Thị trường chứng khoán châu Á phân hóa khi Tổng thống Trump gia hạn ngừng bắn Iran

Các thị trường châu Á nhìn chung giảm điểm khi ông Trump gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, kéo dài sự bất ổn. Ảnh: Getty.

Chứng khoán châu Á ghi nhận xu hướng phân hóa rõ rệt trong phiên giao dịch giữa tuần khi quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran của Tổng thống Donald Trump chưa đủ để xoa dịu lo ngại về một cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông.

Ngay trong những giờ đầu phiên, tâm lý thị trường bị chi phối bởi thông điệp từ Washington. Ông Trump cho biết Mỹ sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự theo đề nghị từ phía Pakistan, đồng thời kéo dài thời gian chờ đợi một đề xuất chính thức từ Tehran. Tuy nhiên, việc Iran phát tín hiệu không tham gia đàm phán đã khiến triển vọng hòa giải trở nên mờ nhạt.

Diễn biến này tạo ra trạng thái “ngừng bắn nhưng chưa có hòa bình”, yếu tố thường khiến dòng tiền toàn cầu trở nên thận trọng.

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Nhật Bản đi ngược xu hướng

Trong bối cảnh đó, thị trường Nhật Bản trở thành điểm sáng hiếm hoi. Chỉ số Nikkei 225 tăng lên mức cao kỷ lục 59.691 điểm, được hỗ trợ bởi dữ liệu thương mại tích cực.

Xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới tăng tháng thứ bảy liên tiếp, giúp Nhật Bản ghi nhận thặng dư thương mại khoảng 667 tỷ yên trong tháng 3. Dù con số này thấp hơn kỳ vọng, xu hướng phục hồi xuất khẩu vẫn củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào sức khỏe nền kinh tế.

Tuy vậy, chỉ số Topix lại giảm nhẹ, cho thấy sự thận trọng vẫn hiện hữu khi nhà đầu tư chuẩn bị cho cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản trong tuần tới.

Áp lực chốt lời lan rộng khu vực

Trái ngược với Nhật Bản, phần lớn thị trường châu Á chịu áp lực điều chỉnh.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm nhẹ sau khi vừa lập đỉnh lịch sử, phản ánh hoạt động chốt lời ngắn hạn. Dữ liệu cho thấy giá sản xuất tăng mạnh nhất trong hơn ba năm, chủ yếu do chi phí năng lượng leo thang, một hệ quả trực tiếp từ căng thẳng Trung Đông.

Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm hơn 1%, trong khi S&P ASX 200 của Úc và Nifty 50 của Ấn Độ cũng đồng loạt đi xuống. Ngược lại, CSI300 của Trung Quốc đại lục tăng nhẹ, phần nào nhờ kỳ vọng chính sách hỗ trợ kinh tế nội địa.

Một điểm đáng chú ý là giá dầu thế giới quay đầu giảm sau chuỗi tăng trước đó. Dầu WTI lùi về quanh 89 USD mỗi thùng, còn dầu Brent giảm về khoảng 98 USD.

Việc giá dầu hạ nhiệt phần nào giúp giảm áp lực lạm phát, nhưng thị trường vẫn đánh giá rủi ro nguồn cung chưa được giải quyết. Nếu đàm phán Mỹ Iran tiếp tục bế tắc, giá năng lượng có thể bật tăng trở lại bất cứ lúc nào.

Trong khi đó, hợp đồng tương lai của các chỉ số lớn tại Mỹ như S&P 500, Nasdaq 100 và Dow Jones đều tăng nhẹ, cho thấy kỳ vọng phục hồi trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, phiên giao dịch trước đó tại Phố Wall lại kết thúc trong sắc đỏ, với cả ba chỉ số chính đồng loạt giảm gần 0,6%. Điều này phản ánh sự giằng co giữa kỳ vọng chính sách và rủi ro địa chính trị.

Bài toán niềm tin của thị trường

Diễn biến hiện tại cho thấy thị trường tài chính toàn cầu đang bước vào giai đoạn nhạy cảm, nơi các quyết định chính trị có thể tác động trực tiếp đến dòng vốn.

Gia hạn lệnh ngừng bắn giúp giảm áp lực tức thời, nhưng việc thiếu một lộ trình đàm phán rõ ràng khiến nhà đầu tư chưa thể yên tâm. Trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động mạnh theo từng tín hiệu từ Trung Đông.

Với các nền kinh tế châu Á phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu, bất kỳ cú sốc nào về giá dầu đều có thể nhanh chóng lan sang lạm phát, chính sách tiền tệ và tăng trưởng.