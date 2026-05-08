Khi LCK đặt chân đến Việt Nam, LazyFeel viết tiếp giấc mơ tuyển thủ Việt tại Hàn Quốc

LCK Team Roadshow KIWOOM DRX Homefront chính thức diễn ra từ ngày 8 đến 10/5/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Tại sự kiện lần này đội tuyển chủ nhà KIWOOM DRX sẽ thi đấu cùng hai đối thủ là Gen.G Esports và Hanwha Life Esports. Trong không khí sôi động của ba ngày sự kiện, tâm điểm chú ý đổ dồn vào tuyển thủ Việt Nam duy nhất đang thi đấu tại LCK Trần Bảo Minh (LazyFeel).

Sân khấu thi đấu tại Việt Nam của sự kiện lần này

LazyFeel và hành trình sắp tới tại VEC Việt Nam

Ở tuổi 18, LazyFeel đã trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam khi khoác áo KIWOOM DRX. “LCK luôn là sân khấu mà em mơ ước từ khi còn nhỏ. Việc được thi đấu tại đây là niềm tự hào rất lớn”, LazyFeel chia sẻ trước thềm sự kiện.

Tuyển thủ LazyFeel tại sự kiện họp báo. Ảnh: Tạ Thành Biên

Dù còn gặp khó khăn về rào cản ngôn ngữ khi tiếng Hàn của mình vẫn chưa được tốt, chàng tuyển thủ trẻ khẳng định quyết tâm theo đuổi đam mê sẽ giúp anh vượt qua mọi thử thách. Ngày 8/5, KIWOOM DRX sẽ chạm trán Gen.G Esports, trước khi đối đầu Hanwha Life Esports vào ngày cuối.

Giữa các trận đấu là những buổi giao lưu ký tặng, mang đến cơ hội gần gũi hiếm có cho người hâm mộ Việt Nam. LazyFeel bày tỏ sự háo hức đặc biệt: “Đây là lần đầu tiên em được thi đấu trước đông đảo fan Việt Nam quê nhà. Em rất vui và mong chờ được gặp mọi người tại sân đấu”.

KIWOOM DRX và cảm hứng từ “sân nhà thứ hai”

CEO KIWOOM DRX, ông Kania, cho biết quyết định chọn Việt Nam làm điểm đến không chỉ vì cộng đồng người hâm mộ LCK nhiệt huyết mà còn nhờ sự hiện diện của LazyFeel. “Việc có tuyển thủ Việt Nam trong đội hình giúp chúng tôi cảm nhận được sự kết nối mạnh mẽ hơn. Chúng tôi muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài với cộng đồng fan Việt Nam”, ông Kania nhấn mạnh.

CEO, HLV và tuyển thủ của đội tuyển KIWOOM DRX cùng Đại diện của TV360 chia sẻ về kế hoạch phát triển tại Việt Nam

Từ phía Hàn Quốc, các tuyển thủ Rich và Willer đều bày tỏ sự xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu. Willer tuyển thủ đi rừng chia sẻ anh từng ấn tượng với khán giả tại Cần Thơ trước đây và càng bất ngờ hơn với quy mô lần này tại Hà Nội. Các tuyển thủ KRX cũng chia sẻ về lần đầu trải nghiệm bộ môn Pickleball tại Việt Nam, với Willer được LazyFeel “bình chọn” là người chơi giỏi nhất đội.

Trong khi đó, HLV Joker đánh giá cao tính năng “Coach Voice” mới được thử nghiệm sắp tới, cho rằng đây có thể trở thành phần thú vị trong tương lai của LCK. Bên cạnh các vấn đề về thi đấu chuyên môn, sự kiện sắp tới còn có ngày lễ hội 9/5 với sự góp mặt của JustaTee, Bùi Công Nam, Phương Ly, CongB, Han Sara và nhóm nhạc TEMPEST.

TV360 - Cầu nối văn hóa và Esports của Việt Nam

Đại diện TV360, ông Mai Như Ngọc khẳng định esports là lĩnh vực trọng tâm trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa. “Thông qua sự kiện lần này, chúng tôi mong muốn mang đến cho khán giả trải nghiệm đúng tinh thần LCK ngay tại Việt Nam. Đây sẽ là bước khởi đầu để đưa thêm nhiều giải đấu quốc tế chất lượng cao đến gần hơn với khán giả”, ông Ngọc chia sẻ.

Ông Mai Như Ngọc - Đại diện của TV360 chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Tạ Thành Biên

Ông cũng bày tỏ mong muốn lan tỏa hình ảnh người Việt tài năng ra thế giới. Trong đó tuyển thủ LazyFeel chính là minh chứng sống động nhất cho một thế hệ tuyển thủ Việt đầy tài năng và khát khao. “Em hy vọng qua hành trình của mình, nhiều người sẽ biết hơn về tuyển thủ Việt Nam cũng như hình ảnh đất nước Việt Nam tại Hàn Quốc”, tuyển thủ LazyFeel chia sẻ tại buổi họp báo

Không chỉ là một chuỗi trận đấu, “2026 LCK Team Roadshow - KRX DRX Homeground” còn được xem như biểu tượng cho sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của esports Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Từ hành trình của LazyFeel đến sự xuất hiện của những đội tuyển hàng đầu Hàn Quốc tại Hà Nội, sự kiện lần này cho thấy khoảng cách giữa người hâm mộ Việt Nam và sân khấu esports đỉnh cao thế giới đang ngày càng được thu hẹp.

Khoảnh khắc các tuyển thủ gặp gỡ fan Việt tại sự kiện Homeground 2026. Ảnh: Tạ Thành Biên

Với cộng đồng fan Việt, đây không chỉ là dịp được xem LCK trực tiếp mà còn là minh chứng rõ nét cho sự phát triển của Esports Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Tuyển thủ LazyFeel cũng dành lời gửi gắm thông điệp đến các bạn trẻ đang theo đuổi con đường trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp: “Điều quan trọng nhất là không bỏ cuộc. Thành công sẽ không đến ngay lập tức, nhưng nếu tiếp tục cố gắng học hỏi từ thất bại, chắc chắn các bạn sẽ chạm tới ước mơ”.

Sự kiện LCK Team Roadshow 2026 không chỉ là chuỗi trận đấu đỉnh cao mà còn là cầu nối văn hóa, mở ra hy vọng về những hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Với cộng đồng người hâm mộ Việt Nam, “KRX DRX Homeground” không chỉ là một sự kiện đáng nhớ, mà còn là lời khẳng định rằng esports Việt Nam đang từng bước tiến gần hơn tới sân khấu quốc tế.