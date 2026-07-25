DRX có thể trở thành đội tuyển Esport đầu tiên lên sàn chứng khoán

DRX chuẩn bị bước vào sân chơi của thị trường chứng khoán

Tổ chức thể thao điện tử Kiwoom DRX được cho là đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng để thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán Singapore (SGX). Theo thông tin từ Invest Chosun, đơn vị này dự kiến nộp hồ sơ xin đánh giá niêm yết sơ bộ vào giữa tháng 8.

Nếu quá trình diễn ra thuận lợi, DRX sẽ trở thành tổ chức thể thao điện tử đầu tiên của Hàn Quốc xuất hiện trên một sàn giao dịch chứng khoán đại chúng. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với riêng DRX mà còn phản ánh xu hướng chuyên nghiệp hóa và mở rộng nguồn vốn của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thể thao điện tử.

Kiwoom DRX có thể trở thành đội tuyển Esport Hàn Quốc đầu tiên lên sàn chứng khoán. Ảnh: DRX

Giới quan sát nhận định việc niêm yết sẽ giúp DRX tăng khả năng huy động vốn, mở rộng quy mô kinh doanh và đầu tư mạnh hơn vào hệ thống đội tuyển, đào tạo vận động viên cũng như phát triển các hoạt động thương mại. Đồng thời, động thái này cũng cho thấy ngành thể thao điện tử Hàn Quốc đang từng bước khẳng định vị thế như một lĩnh vực kinh doanh có tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Theo ước tính, DRX có thể đạt mức định giá lên tới hàng trăm tỷ won, tương đương vốn hóa khoảng 67 triệu USD khi lên sàn.

Danh tiếng từ chức vô địch thế giới tạo nền tảng phát triển

DRX hiện là một trong những tổ chức thể thao điện tử hàng đầu Hàn Quốc với hệ thống đội tuyển trải rộng ở nhiều bộ môn như League of Legends, Valorant, Tekken 8 và Warcraft III. Thành tích thi đấu ổn định cùng sức hút thương hiệu đã giúp tổ chức này xây dựng vị thế vững chắc trong nhiều năm qua.

Bước ngoặt lớn nhất của DRX đến vào năm 2022 khi đội tuyển League of Legends tạo nên một trong những hành trình đáng nhớ nhất lịch sử Chung kết thế giới. Khởi đầu giải đấu với tư cách hạt giống số bốn của khu vực Hàn Quốc, DRX không được đánh giá là ứng viên cạnh tranh chức vô địch.

Thành công của Kiwoom DRX là nền tảng đưa đội tuyển mở rộng sang thị trường chứng khoán. Ảnh: DRX

Tuy nhiên, đội tuyển đã liên tiếp vượt qua nhiều đối thủ mạnh để tiến vào trận chung kết và giành Summoner's Cup sau màn trình diễn đầy thuyết phục.

Chức vô địch thế giới không chỉ đưa tên tuổi DRX lên bản đồ thể thao điện tử quốc tế mà còn tạo nền tảng để tổ chức mở rộng hoạt động kinh doanh và thu hút thêm các đối tác lớn. Nếu kế hoạch niêm yết thành công, DRX nhiều khả năng sẽ thiết lập một cột mốc mới cho ngành thể thao điện tử Hàn Quốc, đồng thời tạo tiền lệ để các tổ chức khác cân nhắc tiếp cận thị trường vốn nhằm phục vụ chiến lược phát triển trong tương lai.