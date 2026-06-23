Mazda MX-5 mở bán tại Việt Nam với hai phiên bản

Trong sự kiện diễn ra tối 20/6/2026, Mazda Việt Nam giới thiệu mẫu xe mui trần MX-5 cùng bộ đôi SUV CX-60 và CX-90. Đây là lần đầu tiên Mazda MX-5 được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam, đánh dấu sự xuất hiện của mẫu xe thể thao hai chỗ nổi tiếng trong danh mục sản phẩm của hãng.

Tại Việt Nam, Mazda MX-5 có hai lựa chọn gồm phiên bản ST sử dụng mui mềm và phiên bản RF trang bị mui cứng. Giá niêm yết lần lượt là 1,339 tỷ đồng cho bản ST và 1,439 tỷ đồng cho bản RF.

Mazda MX-5 ra mắt thị trường Việt Nam. Ảnh: THACO

Mazda MX-5 được biết đến là một trong những mẫu xe mui trần bán chạy nhất thế giới. Dòng xe này duy trì vị trí riêng trong phân khúc nhờ thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng tối ưu và hướng đến trải nghiệm lái thay vì tập trung vào công suất động cơ.

Thiết kế thể thao, nội thất tập trung vào trải nghiệm lái

Hai phiên bản MX-5 tại Việt Nam có sự khác biệt chủ yếu ở kết cấu mui. Phiên bản ST sử dụng mui nỉ màu sáng, thao tác đóng mở bằng tay. Trong khi đó, phiên bản RF trang bị mui cứng chỉnh điện, có thể đóng hoặc mở trong khoảng 13 giây. Khi mở mui, MX-5 RF chuyển sang kiểu dáng Targa với phần cột B và kính sau vẫn được giữ lại.

Mazda MX-5 sở hữu thiết kế ngoại thất tương đồng trên cả hai phiên bản. Xe trang bị đèn pha LED Projector tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày, cụm đèn hậu thiết kế đặc trưng, lưới tản nhiệt kéo dài phía trước, nắp ca-pô dốc cùng bộ mâm hợp kim 17 inch.

Ngoại thất của Mazda MX-5. Ảnh: Hồ Tân

Kích thước xe duy trì kiểu dáng nhỏ gọn với chiều dài 3.915 mm, chiều rộng 1.735 mm và chiều dài cơ sở 2.310 mm. Khoảng sáng gầm xe đạt 135 mm. Phiên bản RF có chiều cao thấp hơn đôi chút, ở mức 1.235 mm do đặc điểm của hệ thống mui cứng.

Bên trong khoang cabin, Mazda MX-5 chỉ có hai ghế ngồi nhằm ưu tiên cảm giác lái thể thao. Phiên bản ST số sàn sử dụng ghế bọc da màu đen, trong khi bản ST số tự động và RF được trang bị ghế da Nappa màu nâu.

Thiết kế khoang lái của Mazda MX-5. Ảnh: Hồ Tân

Trang bị trên xe gồm bảng đồng hồ analog kết hợp màn hình LCD 4,6 inch, màn hình giải trí trung tâm 8,8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay không dây và Android Auto. Hệ thống âm thanh Bose 9 loa, điều hòa tự động, gương chiếu hậu chống chói tự động, chìa khóa thông minh và nút khởi động cũng được trang bị tiêu chuẩn.

Động cơ 2.0L, dẫn động cầu sau

Mazda MX-5 tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng Skyactiv-G 2.0L, loại 4 xi-lanh thẳng hàng hút khí tự nhiên. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 205 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Phiên bản RF được cung cấp duy nhất với hộp số tự động 6 cấp. Trong khi đó, bản ST có thêm lựa chọn hộp số sàn 6 cấp dành cho khách hàng ưu tiên trải nghiệm điều khiển trực tiếp.

Về an toàn, Mazda MX-5 được trang bị 4 túi khí, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau, camera lùi, hệ thống kiểm soát hành trình, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi cùng các tính năng hỗ trợ phanh chủ động phía trước và phía sau.

Với mức giá hơn 1,3 tỷ đồng, Mazda MX-5 bước vào thị trường Việt Nam trong một phân khúc khá đặc biệt khi hiện chưa có nhiều mẫu xe mui trần hai chỗ cạnh tranh trực tiếp.

Giống như CX-60 và CX-90, Mazda MX-5 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Việc đưa mẫu xe này về Việt Nam mở rộng danh mục sản phẩm của Mazda, đồng thời mang đến thêm lựa chọn cho nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu xe thể thao nhỏ gọn phục vụ nhu cầu trải nghiệm cá nhân.