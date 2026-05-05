Cao Bằng: Bộ đội biên phòng tuyên truyền pháp lý biên giới tại mốc 835

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy và công chức xã Đàm Thủy, phường Tân Giang tham gia lễ chào cờ tháng 5/2026 tại khu vực Mốc 835.

Chủ trì buổi lễ gồm ông Tô Vũ Ninh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đàm Thủy và ông Trịnh Sỹ Tài, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường Tân Giang. Thành phần tham dự còn có đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức xã Đàm Thủy và phường Tân Giang.

Tại buổi lễ, cán bộ Đồn Biên phòng Đàm Thủy giới thiệu quá trình phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Nội dung tập trung vào ba văn kiện pháp lý quan trọng điều chỉnh đường biên giới giữa hai nước.

Đơn vị làm rõ ý nghĩa của hệ thống mốc giới, trách nhiệm quản lý, bảo vệ biên giới của lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở. Người tham gia nắm được cơ sở pháp lý trong xử lý các tình huống phát sinh tại khu vực biên giới.

Chương trình cũng phổ biến nội dung hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc của Việt Nam và Đức Thiên của Trung Quốc. Đơn vị nêu rõ cơ chế phối hợp giữa hai bên trong quản lý, khai thác và bảo vệ cảnh quan.

Đồng chí Tô Vũ Ninh, Bí thư Đảng uỷ xã Đàm Thuỷ

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Tô Vũ Ninh, Bí thư Đảng uỷ xã Đàm Thuỷ cho biết: việc chào cờ tại mốc biên giới kết hợp tuyên truyền pháp lý góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống dân tộc cho đội ngũ cán bộ địa phương. Hoạt động giúp mỗi cán bộ nhận thức rõ hơn trách nhiệm trong giữ gìn chủ quyền lãnh thổ.

Đảng ủy xã Đàm Thủy xác định đây là hoạt động có ý nghĩa, cần duy trì thường xuyên. Chương trình được tổ chức vào tuần đầu mỗi tháng, tạo nếp sinh hoạt chính trị ổn định, gắn lý luận với thực tiễn quản lý biên giới.

Việc đưa nội dung pháp lý vào sinh hoạt dưới cờ cho thấy cách làm trực tiếp, dễ tiếp cận. Cán bộ cơ sở không chỉ nắm văn bản mà còn hiểu rõ giá trị và ý nghĩa của từng quy định trong thực tiễn.

Khu vực Mốc 835 tại thác Bản Giốc, nơi diễn ra lễ chào cờ tháng 5/2026 do Đảng ủy xã Đàm Thủy tổ chức.

Hoạt động tuyên truyền diễn ra ngay tại khu vực mốc 835, giúp người tham gia tiếp cận trực tiếp với thực tế địa bàn. Cách làm này góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, củng cố trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biên giới.

Mốc 835 thuộc khu vực thác Bản Giốc, một trong những điểm biên giới có ý nghĩa quan trọng cả về an ninh lẫn du lịch giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.