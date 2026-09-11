Vingroup tăng 477 bậc trong bảng xếp hạng của TIME

Vingroup lọt Top 350 công ty tốt nhất thế giới.

Vingroup vươn lên vị trí 340

Tập đoàn Vingroup, mã chứng khoán VIC, đứng thứ 340 trong danh sách 1.000 công ty tốt nhất thế giới năm 2026 do TIME phối hợp với Statista thực hiện. Tập đoàn tăng 477 bậc so với vị trí 817 của năm 2025.

Vingroup đạt tổng điểm 81 và tiếp tục là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất xuất hiện trong World’s Best Companies. Đây là năm thứ hai liên tiếp tập đoàn có tên trong bảng xếp hạng toàn cầu này.

World’s Best Companies đánh giá doanh nghiệp dựa trên ba nhóm tiêu chí gồm sự hài lòng của nhân viên, tăng trưởng doanh thu và mức độ minh bạch về phát triển bền vững. Cách chấm điểm cho thấy thứ hạng không dựa riêng vào quy mô hoặc lợi nhuận, mà phản ánh đồng thời năng lực kinh doanh, môi trường làm việc và việc công bố các chỉ số môi trường, xã hội, quản trị.

TIME và Statista xây dựng bảng xếp hạng từ dữ liệu khảo sát, cơ sở dữ liệu tài chính và thông tin công khai của doanh nghiệp. Ba nhóm tiêu chí được tổng hợp thành điểm số cuối cùng để lựa chọn 1.000 công ty có kết quả cao nhất.

Doanh thu được đánh giá ở mức vượt trội

Trong bảng xếp hạng năm 2026, tăng trưởng doanh thu của Vingroup được xếp ở mức “vượt trội”. Kết quả này diễn ra trong bối cảnh quy mô hoạt động của tập đoàn mở rộng ở nhiều lĩnh vực.

Theo số liệu doanh nghiệp công bố được, doanh thu thuần hợp nhất của Vingroup trong sáu tháng đầu năm 2026 đạt 222.900 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 20.904 tỷ đồng, gấp 4,6 lần cùng kỳ và hoàn thành khoảng 60% kế hoạch năm.

Sản xuất công nghiệp và kinh doanh bất động sản là hai nguồn đóng góp chính cho mức tăng doanh thu. Song song với các lĩnh vực hiện hữu, tập đoàn đang mở rộng hoạt động sang hạ tầng giao thông và năng lượng xanh.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh sáu tháng đầu năm 2026 không phải giai đoạn dữ liệu duy nhất được sử dụng để xác lập thứ hạng. Bảng xếp hạng của TIME và Statista đánh giá doanh nghiệp theo một hệ tiêu chí rộng hơn, đồng thời xem xét dữ liệu trong nhiều năm. Vì vậy, mức tăng 477 bậc cần được nhìn nhận như kết quả tổng hợp, không thể quy hoàn toàn cho một kỳ báo cáo tài chính.

Vị trí về sự hài lòng của nhân viên tăng gần 500 bậc

Ở tiêu chí sự hài lòng của nhân viên, Vingroup đứng thứ 398 toàn cầu, tăng 496 bậc so với năm 2025. Đây là một trong những chỉ số giúp tập đoàn cải thiện vị trí chung.

Tiêu chí này phản ánh đánh giá của người lao động, khả năng thu hút nhân sự và mức độ sẵn sàng giới thiệu doanh nghiệp với người khác. Khác với số liệu doanh thu có thể lấy trực tiếp từ báo cáo tài chính, sự hài lòng của nhân viên thường được đo bằng khảo sát độc lập và dữ liệu thu thập trên diện rộng.

Theo thông tin Vingroup công bố, hệ sinh thái của tập đoàn hiện diện tại 12 quốc gia và tạo việc làm trực tiếp, gián tiếp cho khoảng 400.000 lao động trên toàn cầu. Tập đoàn cho biết đang tập trung xây dựng môi trường làm việc khuyến khích sáng tạo, nâng cao năng lực cá nhân và tăng sự gắn kết của người lao động.

Số lao động lớn vừa tạo lợi thế về quy mô, vừa đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản trị. Khi một doanh nghiệp hoạt động trong nhiều ngành và nhiều thị trường, việc duy trì trải nghiệm nhân sự đồng đều trở thành bài toán phức tạp hơn.

Hệ sinh thái xanh góp phần cải thiện hồ sơ ESG

Phát triển bền vững là trụ cột còn lại trong phương pháp đánh giá. Nhóm tiêu chí này xem xét mức độ công khai và kết quả thực hiện các chỉ số về môi trường, xã hội và quản trị, thường được gọi tắt là ESG.

Trong lĩnh vực giao thông, VinFast giữ vai trò trung tâm trong chiến lược điện hóa của Vingroup. Doanh nghiệp đặt mục tiêu bàn giao 300.000 ô tô điện và một triệu xe máy điện trên thị trường toàn cầu trong năm 2026.

Ở lĩnh vực bất động sản, Vinhomes phát triển mô hình đô thị ESG++, bổ sung hai trụ cột Tái sinh và Thích ứng vào khung Môi trường, Xã hội và Quản trị truyền thống. Mô hình được áp dụng tại các khu đô thị quy mô lớn nhằm kết hợp hoạt động kinh doanh với chất lượng sống và khả năng thích ứng trước các thay đổi môi trường.

Vingroup cũng mở rộng sang hạ tầng và năng lượng xanh từ năm 2025. VinSpeed tham gia nghiên cứu, đề xuất các tuyến đường sắt, trong khi VinEnergo triển khai một số dự án năng lượng tại các địa phương.

Việc góp mặt trong bảng xếp hạng quốc tế giúp doanh nghiệp tăng khả năng nhận diện đối với nhà đầu tư, người lao động và đối tác toàn cầu. Tuy nhiên, thứ hạng cũng tạo áp lực duy trì tốc độ tăng trưởng, nâng chất lượng quản trị và công bố dữ liệu ESG minh bạch hơn trong các kỳ đánh giá tiếp theo.