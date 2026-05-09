TV360 đồng hành cùng tham vọng vươn tầm Esports Việt Nam

Hành trình đưa không khí giải đấu Esports số 1 Châu Á đến với Việt Nam

Trong vai trò nhà tài trợ chính của sự kiện, TV360 không chỉ hỗ trợ phát sóng mà còn tham gia vào quá trình kết nối cộng đồng người hâm mộ với một trong những giải đấu Esports có sức hút lớn nhất châu Á.

Đại diện TV360, ông Mai Như Ngọc cho biết Esports đang trở thành lĩnh vực có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đối với thế hệ trẻ Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tiếp cận các nội dung giải trí quốc tế ngày càng gia tăng.

Ông Mai Như Ngọc, đại diện TV 360 phát biểu tại sự kiện

Theo ông Mai Như Ngọc, việc đồng hành cùng KIWOOM DRX Homeground Vietnam 2026 xuất phát từ mong muốn mang không khí của giải đấu LCK đến gần hơn với khán giả trong nước. Thay vì chỉ theo dõi qua màn hình, người hâm mộ Việt Nam có cơ hội trải nghiệm trực tiếp bầu không khí cuồng nhiệt và chuyên nghiệp của một sự kiện esports quy mô quốc tế ngay tại Việt Nam.

“Thông qua sự kiện lần này, TV360 mong muốn mang đến cho khán giả trải nghiệm đúng tinh thần của LCK ngay tại Việt Nam nơi người hâm mộ có thể cảm nhận bầu không khí cuồng nhiệt và chuyên nghiệp của một sự kiện Esports đẳng cấp quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là bước khởi đầu để đưa thêm nhiều nội dung thể thao và giải trí quốc tế chất lượng cao đến gần hơn với khán giả Việt Nam”, ông Ngọc nhấn mạnh.

Đại diện TV360 cho rằng đây không chỉ là hoạt động tài trợ thông thường mà còn là bước đi nhằm đưa thêm nhiều nội dung thể thao và giải trí chất lượng cao tiếp cận người dùng trong nước. Trong bối cảnh các nền tảng số cạnh tranh mạnh về nội dung, Esports được xem là lĩnh vực giàu tiềm năng nhờ lượng người theo dõi trẻ và mức độ tương tác cao.

Thông qua sự kiện KIWOOM DRX Homeground Vietnam 2026, TV360 kỳ vọng rút ngắn khoảng cách giữa người hâm mộ và các tuyển thủ DRX, giúp khán giả dễ dàng theo dõi những diễn biến của giải đấu trên nền tảng số. Đây cũng được xem là dấu mốc đáng chú ý khi một sự kiện mang đậm dấu ấn LCK lần đầu được tổ chức ngoài lãnh thổ Hàn Quốc.

Cơ hội quảng bá hình ảnh Esport Việt Nam ra thị trường quốc tế

Tại buổi giao lưu trong khuôn khổ sự kiện, câu chuyện quảng bá hình ảnh Việt Nam ra quốc tế thông qua Esports cũng nhận được sự quan tâm lớn. Khi được hỏi về kế hoạch đưa văn hóa và con người Việt Nam đến gần hơn với khán giả Hàn Quốc, tuyển thủ LazyFeel cho biết hành trình thi đấu tại Hàn Quốc không chỉ giúp bản thân trưởng thành mà còn là cơ hội để nhiều người biết hơn đến tuyển thủ Việt Nam cũng như hình ảnh đất nước Việt Nam.

Chia sẻ này phản ánh thực tế ngày càng có nhiều tuyển thủ Việt Nam bước ra sân chơi quốc tế, góp phần tạo dựng hình ảnh mới cho Esports Việt Nam. Không chỉ thi đấu, các tuyển thủ còn trở thành cầu nối văn hóa, giúp cộng đồng quốc tế hiểu hơn về thế hệ trẻ Việt Nam năng động và giàu khát vọng

Tuyển thủ LazyFeel, chia sẻ về quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua Esport

Đồng quan điểm, đại diện TV360 khẳng định đơn vị luôn mong muốn lan tỏa những câu chuyện tích cực của người Việt Nam tới khán giả quốc tế. Theo đại diện nền tảng này, các nội dung đồng hành cùng tuyển thủ và cộng đồng Esports có thể góp phần xây dựng hình ảnh người trẻ Việt Nam bản lĩnh, tài năng và giàu tinh thần hội nhập.

TV360 cho rằng Esports đang tạo ra không gian giao lưu mới giữa giới trẻ các quốc gia. Thông qua các nền tảng số, những câu chuyện về tuyển thủ, văn hóa cổ vũ hay hành trình phát triển của cộng đồng game thủ Việt Nam có thể tiếp cận lượng lớn khán giả quốc tế mà không còn bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.

Ông Mai Như Ngọc chia sẻ “TV360 luôn mong muốn lan tỏa những câu chuyện tích cực của người Việt Nam tới khán giả quốc tế. Thông qua những nội dung đồng hành cùng và chúng tôi hy vọng có thể mang hình ảnh người trẻ Việt Nam tài năng, bản lĩnh và giàu khát vọng đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Không chỉ là Esports, chúng tôi còn mong muốn góp phần quảng bá văn hóa và con người Việt Nam ra thế giới thông qua các nền tảng nội dung số.”

Việc nhiều thương hiệu lớn tham gia đầu tư vào Esports cũng cho thấy thị trường Việt Nam đang trở thành điểm đến đáng chú ý của ngành công nghiệp này. Với lợi thế dân số trẻ, tỷ lệ người dùng Internet cao và cộng đồng game thủ đông đảo, Việt Nam được đánh giá có tiềm năng trở thành một trong những trung tâm phát triển Esports của khu vực Đông Nam Á.

Trong xu hướng đó, sự kết hợp giữa các nền tảng nội dung số và những giải đấu quốc tế được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho thị trường Esports trong nước. Không chỉ mang đến trải nghiệm giải trí, các sự kiện như KIWOOM DRX Homeground Vietnam 2026 còn mở ra cơ hội quảng bá văn hóa, hình ảnh và con người Việt Nam thông qua sức lan tỏa của công nghệ và thể thao điện tử.