Mazda quyết định ngừng sản xuất hai mẫu xe trong năm 2026

Sau quyết định khai tử Mazda6, hãng xe Nhật Bản Mazda tiếp tục đẩy mạnh quá trình tái cấu trúc, khi lần lượt xác nhận sẽ ngừng sản xuất hai mẫu xe CX-3 và Mazda2 trong năm 2026.

Theo thông tin từ Mazda Nhật Bản, việc sản xuất Mazda CX-3 cho thị trường nội địa sẽ chính thức kết thúc vào cuối tháng 2 năm nay. Trước đó, một số nguồn tin cho rằng mẫu SUV này sẽ bị ngừng sản xuất vào tháng 3-2026, tuy nhiên website chính thức của Mazda tại Nhật đã cập nhật thời điểm sớm hơn.

Dù hãng chưa công bố kế hoạch cụ thể cho các thị trường quốc tế, giới phân tích nhận định việc dừng sản xuất tại quê nhà thường là bước mở đầu cho quyết định khai tử trên phạm vi toàn cầu.

Mẫu xe Mazda CX-3. Nguồn ảnh: Mazda

Ra mắt lần đầu vào năm 2015, Mazda CX-3 từng là một trong những mẫu crossover cỡ nhỏ chủ lực của hãng tại nhiều thị trường.

Hiện nay, toàn bộ Mazda CX-3 bán tại Nhật Bản được nhập khẩu từ nhà máy Mazda đặt tại Thái Lan, bên cạnh một cơ sở sản xuất khác tại Guanajuato (Mexico). Các nhà máy này cũng đang cung cấp CX-3 cho nhiều thị trường khác, trong đó có Việt Nam. Việc kết thúc sản xuất phục vụ thị trường Nhật được đánh giá sẽ sớm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu của mẫu xe này trong thời gian tới.

Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ, mẫu xe này dần bộc lộ hạn chế về nền tảng, không gian và công nghệ, đặc biệt khi đặt cạnh các dòng SUV thế hệ mới của Mazda như CX-30, CX-5, CX-50, CX-60 hay CX-80. Tại Mỹ, Mazda đã ngừng bán CX-3 từ năm 2021 và thay thế bằng CX-30, mẫu xe được định vị nằm trong phân khúc cao hơn, phù hợp với xu hướng thiết kế và trải nghiệm người dùng hiện đại.

Không chỉ CX-3, Mazda2 cũng được cho là sẽ kết thúc vòng đời trong năm nay, nhiều khả năng vào khoảng giữa năm. Việc cùng lúc khai tử hai mẫu xe cỡ nhỏ cho thấy Mazda đang chủ động thu hẹp các dòng sản phẩm có tuổi đời cao và biên lợi nhuận thấp, nhằm tập trung nguồn lực cho các mẫu xe mới có khả năng cạnh tranh tốt hơn.

Mẫu xe Mazda2 . Nguồn ảnh: Mazda.

Tuy nhiên, Mazda chưa từ bỏ hoàn toàn phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ. Theo nhiều nguồn tin, hãng đang phát triển một thế hệ Mazda2 hoàn toàn mới, lấy cảm hứng từ concept Vision X-Compact giới thiệu năm ngoái. Mẫu xe này được kỳ vọng sẽ ra mắt sớm nhất vào năm 2027, với thiết kế trẻ trung hơn và tích hợp các công nghệ mới nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khí thải cũng như xu hướng điện hóa.

Đáng chú ý, từ nền tảng Mazda2 thế hệ mới, Mazda được cho là sẽ phát triển một mẫu SUV cỡ nhỏ đóng vai trò kế nhiệm trực tiếp CX-3. Một số bản phác thảo từng xuất hiện cho thấy mẫu xe này có thể mang phong cách thiết kế tương đồng CX-5 thế hệ mới nhưng với kích thước gọn hơn. Khi ra mắt, mẫu SUV này nhiều khả năng sẽ mang tên CX-20.

Nếu được xác nhận, CX-20 sẽ trở thành mắt xích mới trong chiến lược sản phẩm của Mazda, thay thế các mẫu xe cũ bằng thế hệ SUV đô thị hiện đại hơn, đồng thời phản ánh xu hướng tái định vị thương hiệu theo hướng cao cấp hóa đang được Mazda theo đuổi trên phạm vi toàn cầu.