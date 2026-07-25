Lầu Năm Góc điều chỉnh số liệu thương vong chiến tranh Iran, do sự cố dữ liệu

Lầu Năm Góc giảm số liệu thương vong chiến tranh Iran. Ảnh minh họa: Getty.

Lầu Năm Góc giảm số liệu thương vong sau một ngày

Lầu Năm Góc đã điều chỉnh số liệu thương vong chính thức trong cuộc chiến với Iran từ 18 xuống còn 14 người chỉ sau một ngày, theo dữ liệu trên hệ thống thống kê thương vong của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Cơ sở dữ liệu mới nhất cho thấy trong tổng số 14 trường hợp tử vong, có bảy trường hợp được phân loại là "do chiến sự". Trước đó, hệ thống ghi nhận tổng cộng 18 quân nhân Mỹ thiệt mạng.

Theo thông tin do The New York Times dẫn lời ba quan chức quân đội Mỹ, bốn quân nhân thiệt mạng cuối tuần trước, gồm ba người tại Jordan và một người ở miền bắc Iraq, đã bị loại khỏi thống kê vì các trường hợp này xảy ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn hồi tháng Tư.

Nếu tính theo dữ liệu hiện tại, toàn bộ các trường hợp tử vong còn lại trong danh sách đều xảy ra trong tháng Ba.

Lầu Năm Góc nói do sự cố dữ liệu

Trước những thắc mắc về việc thay đổi số liệu, quyền Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Joel Valdez cho biết việc điều chỉnh xuất phát từ "sự gián đoạn dữ liệu tạm thời" trên hệ thống thống kê thương vong.

Theo ông Valdez, lỗi này sẽ sớm được khắc phục. Tuy nhiên, đến thời điểm thông tin được công bố, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức trước các yêu cầu từ truyền thông.

Việc điều chỉnh diễn ra trong bối cảnh cách thức công bố số liệu thương vong của chính quyền Mỹ đang chịu nhiều sức ép từ Quốc hội và dư luận.

Quốc hội Mỹ đặt câu hỏi về tính minh bạch

Hôm đầu tuần, Hạ nghị sĩ Adam Smith, thành viên Đảng Dân chủ đại diện bang Washington, cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump chưa cung cấp đầy đủ số liệu thương vong trong cuộc chiến Iran cho Quốc hội.

Ông Smith nhận định cả Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đều chưa minh bạch về mức độ thiệt hại đối với trang thiết bị quân sự cũng như số lượng thương vong thực tế của lực lượng Mỹ.

Theo ghi nhận, kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ, Lầu Năm Góc hầu như không công bố thêm thông tin về chiến lược quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Bộ này cũng chưa tổ chức cuộc họp báo quan trọng nào liên quan đến cuộc chiến kể từ đầu tháng Năm.

Điều đáng chú ý là chính Tổng thống Donald Trump mới đây vẫn sử dụng con số 18 quân nhân thiệt mạng.

Hôm qua là một ngày rất buồn. Tôi đã đến Dover, bốn người yêu nước vĩ đại của Mỹ đã thiệt mạng. Đó là 18 người... và một người cũng là quá nhiều, nhưng vẫn là 18 người. TT Trump phát biểu sau chuyến đến căn cứ Dover ngày 23/7.

Việc Tổng thống Mỹ tiếp tục sử dụng con số cao hơn trong khi cơ sở dữ liệu chính thức đã được điều chỉnh khiến tranh cãi về tính nhất quán trong công bố thông tin càng trở nên đáng chú ý.

Trong các cuộc xung đột quân sự, số liệu thương vong luôn là chỉ số được theo dõi chặt chẽ vì phản ánh mức độ tổn thất thực tế và là cơ sở để Quốc hội, công chúng cũng như đồng minh đánh giá hiệu quả chiến dịch quân sự. Do đó, bất kỳ thay đổi nào đối với số liệu chính thức đều có thể tạo ra tranh luận về quy trình thống kê, tiêu chí ghi nhận và mức độ minh bạch của cơ quan quản lý.