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Khán giả Việt Nam tạo dấu ấn tại KIWOOM DRX Homefront 2026

Thành Biên

Thành Biên

17:43 | 11/05/2026
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Sự kiện KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360 khép lại sau ba ngày diễn ra tại Hà Nội, nhưng dư âm lớn nhất không chỉ đến từ những trận đấu đỉnh cao của các đội tuyển LCK, mà còn nằm ở sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng người hâm mộ Việt Nam.
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Chính những khán giả góp măt tại KIWOOM DRX Homefront 2026 đã tạo nên bầu không khí sôi động, giúp sự kiện lần đầu đưa các trận đấu chính thức của LCK đến Việt Nam trở thành dấu mốc đáng nhớ của Esports trong nước.

Hình ảnh cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam tại KIWOOM DRX Homefront 2026
Hình ảnh cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam tại KIWOOM DRX Homefront 2026

Trong suốt ba ngày từ 08 - 10/05, khu vực tổ chức tại Vietnam Exhibition Center liên tục đón lượng lớn người hâm mộ đến theo dõi, giao lưu và tham gia các hoạt động bên lề. Từ sáng sớm, nhiều khán giả đã có mặt để xếp hàng tham dự fan meeting, nhận quà lưu niệm và chờ gặp trực tiếp các tuyển thủ của KIWOOM DRX, Gen.G EsportsHanwha Life Esports (HLE).

Hình ảnh cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam tại KIWOOM DRX Homefront 2026
Hình ảnh cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam tại KIWOOM DRX Homefront 2026

Không khí cuồng nhiệt trên khán đài trở thành một trong những hình ảnh nổi bật nhất của sự kiện. Những tiếng hò reo, cổ vũ liên tục vang lên trong các trận đấu cho thấy sức hút ngày càng lớn của Esports tại Việt Nam. Người hâm mộ không chỉ theo dõi trận đấu mà còn chủ động tạo nên bầu không khí kết nối giữa các đội tuyển quốc tế với cộng đồng trong nước.

Bạn Nguyễn Nga cùng nhóm bạn tham dự sự kiện KIWOOM DRX Homefront 2026
Bạn Nguyễn Nga cùng nhóm bạn tham dự sự kiện KIWOOM DRX Homefront 2026

Bạn Nguyễn Nga, một người hâm mộ tham gia KIWOOM DRX Homefront 2026 đã chia sẻ: “Tôi là fan của Hanwha Life Esports từ khá lâu rồi nên khi biết đội sẽ tham gia sự kiện KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360 tại Việt Nam, tôi đã sắp xếp công việc để cùng bạn bè tới theo dõi trực tiếp, bởi đây không chỉ là cơ hội được gặp các tuyển thủ mình yêu thích ngoài đời mà còn là dịp hiếm hoi để cảm nhận bầu không khí Esports quốc tế thực sự cuồng nhiệt ngay tại sân đấu;

Tôi thực sự mong trong tương lai Việt Nam sẽ có thêm nhiều sự kiện quốc tế như thế này để cộng đồng game thủ cũng như người hâm mộ Esports có thêm cơ hội giao lưu, gặp gỡ các đội tuyển lớn và tận hưởng không khí thi đấu chuyên nghiệp ngay trên sân nhà.”

Hình ảnh cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam tại KIWOOM DRX Homefront 2026
Hình ảnh cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam tại KIWOOM DRX Homefront 2026

Sự kiện năm nay cũng cho thấy cộng đồng Esports Việt Nam đang thay đổi mạnh mẽ về cách tiếp cận và tham gia các hoạt động thể thao điện tử. Thay vì chỉ theo dõi qua màn hình, nhiều khán giả lựa chọn trực tiếp đến địa điểm tổ chức để trải nghiệm không khí thi đấu chuẩn LCK. Điều này phản ánh nhu cầu ngày càng lớn đối với các sự kiện Esports chuyên nghiệp được tổ chức ngay tại Việt Nam.

Hình ảnh cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam tại KIWOOM DRX Homefront 2026
Hình ảnh cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam tại KIWOOM DRX Homefront 2026

Ngày hội fanfest diễn ra vào 09/05 tiếp tục trở thành điểm nhấn quan trọng khi thu hút đông đảo người tham dự. Các hoạt động giao lưu cộng đồng, minigame, ký tặng và sân khấu âm nhạc đã tạo nên không gian kết nối rộng hơn giữa Esports với giới trẻ. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ như JustaTee, Han Sara, CONGB, Bùi Công Nam, Phương Ly hay Tempest giúp chương trình mở rộng sức hút vượt ra ngoài phạm vi của một giải đấu thông thường.

Âm nhạc đỉnh cao tại đêm Fan fest sự kiện KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360
Âm nhạc đỉnh cao tại đêm Fanfest sự kiện KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360

Bên cạnh đó, sự cổ vũ dành cho tuyển thủ LazyFeel (Trần Bảo Minh) mang ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng người hâm mộ Việt Nam. Việc một tuyển thủ Việt Nam xuất hiện trong môi trường LCK đã tạo nên sự gần gũi, đồng thời tiếp thêm niềm tin cho nhiều khán giả về khả năng vươn ra sân chơi quốc tế của Esports Việt.

Tuyển thủ LazyFeel tại sự kiện KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360
Tuyển thủ LazyFeel tại sự kiện KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360

Không chỉ tạo ra bầu không khí sôi động tại địa điểm tổ chức, cộng đồng người hâm mộ còn góp phần lan tỏa sức nóng của sự kiện trên các nền tảng mạng xã hội. Hình ảnh check-in, video cổ vũ, khoảnh khắc giao lưu với tuyển thủ hay những màn ăn mừng sau trận đấu được chia sẻ rộng rãi, giúp KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360 trở thành một trong những chủ đề nổi bật của cộng đồng game thủ trong nhiều ngày liên tiếp.

Sự đồng hành của TV360 cũng góp phần mở rộng khả năng tiếp cận sự kiện tới đông đảo khán giả trên cả nước. Thông qua nền tảng phát sóng trực tuyến, người hâm mộ có thể theo dõi các trận đấu với chất lượng hình ảnh cao và tốc độ truyền tải ổn định, qua đó kết nối cộng đồng Esports trong và ngoài địa điểm tổ chức.

KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360
KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360

Thành công của 2026 LCK Team Roadshow - KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360 không chỉ đến từ quy mô tổ chức hay chất lượng chuyên môn của các đội tuyển LCK. Quan trọng hơn, sự kiện cho thấy cộng đồng người hâm mộ Việt Nam đang trở thành một phần quan trọng trong quá trình phát triển Esports chuyên nghiệp.

Sự hưởng ứng mạnh mẽ từ khán giả đã góp phần khẳng định Việt Nam đủ khả năng tổ chức những sự kiện Esports quy mô quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội để nhiều giải đấu lớn tiếp tục lựa chọn Việt Nam là điểm đến trong tương lai.

KIWOOM DRX Homefront 2026 KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360 LCK Esports Sự kiện Thể thao điện tử

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
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EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026