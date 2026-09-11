Apple vừa công bố chế độ đãi ngộ dành cho CEO John Ternus trong hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC).

Theo đó, mức lương cơ bản của ông Ternus được nâng lên 3 triệu USD mỗi năm (khoảng 77,8 tỷ đồng) kể từ ngày 1/9/2026, thời điểm ông chính thức đảm nhiệm vị trí CEO Apple.

Ngoài khoản lương trên, Ủy ban Nhân sự và Thù lao thuộc Hội đồng quản trị Apple phê duyệt cho Ternus gói thưởng cổ phiếu thường niên với giá trị mục tiêu 55 triệu USD (khoảng 1.426 tỷ đồng), dự kiến được cấp trong năm tài chính 2027.

Nếu cộng lương cơ bản và giá trị mục tiêu của gói cổ phiếu, tổng mức đãi ngộ có thể lên tới khoảng 58 triệu USD (hơn 1.503 tỷ đồng). Tuy nhiên, giá trị thực tế Ternus nhận được còn phụ thuộc điều kiện trao quyền và hiệu quả hoạt động của Apple.

Trong số cổ phiếu trị giá 55 triệu USD, 75% sẽ được cấp dưới dạng cổ phiếu hạn chế gắn với hiệu quả hoạt động. Việc trao quyền phụ thuộc vào tổng mức sinh lời cho cổ đông của Apple so với các doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500.

Apple công bố mức lương CEO mới John Ternus (người đứng bên trái ảnh)

Khoảng 25% còn lại được cấp dưới dạng cổ phiếu hạn chế theo thời gian, trao quyền định kỳ 6 tháng một lần trong vòng 4 năm.

Riêng thời gian đảm nhiệm chức CEO trong năm tài chính 2026, Ternus được cấp thêm một gói cổ phiếu theo tỷ lệ thời gian có giá trị mục tiêu 2,5 triệu USD (khoảng 64,8 tỷ đồng).

John Ternus chính thức kế nhiệm Tim Cook từ ngày 1/9/2026. Trước đó, ông giữ chức Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Kỹ thuật Phần cứng và là một trong những lãnh đạo đứng sau nhiều dòng sản phẩm quan trọng của Apple.

Trong khi đó, Tim Cook chuyển sang giữ chức Chủ tịch điều hành Hội đồng quản trị Apple. Apple cho biết mức lương thường niên của Cook sẽ giảm xuống 2 triệu USD (khoảng 51,8 tỷ đồng), có hiệu lực từ ngày 26/9/2026.

Ông Cook cũng được phê duyệt gói cổ phiếu có giá trị mục tiêu 45 triệu USD (khoảng 1.167 tỷ đồng) trong năm tài chính 2027. Nếu cộng với tiền lương, tổng mức đãi ngộ mục tiêu đạt khoảng 47 triệu USD (khoảng 1.218 tỷ đồng), chưa tính các khoản khác.

Trước khi rời ghế CEO, Tim Cook nhận tổng thu nhập 74,29 triệu USD trong năm 2025 (khoảng 1.926 tỷ đồng).

Trong đó, tiền lương của Cook là 3 triệu USD (khoảng 77,8 tỷ đồng); giá trị cổ phiếu hơn 57,53 triệu USD (khoảng 1.492 tỷ đồng); khoản thưởng theo hiệu quả 12 triệu USD (khoảng 311,1 tỷ đồng) và các khoản đãi ngộ khác khoảng 1,76 triệu USD (khoảng 45,6 tỷ đồng).

Việc Apple công bố chế độ đãi ngộ diễn ra ngay sau cuộc chuyển giao vị trí CEO đầu tiên của hãng trong 15 năm. John Ternus tiếp quản Apple trong bối cảnh tập đoàn công nghệ này đang tăng tốc phát triển trí tuệ nhân tạo, đồng thời duy trì vị thế của hệ sinh thái iPhone, Mac, iPad và các thiết bị đeo.