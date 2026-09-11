Hai trung tâm mới của Đại học Thái Nguyên tại Cao Bằng: Cú hích cho đào tạo và đổi mới sáng tạo

Hai trung tâm - hai hướng đi chiến lược

Sáng 10/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng, Đại học Thái Nguyên phối hợp với UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập các trung tâm của Đại học Thái Nguyên tại Cao Bằng và khởi động chuỗi chương trình hợp tác giữa hai bên.

Tại sự kiện, Đại học Thái Nguyên công bố quyết định thành lập Trung tâm Đào tạo, Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo của Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Cao Bằng và Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện kỹ năng y khoa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Cao Bằng.

TS. Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, được bổ nhiệm kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo. TS. Nguyễn Đắc Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, được bổ nhiệm kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện kỹ năng y khoa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Hai trung tâm được kỳ vọng trở thành các đầu mối kết nối năng lực đào tạo và nghiên cứu của Đại học Thái Nguyên với nhu cầu phát triển thực tế của Cao Bằng, từ đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học đến chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

2 trung tâm được thành lập tại Cao Bằng: Trung tâm Đào tạo, Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện kỹ năng y khoa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Định hướng tiếp theo: Hoàn thiện Đề án thành lập Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Cao Bằng.

Từ đào tạo nguồn nhân lực đến chuyển giao công nghệ

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, cho biết sau 32 năm xây dựng và phát triển, Đại học Thái Nguyên đã trở thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực với gần 350 ngành đào tạo.

PGS.TS. Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu tại buổi lễ.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, gần 45.000 người đã tốt nghiệp, trong đó khoảng 80% trở về làm việc tại khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Đây là nền tảng quan trọng để Đại học Thái Nguyên tiếp tục phát huy vai trò đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực cho khu vực.

Tại Cao Bằng, định hướng hợp tác được đặt trong yêu cầu giải quyết những bài toán cụ thể của địa phương. Thay vì chỉ tập trung vào hoạt động đào tạo, các chương trình hợp tác hướng tới kết nối đồng thời đào tạo – nghiên cứu – công nghệ – doanh nghiệp – địa phương, qua đó rút ngắn khoảng cách giữa tri thức và thực tiễn sản xuất.

Đại học Thái Nguyên sẽ khẩn trương hoàn thiện thủ tục để đưa hai trung tâm đi vào hoạt động thực chất, đồng thời tăng cường các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phù hợp với nhu cầu của tỉnh.

Định hướng này cũng mở ra khả năng hình thành các chương trình đào tạo gắn với đặc thù kinh tế - xã hội, nhu cầu nhân lực và tiềm năng phát triển của Cao Bằng; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo và ứng dụng kết quả nghiên cứu.

Mở không gian đại học tại vùng biên

Một nội dung đáng chú ý tại sự kiện là định hướng thành lập Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Cao Bằng. Theo lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yêu cầu cấp thiết để tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng bình quân 10% đến năm 2030. Việc hình thành một cơ sở đào tạo đại học ngay tại địa phương có thể góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực tại chỗ, giảm chi phí cho người học và tăng khả năng giữ chân nguồn nhân lực sau đào tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa khẳng định tỉnh đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết và sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại học Thái Nguyên trong quá trình hiện thực hóa định hướng này. Không gian hợp tác cũng được kỳ vọng mở rộng ra ngoài phạm vi địa phương, hướng tới các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế, đặc biệt là khu vực Quảng Tây (Trung Quốc). Đây là hướng đi có ý nghĩa trong việc khai thác lợi thế địa lý của Cao Bằng, đồng thời tăng cường kết nối về đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Nếu được triển khai đồng bộ, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Cao Bằng sẽ không chỉ là một cơ sở đào tạo mà còn có thể trở thành một điểm kết nối tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại khu vực biên giới phía Bắc.

Doanh nghiệp cùng tham gia vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng và Đại học Thái Nguyên thực hiện nghi thức khởi động chuỗi chương trình hợp tác giữa hai bên. Trung tâm Đào tạo, Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo ký biên bản ghi nhớ hợp tác với 4 doanh nghiệp. Các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên cũng trao các biên bản hợp tác với cơ quan, đơn vị, xã, phường của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng và Đại học Thái Nguyên thực hiện nghi thức khởi động chuỗi chương trình hợp tác giữa hai bên.

Các thỏa thuận này tạo thêm cơ sở để hình thành mạng lưới liên kết giữa nhà trường – cơ quan quản lý – doanh nghiệp – cộng đồng, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu theo nhu cầu thực tiễn và tăng khả năng thương mại hóa, ứng dụng các kết quả khoa học – công nghệ.

Cũng tại sự kiện, Công ty TNHH Tự động hóa Thái Nguyên trao tặng 15 hệ thống thiết bị sấy khô cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ cơ sở vật chất, hoạt động này còn cho thấy hướng tiếp cận đưa thiết bị và công nghệ ứng dụng đến gần hơn với môi trường giáo dục phổ thông, tạo cơ hội để học sinh tiếp cận trực quan với công nghệ và tư duy ứng dụng.

Trao biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Đào tạo, Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo Đại học Thái Nguyên tại Cao Bằng với các doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham quan không gian trưng bày khoa học và công nghệ với các sản phẩm, mô hình của các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên, các trung tâm, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Từ việc thành lập hai trung tâm đến định hướng xây dựng Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Cao Bằng, chương trình hợp tác đang từng bước hình thành một không gian kết nối mới giữa giáo dục đại học, khoa học công nghệ, doanh nghiệp và phát triển địa phương.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày khoa học công nghệ.

Đối với một tỉnh miền núi, biên giới như Cao Bằng, việc đưa nguồn lực tri thức và công nghệ đến gần người học, doanh nghiệp và cộng đồng không chỉ mang ý nghĩa đào tạo nhân lực, mà còn có thể trở thành một trong những động lực thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.