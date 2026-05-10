Gen.G Fan Meeting tại DRX Homefront 2026: Bùng nổ cảm xúc, thành công vượt mong đợi

Hàng trăm người hâm mộ may mắn sở hữu vé Gen.G AWAY Tier S (S2) đã có cơ hội gặp gỡ và giao lưu trực tiếp cùng các tuyển thủ Gen.G trong khuôn khổ sự kiện DRX Homefront 2026 tại Hà Nội. Ngay khi xuất hiện trên sân khấu, các thành viên Gen.G đã nhận được sự chào đón cuồng nhiệt từ khán giả Việt Nam với những tiếng reo hò và cổ vũ không ngớt, tạo nên bầu không khí bùng nổ như một “đại tiệc” thực thụ của cộng đồng Tiger Nation.

Các tuyển thủ của Gen.G giao lưu cùng người hâm mộ tại buổi fan metting. Ảnh: Genrang Sarang

Trong suốt buổi fan meeting, các tuyển thủ Gen.G liên tục tương tác thân thiện với người hâm mộ thông qua hoạt động ký tặng, chụp ảnh, trò chuyện và gửi lời cảm ơn tới khán giả Việt Nam. Những nụ cười rạng rỡ, cái bắt tay gần gũi cùng các khoảnh khắc giao lưu ấm áp đã giúp khoảng cách giữa thần tượng và người hâm mộ được xóa nhòa.

Các thành viên Gen.G xuất hiện trên sân khấu fan meeting tại DRX Homefront 2026. Ảnh: Genrang Sarang

Nhiều fan chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên họ được gặp trực tiếp các tuyển thủ LCK ngoài đời thực. Với không ít người, việc được nhìn thấy thần tượng ở khoảng cách gần, nhận quà lưu niệm như photocard, sticker hay vé kỷ niệm được trao tận tay là một trải nghiệm khó quên và mang nhiều cảm xúc đặc biệt.

Tuyển thủ Kinn tham gia hoạt động giao lưu cùng người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: Genrang Sarang

Đại diện ban tổ chức cùng đối tác OTOKI tại Việt Nam cho biết buổi fan meeting diễn ra thuận lợi, an toàn và nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng người hâm mộ. Dù số lượng vé tham dự có giới hạn, chương trình vẫn được đánh giá cao nhờ chất lượng tổ chức chuyên nghiệp và trải nghiệm gần gũi dành cho fan.

Tuyển thủ Chovy tương tác cùng các fan tại người sự kiện. Ảnh: Genrang Sarang

Không chỉ đơn thuần là một hoạt động giao lưu, fan meeting lần này còn trở thành cầu nối gắn kết giữa Gen.G và cộng đồng người hâm mộ Việt Nam, những khán giả luôn dành sự yêu mến và ủng hộ nhiệt thành cho đội tuyển trong suốt nhiều năm qua. Nhiều fan đã không giấu được sự xúc động khi lần đầu thực hiện được ước mơ gặp thần tượng LCK ngay tại quê nhà.

Khép lại trong những tràng pháo tay và tiếng hò reo kéo dài, Gen.G Fan Meeting tại DRX Homefront 2026 đã để lại nhiều cảm xúc đẹp trong lòng người hâm mộ Việt Nam, đồng thời mở ra hy vọng về sự trở lại của nhiều sự kiện LCK quy mô lớn trong tương lai.