thành viên sáng lập của OPEC và đang sở hữu trữ lượng dầu thô đã được chứng minh lớn nhất thế giới, lên tới 303 tỷ thùng, chiếm khoảng 17% tổng trữ lượng toàn cầu, theo số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA).

Dù vậy, sản lượng dầu của Venezuela đã lao dốc mạnh trong nhiều thập kỷ. Theo công ty tư vấn năng lượng Kpler, nước này từng đạt đỉnh sản xuất khoảng 3,5 triệu thùng/ngày vào cuối những năm 1990, nhưng hiện chỉ còn khoảng 800.000 thùng/ngày.

Hiện Chevron là tập đoàn dầu khí lớn duy nhất của Mỹ vẫn duy trì hoạt động tại Venezuela. Dữ liệu của Kpler cho thấy, vào cuối quý IV/2025, Chevron đã xuất khẩu khoảng 140.000 thùng dầu/ngày từ quốc gia này.

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Theo ông Daan Struyven, Trưởng bộ phận nghiên cứu dầu mỏ tại Goldman Sachs, tác động ngắn hạn của việc bắt giữ ông Maduro đối với giá dầu toàn cầu hiện vẫn chưa rõ ràng. Ông cho rằng sản lượng dầu Venezuela có thể tăng nhẹ nếu một chính phủ thân Mỹ được thiết lập và chính quyền Trump dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, nguy cơ gián đoạn nguồn cung hoàn toàn có thể xảy ra do bất ổn trong quá trình chuyển giao quyền lực. Về dài hạn, nếu dòng vốn đầu tư lớn từ Mỹ được bơm vào ngành dầu khí Venezuela, áp lực giảm giá dầu trên thị trường toàn cầu là điều khó tránh khỏi, dù quá trình phục hồi sản lượng sẽ diễn ra chậm và không toàn diện.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, bà Helima Croft, Trưởng chiến lược hàng hóa toàn cầu tại RBC Capital Markets, cho rằng Venezuela sẽ cần khoảng 10 tỷ USD mỗi năm để khôi phục sản lượng dầu, cùng với đó là một môi trường an ninh ổn định.

Theo bà Croft, việc dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt có thể giúp Venezuela khôi phục thêm vài trăm nghìn thùng/ngày trong vòng 12 tháng, với điều kiện quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra có trật tự. Ngược lại, nếu rơi vào kịch bản hỗn loạn như Libya hay Iraq, mọi dự báo về thị trường dầu mỏ đều có thể trở nên vô nghĩa.