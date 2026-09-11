Doanh nghiệp số

Vingroup tăng 477 bậc trong bảng xếp hạng của TIME

Thế Kiên

Thế Kiên

11:18 | 11/09/2026
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Vingroup đứng thứ 340 trong danh sách World’s Best Companies 2026 của TIME, tăng 477 bậc so với năm trước và là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất góp mặt.
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Vingroup tăng 477 bậc trong bảng xếp hạng của TIME
Vingroup lọt Top 350 công ty tốt nhất thế giới.

Vingroup vươn lên vị trí 340

Tập đoàn Vingroup, mã chứng khoán VIC, đứng thứ 340 trong danh sách 1.000 công ty tốt nhất thế giới năm 2026 do TIME phối hợp với Statista thực hiện. Tập đoàn tăng 477 bậc so với vị trí 817 của năm 2025.

Vingroup đạt tổng điểm 81 và tiếp tục là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất xuất hiện trong World’s Best Companies. Đây là năm thứ hai liên tiếp tập đoàn có tên trong bảng xếp hạng toàn cầu này.

Vingroup đưa vốn hóa doanh nghiệp Việt vượt 2 triệu tỷ đồng
Vingroup đưa vốn hóa doanh nghiệp Việt vượt 2 triệu tỷ đồng

World’s Best Companies đánh giá doanh nghiệp dựa trên ba nhóm tiêu chí gồm sự hài lòng của nhân viên, tăng trưởng doanh thu và mức độ minh bạch về phát triển bền vững. Cách chấm điểm cho thấy thứ hạng không dựa riêng vào quy mô hoặc lợi nhuận, mà phản ánh đồng thời năng lực kinh doanh, môi trường làm việc và việc công bố các chỉ số môi trường, xã hội, quản trị.

TIME và Statista xây dựng bảng xếp hạng từ dữ liệu khảo sát, cơ sở dữ liệu tài chính và thông tin công khai của doanh nghiệp. Ba nhóm tiêu chí được tổng hợp thành điểm số cuối cùng để lựa chọn 1.000 công ty có kết quả cao nhất.

Doanh thu được đánh giá ở mức vượt trội

Trong bảng xếp hạng năm 2026, tăng trưởng doanh thu của Vingroup được xếp ở mức “vượt trội”. Kết quả này diễn ra trong bối cảnh quy mô hoạt động của tập đoàn mở rộng ở nhiều lĩnh vực.

Theo số liệu doanh nghiệp công bố được, doanh thu thuần hợp nhất của Vingroup trong sáu tháng đầu năm 2026 đạt 222.900 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 20.904 tỷ đồng, gấp 4,6 lần cùng kỳ và hoàn thành khoảng 60% kế hoạch năm.

Sản xuất công nghiệp và kinh doanh bất động sản là hai nguồn đóng góp chính cho mức tăng doanh thu. Song song với các lĩnh vực hiện hữu, tập đoàn đang mở rộng hoạt động sang hạ tầng giao thông và năng lượng xanh.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh sáu tháng đầu năm 2026 không phải giai đoạn dữ liệu duy nhất được sử dụng để xác lập thứ hạng. Bảng xếp hạng của TIME và Statista đánh giá doanh nghiệp theo một hệ tiêu chí rộng hơn, đồng thời xem xét dữ liệu trong nhiều năm. Vì vậy, mức tăng 477 bậc cần được nhìn nhận như kết quả tổng hợp, không thể quy hoàn toàn cho một kỳ báo cáo tài chính.

Vị trí về sự hài lòng của nhân viên tăng gần 500 bậc

Ở tiêu chí sự hài lòng của nhân viên, Vingroup đứng thứ 398 toàn cầu, tăng 496 bậc so với năm 2025. Đây là một trong những chỉ số giúp tập đoàn cải thiện vị trí chung.

Tiêu chí này phản ánh đánh giá của người lao động, khả năng thu hút nhân sự và mức độ sẵn sàng giới thiệu doanh nghiệp với người khác. Khác với số liệu doanh thu có thể lấy trực tiếp từ báo cáo tài chính, sự hài lòng của nhân viên thường được đo bằng khảo sát độc lập và dữ liệu thu thập trên diện rộng.

Vingroup lãi kỷ lục nhưng mảng sản xuất lỗ hơn 49.000 tỷ đồng
Vingroup lãi kỷ lục nhưng mảng sản xuất lỗ hơn 49.000 tỷ đồng

Theo thông tin Vingroup công bố, hệ sinh thái của tập đoàn hiện diện tại 12 quốc gia và tạo việc làm trực tiếp, gián tiếp cho khoảng 400.000 lao động trên toàn cầu. Tập đoàn cho biết đang tập trung xây dựng môi trường làm việc khuyến khích sáng tạo, nâng cao năng lực cá nhân và tăng sự gắn kết của người lao động.

Số lao động lớn vừa tạo lợi thế về quy mô, vừa đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản trị. Khi một doanh nghiệp hoạt động trong nhiều ngành và nhiều thị trường, việc duy trì trải nghiệm nhân sự đồng đều trở thành bài toán phức tạp hơn.

Hệ sinh thái xanh góp phần cải thiện hồ sơ ESG

Phát triển bền vững là trụ cột còn lại trong phương pháp đánh giá. Nhóm tiêu chí này xem xét mức độ công khai và kết quả thực hiện các chỉ số về môi trường, xã hội và quản trị, thường được gọi tắt là ESG.

Trong lĩnh vực giao thông, VinFast giữ vai trò trung tâm trong chiến lược điện hóa của Vingroup. Doanh nghiệp đặt mục tiêu bàn giao 300.000 ô tô điện và một triệu xe máy điện trên thị trường toàn cầu trong năm 2026.

Ở lĩnh vực bất động sản, Vinhomes phát triển mô hình đô thị ESG++, bổ sung hai trụ cột Tái sinh và Thích ứng vào khung Môi trường, Xã hội và Quản trị truyền thống. Mô hình được áp dụng tại các khu đô thị quy mô lớn nhằm kết hợp hoạt động kinh doanh với chất lượng sống và khả năng thích ứng trước các thay đổi môi trường.

Vingroup cũng mở rộng sang hạ tầng và năng lượng xanh từ năm 2025. VinSpeed tham gia nghiên cứu, đề xuất các tuyến đường sắt, trong khi VinEnergo triển khai một số dự án năng lượng tại các địa phương.

Việc góp mặt trong bảng xếp hạng quốc tế giúp doanh nghiệp tăng khả năng nhận diện đối với nhà đầu tư, người lao động và đối tác toàn cầu. Tuy nhiên, thứ hạng cũng tạo áp lực duy trì tốc độ tăng trưởng, nâng chất lượng quản trị và công bố dữ liệu ESG minh bạch hơn trong các kỳ đánh giá tiếp theo.

TIME và Statista đánh giá doanh nghiệp thế nào?

World’s Best Companies là bảng xếp hạng do TIME phối hợp với Statista, doanh nghiệp nghiên cứu thị trường và dữ liệu quốc tế, thực hiện. Doanh nghiệp được chấm điểm theo ba trụ cột gồm sự hài lòng của nhân viên, tăng trưởng doanh thu và minh bạch phát triển bền vững. Điểm số cuối cùng là cơ sở lựa chọn 1.000 công ty tốt nhất trong phạm vi khảo sát.

VinGroup Tập đoàn Vingroup bảng xếp hạng của TIME bảng xếp hạng TIME World’s Best Companies Bảng xếp hạng của TIME và Statista Vinfast đô thị ESG++

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 ▼1800K 144,400 ▼2100K
Hà Nội - PNJ 141,400 ▼1800K 144,400 ▼2100K
Đà Nẵng - PNJ 141,400 ▼1800K 144,400 ▼2100K
Miền Tây - PNJ 141,400 ▼1800K 144,400 ▼2100K
Tây Nguyên - PNJ 141,400 ▼1800K 144,400 ▼2100K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 ▼1800K 144,400 ▼2100K
Cập nhật: 11/09/2026 13:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,200 ▼160K 14,500 ▼160K
Miếng SJC Nghệ An 14,200 ▼160K 14,500 ▼160K
Miếng SJC Thái Bình 14,200 ▼160K 14,500 ▼160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼120K 14,550 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼120K 14,550 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼120K 14,550 ▼110K
NL 99.99 13,555 ▼95K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,455 ▼95K
Trang sức 99.9 13,860 ▼110K 14,460 ▼110K
Trang sức 99.99 13,870 ▼110K 14,470 ▼110K
Cập nhật: 11/09/2026 13:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 ▼22K 14,442 ▼220K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 ▼22K 14,443 ▼220K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 ▼22K 1,439 ▼22K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 ▼22K 144 ▼1318K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 ▼22K 1,429 ▼22K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 ▼2178K 141,485 ▼2178K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 ▼1650K 107,336 ▼1650K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 ▼1496K 97,332 ▼1496K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 ▲69641K 87,328 ▲78461K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 ▼1283K 83,469 ▼1283K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 ▼918K 59,745 ▼918K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼22K 1,444 ▼22K
Cập nhật: 11/09/2026 13:00
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Cập nhật: 11/09/2026 13:00
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Cập nhật: 11/09/2026 13:00

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