Nguồn: Cherlynn Low/Engadget

iPhone 18 Pro là thiết bị mà Cherlynn Low dành phần lớn thời gian trải nghiệm trong sự kiện ra mắt loạt sản phẩm mới của Apple tại Apple Park, bên cạnh AirPods 5, Apple Watch Series 12, Ultra 4 và mẫu iPhone Duo mà nhiều người xem là ngôi sao của buổi ra mắt.

Theo Low, dù iPhone Duo thu hút sự chú ý nhiều nhất, iPhone 18 Pro mới là sản phẩm mà phần đông người dùng thực sự cân nhắc mua, nên cô dành thời gian tìm hiểu kỹ phiên bản màu burgundy vừa ra mắt và thử nghiệm khẩu độ biến thiên, tính năng khiến cô thích thú khi quan sát các lá khẩu chuyển động bên trong camera.

Khẩu độ biến thiên, điểm nhấn được chú ý nhất trên camera

Các nút điều khiển khẩu độ biến thiên nằm ngay trong ứng dụng Camera, xuất hiện ở phần trên khung ngắm, nơi người dùng cũng có thể điều chỉnh tốc độ màn trập, cân bằng trắng và độ nhạy sáng ISO. Riêng khẩu độ, hệ thống giới hạn ở bốn mức gồm f/1.48, f/1.8, f/2.8 và f/4.0, ít lựa chọn hơn hẳn so với dải thông số rộng của những thiết lập còn lại. Low cho biết việc thao tác bằng một tay có phần hơi bất tiện vì cô phải cầm máy ảnh riêng bằng tay kia trong lúc thử nghiệm, nhưng giao diện vẫn vận hành trực quan, và khi một nhân viên Apple lần lượt chuyển đổi giữa các mức khẩu độ trong lúc cô quan sát trực tiếp cảm biến camera chính, có thể thấy những lá khẩu chuyển động đúng như quảng cáo.

Trong một buổi thử nghiệm khác diễn ra sau đó, Low có thêm thời gian để kiểm tra khẩu độ biến thiên trên dàn đèn treo trần mà đội ngũ Apple bố trí trong một căn phòng tối, dàn dựng theo phong cách quầy bar. Khi điều chỉnh khẩu độ qua từng mức, cô quan sát thấy các vệt sáng lóa từ đèn dần biến đổi thành những hình dạng lấp lánh rõ nét hơn, dù việc nhận biết khác biệt về độ sâu trường ảnh khó khăn hơn nhiều, và Low cho rằng bản thân sẽ đánh giá chính xác hơn khi có máy thật để dùng ngoài đời.

Dynamic Island thu nhỏ và loạt cập nhật cho ảnh chụp

Nguồn: Apple

Dynamic Island trên iPhone 18 Pro thu nhỏ hơn so với iPhone 17 Pro mà Low đang dùng, và chi tiết này theo cô trông gọn gàng hơn hẳn. Cô đặc biệt thích việc khung Dynamic Island giờ chứa thêm được một hoạt động trực tiếp, bởi trước đây cô từng phải bỏ đi, chẳng hạn bộ đếm thời gian, mỗi khi Spotify và một đơn giao hàng cùng chạy nền. Trong phần trải nghiệm phần mềm mới, Low cùng một nhân viên Apple đặt hẹn giờ, phát nhạc trên Apple Music và theo dõi trạng thái chuyến bay qua ứng dụng Flighty, và cả ba hoạt động đều tìm được chỗ đứng gọn trong Dynamic Island cùng lúc.

Low cũng dành thời gian tìm hiểu Photographic Styles, tính năng vẫn nằm ở vị trí quen thuộc trong ứng dụng Camera nhưng nay có thêm các tùy chọn về kết cấu bề mặt và độ hạt ảnh, cùng cách sắp xếp lại nhóm bộ lọc với tên gọi mô tả rõ ràng hơn trước, ví dụ Amber cộng Glow, Rose gold cộng Glow hay Cozy cộng Film. Bên cạnh đó, Apple bổ sung thêm thiết lập Texture cho phép tinh chỉnh độ mềm mịn của da, lượng hạt ảnh và hiệu ứng phim, xếp chồng lên các điều chỉnh màu sắc, độ sáng và độ tương phản vốn có. Low thử chụp một tấm ảnh tự sướng và áp các tinh chỉnh này, và dù tự nhận bản thân đã bớt thói quen chỉnh sửa làn da quá tay như trước, cô vẫn thấy hiệu ứng mới cho kết quả chân thực và dễ chịu.

Công nghệ xác thực ảnh và những gì còn bỏ ngỏ

Một tính năng khác khiến Low tò mò là Apple Reference Image, chỉ có trên iPhone 18 Pro và Pro Max, hoạt động như một hệ thống xác thực gắn với phần cứng mà người dùng cần bật trước khi chụp. Theo mô tả của Apple, cảm biến sẽ ký xác nhận từng điểm ảnh mà nó ghi nhận, tạo ra một bản ảnh gốc không thể chỉnh sửa để người dùng đối chiếu ngay trong ứng dụng Ảnh, qua đó phát hiện nếu bức ảnh đã bị can thiệp sau này. Low bày tỏ sự ủng hộ với bất kỳ nỗ lực nào giúp phân biệt nội dung do con người tạo ra với nội dung do AI tạo ra, dù cô cho biết bản thân chưa có cơ hội thử nghiệm trực tiếp Apple Reference Image nên chưa thể đưa thêm nhận định cụ thể.

Ngoài Apple Reference Image, Low cũng không có điều kiện kiểm tra khả năng quản lý nhiệt, hiệu năng tổng thể hay tốc độ sạc dây nhanh hơn của iPhone 18 Pro trong lần trải nghiệm ngắn này. Cô cho biết đã kịp ngắm và thực sự thích cả hai màu Glacier và Burgundy, đến mức khó lòng chọn ra màu nào ưng ý hơn nếu phải quyết định.

Nhìn chung, Low thừa nhận khó khẳng định ngay iPhone 18 Pro nâng cấp nhiều đến đâu so với thế hệ tiền nhiệm, bởi cô mới chỉ trải nghiệm trong thời gian ngắn tại sự kiện. Điều cô nhận thấy rõ trong tuần này là mẫu iPhone Duo mới thực sự giành trọn sự chú ý của giới công nghệ, còn iPhone 18 Pro vẫn giữ vị trí riêng nhưng rõ ràng không phải là trọng tâm mà Apple nhắm tới năm nay.