Hyundai triệu hồi hơn 1500 xe Ioniq 5 N 2025 do lỗi tính năng phanh

Tính năng phanh chân trái tập trung vào đường đua có phần mềm bị lỗi có thể làm giảm khả năng phanh của xe điện và dẫn đến quãng đường dừng dài hơn. Ảnh: caranddriver

Lỗi phần mềm có thể khiến xe tăng khoảng cách phanh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Tính năng Phanh Chân Trái (Left-Foot Braking - LFB) trên Ioniq 5 N đời 2025 là một trong những tính năng độc đáo trên mẫu SUV điện hiệu suất cao, nhưng do sự cố phần mềm, tính năng này hiện có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng dừng xe trong một số tình huống đặc biệt.

Theo báo cáo chính thức mà Hyundai đã nộp cho Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA) đầu tháng 3, lỗi nằm ở phần mềm điều khiển Phanh Điện Tử Tích Hợp (Integrated Electronic Brake - IEB).

Cụ thể, khi tính năng LFB được kích hoạt, trong một số tình huống lái xe nhất định, phần mềm có thể kích hoạt việc giảm áp suất của hệ thống phanh chống bó cứng (ABS). Hậu quả là hiệu suất phanh bị giảm đáng kể, khiến khoảng cách dừng xe tăng lên, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Đáng chú ý, đợt triệu hồi này áp dụng cho tất cả các xe Ioniq 5 N được sản xuất từ ngày 18/12/2023 đến ngày 10/12/2024.

Phát hiện từ một tai nạn thực tế

Nguyên nhân dẫn đến việc phát hiện lỗi là một sự cố đáng tiếc xảy ra vào tháng 6/2024. Theo tài liệu của NHTSA, một chiếc xe trong đội xe công ty của Hyundai đã gặp tai nạn trong quá trình tập luyện cho một sự kiện đua xe với tính năng LFB được kích hoạt. Sau sự cố này, Hyundai đã tiến hành kiểm tra toàn diện và tái tạo lại vấn đề trong điều kiện phòng thí nghiệm, từ đó xác định được lỗi phần mềm vào đầu tháng 11/2024.

Theo thông tin từ Hyundai, cho đến nay, chỉ có một vụ tai nạn được ghi nhận liên quan đến lỗi này và may mắn chưa có báo cáo về hỏa hoạn hay thương vong.

Để khắc phục sự cố, Hyundai đã sửa đổi logic phần mềm của hệ thống IEB và bộ điều khiển xe nhằm hạn chế nguy cơ giảm áp suất ABS khi sử dụng tính năng LFB. Từ ngày 15/1/2025, phần mềm đã được cải tiến đã được áp dụng cho các xe mới trên dây chuyền sản xuất.

Hyundai khuyến cáo tất cả chủ xe Ioniq 5 N nằm trong diện triệu hồi nên tránh sử dụng tính năng Phanh Chân Trái cho đến khi hoàn tất việc cập nhật phần mềm tại các đại lý ủy quyền. Công ty sẽ gửi thông báo đến các chủ xe bị ảnh hưởng trước ngày 7/4/2025, và việc cập nhật phần mềm sẽ được thực hiện hoàn toàn miễn phí.

Tính năng đặc biệt gây tranh cãi

Tính năng Phanh Chân Trái trên Ioniq 5 N được phát triển dựa trên kỹ thuật từ môn thể thao đua xe chuyên nghiệp, cho phép người lái đồng thời sử dụng chân ga và chân phanh trong khi lái xe trên đường đua. Tuy nhiên, đây là một tính năng chuyên biệt và chỉ nên được sử dụng trong môi trường đường đua có kiểm soát.

Hyundai Ioniq 5 N là phiên bản hiệu suất cao của dòng SUV điện Ioniq 5, được giới thiệu lần đầu vào năm 2023. Mẫu xe này nổi bật với công suất lên đến 650 mã lực ở chế độ tăng cường tạm thời, khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 3,4 giây và nhiều tính năng độc đáo khác như âm thanh động cơ mô phỏng và chuyển số giả.