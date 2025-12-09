BYD M6: MPV thuần điện 7 chỗ dành cho gia đình và dịch vụ vận tải

Kiểu dáng mới mẻ, mang lại sự thoải mái và thân thiện

BYD M6 sở hữu ngoại hình cân đối, không quá hầm hố như một số MPV Trung Quốc khác. Lưới tản nhiệt kín đặc trưng của xe điện kết hợp đèn LED sắc nét, tạo cảm giác hiện đại nhưng vẫn gần gũi. Kích thước tổng thể 4.710 x 1.810 x 1.690 mm, chiều dài cơ sở 2.800 mm giúp xe có không gian nội thất rộng rãi cho cả 3 hàng ghế (cấu hình 2-2-3 hoặc 2-3-2 tùy phiên bản).

Ngoại thất của BYD M6. Ảnh: BYD Việt Nam

Xe cũng được trang bị màn hình trung tâm 12,8 inch có thể xoay dọc, ngang giống trên BYD Atto 3 và Seal. Hệ thống hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió riêng hàng ghế thứ 3, sạc không dây, 8 loa âm thanh là những trang bị đáng giá ở mức giá dưới 800 triệu đồng.

Về nội thất xe được thiết kế với ghế ngồi bọc da, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, hàng ghế thứ 2 dạng captain seat (bản cao cấp) có thể trượt, ngả độc lập và bệ tỳ tay riêng, rất phù hợp cho gia đình hoặc chạy dịch vụ cao cấp.

Sức mạnh động cơ và độ an toàn tạo nên lợi thế cho BYD M6

Về động cơ xe được trang bị mô-tơ điện đơn đặt trước cho công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm, giúp mẫu MPV 7 chỗ tăng tốc mượt mà, dễ dàng vượt xe tải ngay cả khi chở đủ người. Pin LFP Blade dung lượng 55,4 kWh mang lại quãng đường sử dụng thực tế 360 đến 380 km trong đô thị theo điều kiện Việt Nam, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày, chạy dịch vụ nội thành hoặc các chuyến đi chơi cuối tuần của gia đình.

Điểm vượt trội của pin Blade nằm ở khả năng chịu đâm xuyên, ép, đốt mà không gây cháy nổ, giúp BYD M6 được đánh giá cao về an toàn trong phân khúc.

Nội thất bên trong xe của BYD M6. Ảnh: BYD Việt Nam

Bên cạnh hệ thống động cơ, pin, BYD M6 còn được trang bị đầy đủ các công nghệ an toàn như 6 túi khí, camera 360 độ kèm tính năng nhìn xuyên gầm, phanh ABS, EBD, ESC, TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh tay điện tử và Auto Hold. Đặc biệt, hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn giúp gia tăng mức độ bảo vệ cho trẻ nhỏ và người lớn tuổi khi di chuyển.

Tại Việt Nam, BYD M6 được phân phối với một phiên bản duy nhất, giá niêm yết 756 triệu đồng (đã bao gồm pin), trở thành mẫu MPV thuần điện 7 chỗ có giá thấp nhất thị trường, cạnh tranh trực tiếp với các dòng MPV xăng/dầu cùng kích thước.

Nhờ mức giá dễ tiếp cận, không gian rộng rãi và chi phí vận hành chỉ khoảng 30.000 đến 40.000 đồng/100 km, BYD M6 được xem là lựa chọn phù hợp cho gia đình đông người, doanh nghiệp đưa đón sân bay, khách sạn, trường học, đáp ứng nhu cầu của các tài xế công nghệ khi cần một mẫu xe tiết kiệm nhưng vẫn hiện đại. Mẫu xe được dự đoán sẽ tạo sức ép lớn lên phân khúc MPV cỡ trung tại Việt Nam giai đoạn 2025/2026.