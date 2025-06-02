Xe và phương tiện
Hyundai Palisade 2026 đối đầu Mazda CX-90 2025: Cuộc chiến SUV 7 chỗ cao cấp

Phạm Anh

Phạm Anh

16:46 | 02/06/2025
So sánh chi tiết Hyundai Palisade 2026 và Mazda CX-90 2025, hai mẫu SUV 7 chỗ hàng đầu với công nghệ hybrid tiên tiến.
Hyundai Palisade 2026 đối đầu Mazda CX-90 2025: Cuộc chiến SUV 7 chỗ cao cấp
So sánh Hyundai Palisade 2026 với Mazda CX-90 2025. Ảnh: caranddriver

Thị trường SUV 7 chỗ cao cấp sắp chứng kiến cuộc đấu hấp dẫn khi Hyundai ra mắt Palisade 2026 hoàn toàn mới với hệ thống hybrid đầu tiên. Mẫu xe này hướng đến việc cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-90 2025, đối thủ đang tạo dấu ấn mạnh mẽ trong phân khúc SUV gia đình cao cấp.

Để hiểu rõ so sánh Hyundai Palisade 2026 với Mazda CX-90 2025, chúng ta cùng phân tích từng khía cạnh quan trọng mà người tiêu dùng quan tâm nhất. Cả hai mẫu xe đều hướng đến khách hàng gia đình có thu nhập khá, yêu thích công nghệ và quan tâm đến hiệu quả nhiên liệu.

Hyundai Palisade 2026 đối đầu Mazda CX-90 2025: Cuộc chiến SUV 7 chỗ cao cấp
Hyundai Palisade 2026. Ảnh: caranddriver

Hệ động lực: Cuộc cách mạng hybrid

Hyundai Palisade 2026: Bước tiến vượt bậc

Hyundai đã thực hiện bước đột phá quan trọng khi trang bị hai hệ động lực cho Palisade 2026. Động cơ V6 3.5 lít tự nhiên được cải tiến với công suất 287 mã lực và mô-men xoắn 353 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp. Tuy nhiên, tâm điểm chính là hệ thống hybrid mới.

Hệ thống hybrid kết hợp động cơ turbo 2.5 lít với motor điện qua hộp số tự động điện hóa 6 cấp. Tổng công suất đạt 329 mã lực và mô-men xoắn 460 Nm - vượt trội so với phiên bản V6 thuần túy. Điều này chứng minh rằng công nghệ hybrid hiện đại có thể mang lại hiệu suất cao hơn động cơ truyền thống.

Hyundai Palisade 2026 đối đầu Mazda CX-90 2025: Cuộc chiến SUV 7 chỗ cao cấp
Mazda CX-90 2025. Ảnh: caranddriver

Mazda CX-90 2025: Đa dạng lựa chọn

Mazda thể hiện triết lý khác biệt khi cung cấp ba tùy chọn động lực cho CX-90. Động cơ 3.3 Turbo cơ bản tạo ra 280 mã lực và 450 Nm mô-men xoắn. Phiên bản Turbo S nâng cao hiệu suất lên 340 mã lực và 500 Nm. Cả hai đều sử dụng hộp số tự động 8 cấp truyền thống.

Điểm nổi bật của Mazda là công nghệ plug-in hybrid (PHEV) với hệ thống tổng công suất 323 mã lực và 500 Nm. Pin lithium-ion 17.8 kWh cho phép di chuyển 40 km hoàn toàn bằng điện và có thể sạc tại nhà - lợi thế quan trọng trong bối cảnh xe điện hóa đang phát triển.

Hyundai Palisade 2026 đối đầu Mazda CX-90 2025: Cuộc chiến SUV 7 chỗ cao cấp
So sánh hệ động lực giữa Hyundai Palisade 2026 và Mazda CX-90 2025

Mức tiêu thụ nhiên liệu: Hiệu quả vận hành

Hiệu quả nhiên liệu trở thành yếu tố quyết định quan trọng khi giá xăng dầu liên tục biến động. Hyundai chưa công bố số liệu chính thức cho Palisade 2026, nhưng cam kết phiên bản hybrid sẽ đạt trên 30 mpg trên đường cao tốc. Phiên bản V6 hiện tại có mức tiêu thụ 19 mpg trong thành phố và 26 mpg trên cao tốc với dẫn động cầu trước.

Mazda CX-90 đã có số liệu cụ thể và ấn tượng. Phiên bản Turbo cơ bản đạt 24/28 mpg thành phố/cao tốc, trong khi Turbo S hơi thấp hơn ở mức 23/28 mpg. Tuy nhiên, CX-90 PHEV mới là ngôi sao với 56 MPGe khi hoạt động kết hợp và 25 mpg khi chỉ dùng động cơ xăng.

Trong thử nghiệm thực tế, CX-90 Turbo S đạt 29 mpg ở tốc độ 120 km/h, còn phiên bản plug-in hybrid đạt 57 MPGe và chạy được 42 km hoàn toàn bằng điện. Con số này thể hiện lợi thế rõ rệt của công nghệ PHEV trong việc tiết kiệm nhiên liệu.

Hyundai Palisade 2026 đối đầu Mazda CX 90 2025: Cuộc chiến SUV 7 chỗ cao cấpHyundai Palisade 2026 đối đầu Mazda CX 90 2025: Cuộc chiến SUV 7 chỗ cao cấp
Nội thất Mazda CX-90 2025 so với Hyundai Palisade 2026

Nội thất và khoang hành lý: Không gian sống di động

Không gian hành khách

So sánh Hyundai Palisade 2026 với Mazda CX-90 2025 về không gian cho thấy Palisade có lợi thế rõ rệt. Kích thước tổng thể lớn hơn giúp Palisade cung cấp không gian để chân rộng rãi hơn ở cả ba hàng ghế. Hàng ghế đầu có 112 cm so với 106 cm của CX-90. Sự chênh lệch này càng rõ ràng ở hàng ghế hai với 109 cm của Palisade (105 cm trên phiên bản hybrid) so với 100 cm của CX-90.

Hàng ghế thứ ba - nơi thường bị phàn nàn về sự chật chội - cũng thuộc về Palisade với 81 cm so với 77 cm của đối thủ. Điều này có nghĩa người lớn có thể ngồi thoải mái hơn trên Palisade trong những chuyến đi dài.

Cấu hình ghế ngồi linh hoạt

Cả hai mẫu xe đều cung cấp tùy chọn 8 chỗ ngồi tiêu chuẩn và 7 chỗ ngồi với ghế captain ở hàng hai. Mazda tiến xa hơn với bố trí 6 chỗ ngồi độc đáo, giảm sức chứa hàng ba từ ba xuống hai người để tăng tính thoải mái và không gian hành lý.

Dung tích khoang hành lý

Hyundai Palisade 2026 đối đầu Mazda CX-90 2025: Cuộc chiến SUV 7 chỗ cao cấp
So sánh dung tích khoang hành lý

Hyundai thắng thế rõ rệt về khả năng chứa đồ, đặc biệt quan trọng với gia đình có nhu cầu chở hành lý nhiều hoặc thường xuyên đi du lịch xa.

Hyundai Palisade 2026 đối đầu Mazda CX-90 2025: Cuộc chiến SUV 7 chỗ cao cấpHyundai Palisade 2026 đối đầu Mazda CX-90 2025: Cuộc chiến SUV 7 chỗ cao cấp
Nội thất Mazda CX-90 2025 so với Hyundai Palisade 2026

Công nghệ và tiện nghi: Trải nghiệm kỹ thuật số

Hệ thống thông tin giải trí

Palisade 2026 trang bị tiêu chuẩn màn hình cảm ứng 12.3 inch với Apple CarPlay và Android Auto không dây trên tất cả phiên bản. Hyundai còn bổ sung tính năng độc đáo là hệ thống liên lạc nội bộ xe (intercom) giúp hành khách hàng đầu giao tiếp dễ dàng với hàng ghế thứ ba.

Chế độ "quiet mode" cho hàng ghế sau tự động tắt âm thanh khu vực đó, cho phép trẻ em ngủ yên trong khi người lớn vẫn nghe nhạc hoặc điện thoại. Đây là những tính năng thực tế, thể hiện sự hiểu biết của Hyundai về nhu cầu gia đình.

Mazda CX-90 bắt đầu với màn hình 10.3 inch ở phiên bản cơ bản, nâng cấp lên 12.3 inch cho các trim cao cấp hơn. Điểm cộng của Mazda là cụm đồng hồ kỹ thuật số 12.3 inch bổ sung, tạo trải nghiệm premium và hiện đại.

An toàn và hỗ trợ lái xe

Cả hai hãng đều trang bị gói công nghệ an toàn toàn diện. Hyundai SmartSense bao gồm hệ thống cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, điều khiển hành trình thích ứng và nhiều tính năng khác. Mazda i-ACTIVSENSE tương tự với các công nghệ cảm biến radar và camera tiên tiến.

Khả năng kéo theo: Đáp ứng nhu cầu giải trí

Cả hai mẫu xe đều đáp ứng tốt nhu cầu kéo theo trailer nhỏ, thuyền hoặc xe jet ski cho các chuyến du lịch cuối tuần. Để hiểu rõ hơn về con số này, khả năng kéo theo 2.268 kg tương đương với việc có thể kéo một chiếc xe hơi cỡ nhỏ hoặc một trailer cắm trại đầy đủ trang thiết bị. Con số 1.814 kg của phiên bản hybrid vẫn đủ mạnh để kéo theo thuyền cá nhân hoặc xe jet ski hai chiếc.

Mazda có lợi thế với hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn, mang lại độ bám đường tốt hơn khi kéo theo tải trọng nặng trên địa hình khó khăn.

Giá bán và giá trị: Cân nhắc kinh tế

Hyundai chưa công bố giá chính thức cho Palisade 2026, nhưng dự kiến sẽ cao hơn mức khởi điểm 38,000 USD hiện tại do bổ sung công nghệ hybrid. Mazda CX-90 2025 có mức giá rõ ràng với phiên bản cơ bản 39,300 USD, Turbo S 54,405 USD và PHEV từ 51,400 USD.

Dự đoán Palisade sẽ định vị giá cạnh tranh để thu hút khách hàng từ Mazda, đặc biệt khi có lợi thế về không gian và trang bị tiêu chuẩn.

Kết luận

So sánh Hyundai Palisade 2026 với Mazda CX-90 2025 cho thấy hai triết lý thiết kế khác biệt nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là phục vụ gia đình hiện đại.

Hyundai Palisade 2026 phù hợp với gia đình ưu tiên không gian sử dụng, công nghệ thực tế và giá trị tổng thể. Hệ thống hybrid mới mang lại hiệu suất cao và tiết kiệm nhiên liệu mà vẫn đảm bảo khả năng vận hành mạnh mẽ.

Mazda CX-90 2025 thu hút khách hàng yêu thích thiết kế tinh tế, công nghệ plug-in hybrid tiên tiến và trải nghiệm lái xe premium. Hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn và khả năng sạc điện tại nhà là những điểm cộng quan trọng.

Quyết định cuối cùng phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng cụ thể, sở thích cá nhân và ngân sách của từng gia đình. Thị trường SUV 7 chỗ Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ cuộc cạnh tranh này với nhiều lựa chọn chất lượng cao.

Hyundai Palisade 2026 hybrid so sánh SUV 7 chỗ Hyundai Mazda 2026 Mazda CX-90 PHEV giá bán tại việt nam SUV gia đình hybrid tốt nhất xe 7 chỗ tiết kiệm nhiên liệu Xe hybrid Xe Hybrid (PHEV)

