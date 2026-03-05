Xiaomi Vision GT gây chú ý tại MWC 2026, siêu xe điện bước ra từ Gran Turismo 7

Vision GT ban đầu được phát triển cho dự án Vision Gran Turismo, chương trình hợp tác giữa các hãng xe và nhà phát triển trò chơi nhằm tạo ra những mẫu xe ý tưởng dành riêng cho dòng game đua xe nổi tiếng.

Tuy nhiên, thay vì dừng ở mô hình 3D, Xiaomi quyết định chế tạo phiên bản vật lý để trưng bày tại MWC 2026. Động thái này giúp hãng giới thiệu năng lực thiết kế công nghiệp cũng như khả năng hiện thực hóa các ý tưởng táo bạo từ thế giới ảo sang sản phẩm thực tế.

Vision GT, mẫu hypercar thuần điện lấy cảm hứng từ tựa game Gran Turismo 7

Về thiết kế tổng thể, Vision GT mang nhiều đặc điểm của dòng hypercar với cấu trúc thân xe thấp và trọng tâm đặt sát mặt đường. Phần đầu xe được tạo hình dốc mạnh, kết hợp các hốc hút gió lớn cùng cánh chia gió bằng sợi carbon nhằm kiểm soát luồng không khí khi vận hành ở tốc độ cao. Kiểu bố trí này thường xuất hiện trên các mẫu xe đua hiệu năng cao, giúp tăng lực ép xuống mặt đường và cải thiện độ ổn định khi tăng tốc.

Quan sát từ góc ba phần tư phía trước, mái vòm cong nổi bật của Vision GT tạo nên dáng xe đặc trưng, đồng thời góp phần tối ưu hệ số cản gió. Thiết kế này hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả khí động học, yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với các mẫu xe điện hiệu suất cao khi cần duy trì tốc độ lớn trong thời gian dài.

Một số hình ảnh của Xiaomi Vision GT tại MWC 2026

Một trong những chi tiết kỹ thuật đáng chú ý nằm ở bộ mâm xe. Vision GT sử dụng thiết kế hub cố định với phần trung tâm không quay theo bánh xe, giúp logo thương hiệu luôn giữ nguyên vị trí thẳng đứng.

Theo Xiaomi, cấu trúc này không chỉ phục vụ mục đích nhận diện mà còn hỗ trợ luồng không khí di chuyển quanh bánh xe hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, các khe thoát gió được bố trí xung quanh mâm nhằm tăng khả năng làm mát cho hệ thống phanh khi xe hoạt động ở điều kiện tải cao.

Phía sau xe, Vision GT tiếp tục nhấn mạnh triết lý thiết kế thiên về hiệu suất khí động học. Khu vực đuôi xe được tạo hình gần như rỗng, tạo thành các kênh thoát khí lớn để giảm áp lực không khí tích tụ phía sau. Cấu trúc này giúp hạn chế lực cản và duy trì sự ổn định khi xe đạt tốc độ cao. Hệ thống đèn phanh LED chạy viền quanh đuôi xe vừa tăng khả năng nhận diện vừa làm nổi bật phần thân sau với những đường cắt dứt khoát và góc cạnh.

Dù không cho phép khách tham quan tiếp cận trực tiếp khoang lái, Xiaomi vẫn trình chiếu các đoạn video mô phỏng nội thất của Vision GT tại khu vực trưng bày. Theo hình ảnh được công bố, không gian bên trong mang phong cách tương lai với bố cục tập trung hoàn toàn vào người lái. Hệ thống đèn LED bao quanh vị trí ghế ngồi tạo cảm giác như đang điều khiển một buồng lái công nghệ cao.

Ghế ngồi của Vision GT được thiết kế dạng liền khối với các đường bo tròn. Xiaomi mô tả thiết kế này theo phong cách “sofa”, nhưng cách bố trí thực tế vẫn đặt ưu tiên cho trải nghiệm lái thể thao. Tư thế ngồi thấp cùng khoảng cách gần mặt đường cho phép người lái cảm nhận rõ hơn phản hồi của xe khi tăng tốc hoặc vào cua ở tốc độ lớn.

Đáng chú ý, Xiaomi không công bố thông số kỹ thuật chi tiết của Vision GT. Các thông tin về công suất động cơ điện, dung lượng pin, quãng đường di chuyển hay tốc độ tối đa đều chưa được tiết lộ. Hãng cũng không đề cập đến kế hoạch thương mại hóa mẫu xe này trong tương lai gần.

Theo đại diện Xiaomi, Vision GT được phát triển như một dự án thử nghiệm nhằm đánh giá các giải pháp thiết kế và công nghệ có thể áp dụng cho xe điện hiệu năng cao trong tương lai. Việc chế tạo phiên bản trưng bày thực tế giúp hãng kiểm chứng các ý tưởng khí động học cũng như khả năng tích hợp vật liệu nhẹ trong cấu trúc thân xe.

Concept ban đầu của Xiaomi Vision GT

Sự xuất hiện của Vision GT tại MWC 2026 cũng phản ánh xu hướng giao thoa ngày càng rõ rệt giữa ngành công nghiệp trò chơi điện tử và lĩnh vực ô tô. Trong nhiều năm qua, các hãng xe lớn đã tận dụng nền tảng game để giới thiệu các mẫu concept độc đáo, qua đó thử nghiệm những ý tưởng thiết kế táo bạo mà chưa thể áp dụng ngay trên sản phẩm thương mại.

Với Vision GT, Xiaomi cho thấy hãng không chỉ tham gia cuộc đua xe điện ở phân khúc phổ thông mà còn muốn mở rộng sang những dự án mang tính biểu tượng về công nghệ và thiết kế. Dù vẫn dừng ở vai trò concept, mẫu hypercar này được xem là tuyên ngôn về năng lực sáng tạo của Xiaomi trong bối cảnh thị trường xe điện toàn cầu đang cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ.