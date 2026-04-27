'Quái vật thiên tài' Keria gia hạn với T1 đến năm 2029, mở ra tham vọng triều đại mới

Keria tuyển thủ hỗ trợ được mệnh danh là “Quái vật thiên tài” vừa gia hạn với T1 đến năm 2029. Động thái này không chỉ giữ chân một trong những hỗ trợ xuất sắc nhất thế giới, mà còn cho thấy tham vọng duy trì vị thế thống trị của T1 trong nhiều năm tới.

Ban đầu, hợp đồng của Keria với T1 chỉ kéo dài đến cuối năm 2026. Việc gia hạn sớm thêm ba năm là bước đi chiến lược, nhằm đảm bảo sự ổn định cho bộ khung đã làm nên thành công của đội. Đặc biệt, sự gắn kết giữa tuyển thủ Keria và một tượng đài như tuyển thủ Faker tiếp tục được duy trì, tạo nên một trục vận hành chiến thuật mang tính biểu tượng của T1.

Tuyển thủ hỗ trợ Ryu Min-seok (Keria) gia hạn với đội tuyển T1 đến năm 2029

Keria từ lâu đã không còn là một hỗ trợ theo nghĩa truyền thống. Anh được xem như “Quái vật thiên tài”, một tuyển thủ có khả năng định nghĩa lại vai trò của mình trong từng ván đấu. Không bó buộc trong nhiệm vụ bảo kê xạ thủ, Keria liên tục di chuyển, kiểm soát bản đồ, mở giao tranh và tạo áp lực đa tuyến. Bể tướng rộng với hơn 60 lựa chọn giúp anh trở thành ẩn số chiến thuật, buộc mọi đối thủ phải dè chừng ngay từ khâu cấm chọn.

Lễ ký kết được diễn ra tại home ground (sân nhà) của T1

Chính sự linh hoạt đó mang lại cho T1 một phong cách thi đấu khó lường. Chỉ cần một pha xử lý chuẩn xác của Keria, cục diện trận đấu có thể đảo chiều hoàn toàn. Anh không chỉ hỗ trợ, mà còn là người kích hoạt lối chơi, mở ra nhịp độ cho toàn đội.

Trong sự nghiệp, Keria đã chinh phục gần như mọi danh hiệu lớn. Anh cùng T1 giành nhiều chức vô địch CKTG, thống trị đấu trường LCK và góp mặt tại các sân chơi quốc tế lớn như Esports World Cup. Ở cấp độ cá nhân, danh hiệu MVP LCK Mùa Xuân 2023 cùng nhiều lần được vinh danh “Hỗ trợ xuất sắc nhất” là minh chứng rõ ràng cho đẳng cấp và sự ổn định của anh.

Keria sở hữu một bộ sưu tập vô cùng đồ sộ với gần như đầy đủ mọi danh hiệu lớn

Một chi tiết đáng chú ý là hợp đồng của Faker cũng kéo dài đến năm 2029. Điều này mở ra khả năng bộ đôi Faker và Keria sẽ sát cánh đến giai đoạn cuối sự nghiệp của huyền thoại đường giữa. Nếu điều đó xảy ra, đây có thể trở thành một trong những chương cuối đáng nhớ nhất trong lịch sử LCK.

Keria và Faker có thể trở thành bộ đôi mid - sp gắn bó với nhau lâu nhất sự nghiệp của LCK

Việc giữ chân Keria không đơn thuần là một bản hợp đồng, mà là tuyên bố rõ ràng của T1 về tương lai. Họ không chỉ muốn chiến thắng ở hiện tại, mà còn hướng đến việc xây dựng một triều đại bền vững, nơi những cá nhân kiệt xuất như Keria tiếp tục là trung tâm sáng tạo và dẫn dắt lối chơi.

Với nền tảng hiện có, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng T1 sẽ tiếp tục mang đến những mùa giải đỉnh cao, nơi chiến thắng không chỉ đến từ kỹ năng, mà còn từ sự sáng tạo và khác biệt, thứ đã làm nên thương hiệu của “Quái vật thiên tài” Keria.