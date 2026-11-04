Ẩm thực Italy và Pháp tìm cơ hội mở rộng thị trường tại Việt Nam

Vừa qua, tại Hà Nội, đại diện Hiệp hội Bảo vệ Phô mai Asiago (Consorzio Tutela Formaggio Asiago) và Liên đoàn các Doanh nghiệp Thịt chế biến và Thực phẩm thịt nguội Pháp (FICT) đã có buổi gặp gỡ giới truyền thông, giới thiệu hai dòng sản phẩm ẩm thực truyền thống của châu Âu: phô mai Asiago PDO của Italy và các sản phẩm thịt nguội Pháp.

Hình ảnh đại diện (Key Visual) của chiến dịch “Europe, Be My Guest”.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Europe, Be My Guest” kéo dài ba năm, từ tháng 9/2025 đến tháng 8/2028, do Liên minh châu Âu đồng tài trợ và phối hợp triển khai bởi Hiệp hội Phô mai Asiago cùng FICT.

Chiến dịch hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, gia tăng mức độ hiện diện và thúc đẩy doanh số của phô mai Asiago PDO cùng các sản phẩm thịt nguội Pháp tại Việt Nam, Hàn Quốc và Đài Loan; đồng thời mở rộng sự hiện diện của các sản phẩm này trong hệ thống bán lẻ, phân phối và dịch vụ ăn uống.

Bên cạnh đó, chiến dịch nhấn mạnh những giá trị tạo nên sự khác biệt của ngành sản xuất thực phẩm và nông sản châu Âu, bao gồm an toàn thực phẩm, khả năng truy xuất nguồn gốc, tính xác thực, ghi nhãn minh bạch, phúc lợi động vật, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, song hành cùng chất lượng, hương vị, sự đa dạng và những giá trị truyền thống của sản phẩm.

Các đại diện trong ngành tích cực trao đổi tại sự kiện Kết nối giao thương ngày 30/10.

Nhiều sản phẩm trong số này được chứng nhận theo các hệ thống chất lượng của Liên minh châu Âu, bao gồm PDO (Tên gọi xuất xứ được bảo hộ) và PGI (Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ), qua đó mang đến cho người tiêu dùng những bảo chứng rõ ràng về nguồn gốc và tiêu chuẩn sản xuất.

Quảng bá hai dòng sản phẩm ẩm thực truyền thống châu Âu

Phô mai Asiago PDO là sản phẩm được bảo hộ tên gọi xuất xứ theo quy định của Liên minh châu Âu. Chứng nhận PDO (Protected Designation of Origin) xác nhận sản phẩm có đặc tính gắn với khu vực địa lý cụ thể; từ nguyên liệu đến toàn bộ quy trình sản xuất đều phải được thực hiện trong vùng xuất xứ và tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

Được thành lập năm 1979, Hiệp hội Bảo vệ Phô mai Asiago chịu trách nhiệm giám sát chuỗi sản xuất, từ thu mua sữa đến đóng gói và tiếp thị, đồng thời bảo vệ thương hiệu trước các hành vi làm giả. Phô mai Asiago được sản xuất từ sữa tươi tại vùng xuất xứ, sử dụng ba thành phần chính gồm sữa, men đông tụ và muối.

Các đầu bếp chế biến món ăn trong buổi Hội thảo dành cho Đầu bếp tại TP. Hồ Chí Minh ngày 29/10.

Sản phẩm có hai dòng chính. Asiago PDO tươi được ủ từ 20-40 ngày, có kết cấu mềm mịn và vị sữa dịu nhẹ. Trong khi đó, Asiago PDO ủ lâu có thời gian ủ từ 3 tháng đến hơn 15 tháng, kết cấu chắc và hương vị đậm đà. Theo thông tin từ hiệp hội, dòng phô mai ủ từ 6 tháng trở lên tự nhiên không chứa lactose.

Đối với thịt nguội Pháp, FICT hiện đại diện cho 310 doanh nghiệp, trong đó 90% là doanh nghiệp vừa và nhỏ, với tổng số khoảng 32.500 lao động. Ngành hàng có hơn 450 sản phẩm đặc trưng, gồm giăm bông muối ủ khô, xúc xích khô, pa-tê, thịt nguội ép khuôn và thịt hầm xé sợi.

Các sản phẩm mang đặc trưng riêng nhờ nguyên liệu, điều kiện tự nhiên và phương pháp chế biến truyền thống. Một số công thức đã được công nhận ở cấp độ châu Âu nhờ quy trình chế biến và ủ đặc thù.

Hướng tới chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững

Theo Ban Tổ chức, chiến dịch “Europe, Be My Guest” không chỉ giới thiệu hương vị và sự đa dạng của ẩm thực châu Âu mà còn nhấn mạnh các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, ghi nhãn minh bạch, phúc lợi động vật và bảo vệ môi trường.

Với phô mai Asiago, chứng nhận PDO giúp bảo đảm nguồn gốc và quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn đã đăng ký. Trong khi đó, các doanh nghiệp thịt nguội Pháp phải tuân thủ quy trình kiểm tra định kỳ. Theo thông tin từ FICT, các doanh nghiệp thành viên hiện chế biến hơn 75% sản lượng thịt lợn của Pháp.

Đa dạng các sản phẩm phô mai Asiago PDO và thịt nguội truyền thống Pháp được trưng bày tại sự kiện Gặp gỡ Báo chí ngày 30/10.

Tại Việt Nam, chiến dịch bước sang năm thứ hai triển khai, tiếp nối các hoạt động kết nối giao thương và hội thảo dành cho đầu bếp tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh vào tháng 11/2025. Năm nay, chương trình hướng tới thúc đẩy việc ứng dụng sản phẩm trong lĩnh vực ẩm thực và mở rộng quan hệ hợp tác với các nhà phân phối, nhà nhập khẩu, đơn vị bán lẻ và doanh nghiệp dịch vụ nhà hàng, khách sạn.

Chuỗi hoạt động năm nay đã khởi động với buổi hội thảo dành cho đầu bếp tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 29/10/2026. Sự kiện gặp gỡ báo chí diễn ra ngày 30/10 sẽ tiếp nối bằng chương trình kết nối giao thương dành cho các nhà phân phối, nhà nhập khẩu, đơn vị bán lẻ và chuyên gia trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú, nhà hàng và khách sạn. Chuỗi hoạt động sẽ khép lại vào ngày 31/10/2026 với buổi hội thảo thứ hai dành cho các đầu bếp tại Hà Nội.

Thông qua các hoạt động quảng bá, trải nghiệm và kết nối doanh nghiệp, chiến dịch kỳ vọng nâng cao nhận diện của phô mai Asiago PDO và thịt nguội Pháp, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường Việt Nam cho các sản phẩm thực phẩm châu Âu.