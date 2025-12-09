Xe và phương tiện
BYD M6: MPV thuần điện 7 chỗ dành cho gia đình và dịch vụ vận tải

Hoàng Anh

Hoàng Anh

14:00 | 09/12/2025
Kể từ lúc gia nhập thị trường Việt Nam với mức giá 756 triệu đồng, BYD M6 trở thành mẫu MPV thuần điện 7 chỗ rẻ nhất hiện nay. Không chỉ cắt giảm đáng kể chi phí vận hành so với xe truyền thống, mẫu MPV thuần điện này còn mang đến không gian nội thất rộng rãi, yên tĩnh tuyệt đối, ghế captain seat sang trọng và hệ thống an toàn toàn diện với pin Blade nổi tiếng thế giới.
BYD Việt Nam hé lộ mẫu sedan PHEV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam

BYD SEAL 5 sở hữu động cơ 1.5L kết hợp motor điện, tạo công suất hơn 200 mã lực, tăng tốc 0-100km/h trong 7,5 giây.

BYD SEAL 5 sở hữu động cơ 1.5L kết hợp motor điện, tạo công suất hơn 200 mã lực, tăng tốc 0-100km/h trong 7,5 giây. ...
BYD Qin L DM-i 2026: Bước đột phá mới của xe hybrid BYD Qin L DM-i 2026: Bước đột phá mới của xe hybrid

Hãng xe BYD vừa chính thức giới thiệu dòng xe hybrid mới Qin L DM-i 2026, kết hợp động cơ xăng 1.5L và mô-tơ điện ...
BYD ATTO 2 định nghĩa lại chuẩn mực xe điện đô thị tầm giá dưới 700 triệu

Sự xuất hiện của BYD ATTO 2 tại thị trường Việt Nam mở ra một hướng tiếp cận mới mẻ cho phân khúc xe gầm

Sự xuất hiện của BYD ATTO 2 tại thị trường Việt Nam mở ra một hướng tiếp cận mới mẻ cho phân khúc xe gầm ...

Kiểu dáng mới mẻ, mang lại sự thoải mái và thân thiện

BYD M6 sở hữu ngoại hình cân đối, không quá hầm hố như một số MPV Trung Quốc khác. Lưới tản nhiệt kín đặc trưng của xe điện kết hợp đèn LED sắc nét, tạo cảm giác hiện đại nhưng vẫn gần gũi. Kích thước tổng thể 4.710 x 1.810 x 1.690 mm, chiều dài cơ sở 2.800 mm giúp xe có không gian nội thất rộng rãi cho cả 3 hàng ghế (cấu hình 2-2-3 hoặc 2-3-2 tùy phiên bản).

Ngoại thất của BYD M6. Ảnh: BYD Việt Nam
Ngoại thất của BYD M6. Ảnh: BYD Việt Nam

Xe cũng được trang bị màn hình trung tâm 12,8 inch có thể xoay dọc, ngang giống trên BYD Atto 3 và Seal. Hệ thống hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió riêng hàng ghế thứ 3, sạc không dây, 8 loa âm thanh là những trang bị đáng giá ở mức giá dưới 800 triệu đồng.

Về nội thất xe được thiết kế với ghế ngồi bọc da, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, hàng ghế thứ 2 dạng captain seat (bản cao cấp) có thể trượt, ngả độc lập và bệ tỳ tay riêng, rất phù hợp cho gia đình hoặc chạy dịch vụ cao cấp.

Sức mạnh động cơ và độ an toàn tạo nên lợi thế cho BYD M6

Về động cơ xe được trang bị mô-tơ điện đơn đặt trước cho công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm, giúp mẫu MPV 7 chỗ tăng tốc mượt mà, dễ dàng vượt xe tải ngay cả khi chở đủ người. Pin LFP Blade dung lượng 55,4 kWh mang lại quãng đường sử dụng thực tế 360 đến 380 km trong đô thị theo điều kiện Việt Nam, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày, chạy dịch vụ nội thành hoặc các chuyến đi chơi cuối tuần của gia đình.

Điểm vượt trội của pin Blade nằm ở khả năng chịu đâm xuyên, ép, đốt mà không gây cháy nổ, giúp BYD M6 được đánh giá cao về an toàn trong phân khúc.

Nội thất bên trong xe của BYD M6
Nội thất bên trong xe của BYD M6. Ảnh: BYD Việt Nam

Bên cạnh hệ thống động cơ, pin, BYD M6 còn được trang bị đầy đủ các công nghệ an toàn như 6 túi khí, camera 360 độ kèm tính năng nhìn xuyên gầm, phanh ABS, EBD, ESC, TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh tay điện tử và Auto Hold. Đặc biệt, hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn giúp gia tăng mức độ bảo vệ cho trẻ nhỏ và người lớn tuổi khi di chuyển.

Tại Việt Nam, BYD M6 được phân phối với một phiên bản duy nhất, giá niêm yết 756 triệu đồng (đã bao gồm pin), trở thành mẫu MPV thuần điện 7 chỗ có giá thấp nhất thị trường, cạnh tranh trực tiếp với các dòng MPV xăng/dầu cùng kích thước.

Nhờ mức giá dễ tiếp cận, không gian rộng rãi và chi phí vận hành chỉ khoảng 30.000 đến 40.000 đồng/100 km, BYD M6 được xem là lựa chọn phù hợp cho gia đình đông người, doanh nghiệp đưa đón sân bay, khách sạn, trường học, đáp ứng nhu cầu của các tài xế công nghệ khi cần một mẫu xe tiết kiệm nhưng vẫn hiện đại. Mẫu xe được dự đoán sẽ tạo sức ép lớn lên phân khúc MPV cỡ trung tại Việt Nam giai đoạn 2025/2026.

BYD SEAL 5: Lựa chọn tối ưu trong phân khúc sedan Hybrid

Với mức giá 696 triệu đồng, BYD SEAL 5 hướng tới nhóm khách hàng đang tìm kiếm một mẫu sedan tiết kiệm, vận hành linh hoạt và trang bị công nghệ toàn diện. Đây là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sở hữu hệ truyền động hybrid cắm sạc DM-i Super Hybrid, yếu tố tạo nên khác biệt rõ rệt so với các mẫu xe cùng phân khúc hiện nay.
BYD ATTO 2 định nghĩa lại chuẩn mực xe điện đô thị tầm giá dưới 700 triệu

Sự xuất hiện của BYD ATTO 2 tại thị trường Việt Nam mở ra một hướng tiếp cận mới mẻ cho phân khúc xe gầm cao cỡ nhỏ. Mức giá 669 triệu đồng cùng hàm lượng công nghệ dày đặc giúp mẫu xe này trở thành lời giải thú vị cho bài toán di chuyển trong các đô thị đông đúc. BYD không chỉ mang đến một phương tiện đi lại, hãng cung cấp một không gian trải nghiệm số hóa phù hợp hoàn hảo với lối sống năng động của giới trẻ hiện đại.
BYD Việt Nam ưu đãi tháng 12: 'Rinh xe xịn - Đón Noel'

BYD Việt Nam triển khai chương trình "Rinh xe xịn - Đón Noel" từ 1-31/12/2025, áp dụng cho 8 dòng xe năng lượng mới. Khách hàng được vay tới 90% giá trị xe với lãi suất từ 7,3%/năm, một số dòng xe nhận thêm chính sách bảo hành pin lên 500.000 km hoặc 8 năm khi hợp tác với Grab/Be.
Tháng 12, Ford Việt Nam ưu đãi gì?

Theo đó, tất cả các khách hàng khi đặt mua bất kỳ dòng xe của Ford bao gồm Ford Everest, Ford Territory, Ford Ranger, Ford Transit và Mustang Mach-E trong thời gian từ ngày 11/12 đến 15:00 ngày 13/12 sẽ nhận ngay một mã quay thưởng may mắn. Sự kiện rút thăm trúng thưởng sẽ được diễn ra tại các đại lý uỷ quyền của Ford vào 15:30 ngày 13/12.
Kỹ sư trưởng 63 tuổi của General Motors lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử ô tô Mỹ

Từ "ông hoàng Camaro" đến "ông trùm Escalade", Al Oppenheiser chứng minh tuổi tác không phải rào cản với đam mê. Kỹ sư trưởng General Motors (GM) vừa lập kỷ lục hiếm có trong ngành ô tô Mỹ sau 10 năm.
