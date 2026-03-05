Công nghệ số
AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng

Google Tasks đang trở thành mô hình lừa đảo mới của nhóm tội phạm doanh nghiệp

Anh Tuấn

Anh Tuấn

11:16 | 05/03/2026
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Theo đó, nhóm tội phạm lợi dụng tính năng thông báo của Google Tasks nhằm đánh lừa người dùng doanh nghiệp tiết lộ thông tin đăng nhập tài khoản của họ.
Kaspersky phát hiện nửa triệu tệp độc hại mỗi ngày Khu vực APAC ghi nhận 117 triệu lượt click vào đường link giả mạo trong năm 2025 Gần 96% doanh nghiệp Việt Nam ưu tiên mô hình thuê ngoài SOC

Bằng cách lợi dụng sự tin tưởng của người dùng đối với các dịch vụ quen thuộc cùng tên miền @google.com, các đối tượng tấn công có thể vượt qua các lớp bảo mật email truyền thống của hệ thống, từ đó gia tăng hiệu quả cho chiến dịch lừa đảo.

Đáng chú ý, trong chiến dịch này, dưới vỏ bọc một thông báo có giao diện hoàn toàn hợp lệ từ Google Tasks với tiêu đề “Bạn có một nhiệm vụ mới” (You have a new task), nạn nhân dễ dàng tin rằng đây là yêu cầu công việc chính thức.

Nội dung thông báo tạo cảm giác rằng doanh nghiệp của họ đã giao nhiệm vụ công việc thông qua công cụ từ Google, từ đó gây áp lực buộc người nhận phải nhanh chóng thực hiện theo hướng dẫn. Và để tăng tính thuyết phục, thông báo thường được gắn mức độ ưu tiên cao cùng thời hạn xử lý gấp, nhằm đánh vào tâm lý gấp gáp của người nhận và khiến họ nhanh chóng phản hồi mà không kịp kiểm chứng.

Google Tasks đang trở thành mô hình lừa đảo mới của nhóm tội phạm doanh nghiệp
Một thông báo giả mạo được gửi thông qua Google Tasks

Ngay khi nhấp vào đường dẫn được đính kèm, nạn nhân sẽ bị chuyển hướng tới một biểu mẫu giả được ngụy trang dưới dạng trang “xác minh nhân viên”. Tại đây, dưới danh nghĩa xác nhận danh tính, nạn nhân được yêu cầu cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản doanh nghiệp. Những thông tin đăng nhập này có thể bị khai thác để truy cập trái phép vào hệ thống nội bộ, đánh cấp dữ liệu hoặc làm bàn đạp cho các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào doanh nghiệp.

“Hệ sinh thái dịch vụ rộng lớn của Google đang bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng cho nhiều mục đích xấu. Thủ đoạn lợi dụng Google Tasks chỉ là một phần trong xu hướng đã được ghi nhận từ trước và dự kiến tiếp tục kéo dài đến năm 2026, khi tội phạm mạng không ngừng tận dụng các nền tảng hợp pháp để phát tán nội dung giả mạo và lừa đảo trực tuyến khác. Dưới vỏ bọc của những tên miền chính thống, các thông báo này thường dễ dàng vượt qua nhiều lớp bộ lọc thư rác và chống lừa đảo. Đồng thời, yếu tố kỹ thuật xã hội - khi mọi thứ được dàn dựng như một quy trình nội bộ của doanh nghiệp - càng khiến nạn nhân mất cảnh giác.” Ông Roman Dedenok, Chuyên gia Phân tích và Chống Thư rác tại Kaspersky nhận định.

Để ứng phó với hình thức tấn công này cũng như các mối đe dọa tương tự, các chuyên gia của Kaspersky khuyến nghị:

  1. Thận trọng với các lời mời hoặc thông báo không rõ nguồn gốc từ bất kỳ nền tảng nào, kể cả khi chúng hiển thị là được gửi từ nguồn đáng tin cậy.
  2. Kiểm tra kỹ địa chỉ URL trước khi nhấp vào đường dẫn.
  3. Không gọi theo các số điện thoại được cung cấp trong email đáng ngờ. Trong trường hợp cần liên hệ bộ phận hỗ trợ, người dùng nên tìm số điện thoại chính thức trên trang chủ của dịch vụ tương ứng.
  4. Báo cáo các email đáng ngờ cho nhà cung cấp nền tảng và kích hoạt xác thực đa yếu tố (MFA) cho tất cả tài khoản.
Google Tasks đang trở thành mô hình lừa đảo mới của nhóm tội phạm doanh nghiệp
Google Tasks đang trở thành mô hình lừa đảo mới của nhóm tội phạm doanh nghiệp

Đồng thời các chuyên gia của Kaspersky cũng đưa ra lời khuyên”

Đối với người dùng doanh nghiệp, giải pháp Kaspersky Security cho Mail Server với cơ chế phòng vệ đa lớp, được hỗ trợ bởi các thuật toán máy học, mang lại khả năng bảo vệ mạnh mẽ trước nhiều mối đe dọa ngày càng tinh vi, giúp doanh nghiệp chủ động ứng phó trước các rủi ro an ninh mạng ngày càng gia tăng.

Đối với người dùng cá nhân, giải pháp Kaspersky Premium cung cấp các tính năng chống lừa đảo ứng dụng AI, được thiết kế nhằm hỗ trợ ngăn chặn các cuộc tấn công lừa đảo và nâng cao mức độ an toàn bảo mật tổng thể.

Kaspersky Google Tasks lừa đảo mới Tội phạm mạng lừa đảo doanh nghiệp

Bài liên quan

Gần 96% doanh nghiệp Việt Nam ưu tiên mô hình thuê ngoài SOC

Gần 96% doanh nghiệp Việt Nam ưu tiên mô hình thuê ngoài SOC

Khu vực APAC ghi nhận 117 triệu lượt click vào đường link giả mạo trong năm 2025

Khu vực APAC ghi nhận 117 triệu lượt click vào đường link giả mạo trong năm 2025

Kaspersky phát hiện nửa triệu tệp độc hại mỗi ngày

Kaspersky phát hiện nửa triệu tệp độc hại mỗi ngày

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam - Hàn Quốc nâng tầm hợp tác AI, hướng tới làm chủ công nghệ lõi

Việt Nam - Hàn Quốc nâng tầm hợp tác AI, hướng tới làm chủ công nghệ lõi

Đổi mới sáng tạo
Ngày 4/3, Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN Vũ Hải Quân đã làm việc với ông Park Yunkyu - Chủ tịch Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp CNTT quốc gia Hàn Quốc (NIPA) nhằm trao đổi về chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), xây dựng hệ sinh thái AI và mở rộng hợp tác song phương.
Huawei lần đầu mang siêu máy tính AI ra thị trường quốc tế

Huawei lần đầu mang siêu máy tính AI ra thị trường quốc tế

AI
Tại triển lãm MWC Barcelona 2026, Huawei chính thức giới thiệu các cụm máy tính AI mạnh nhất của mình đến khách hàng toàn cầu, đặt mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với Nvidia.
Viettel High Tech mở rộng hợp tác phát triển 6G cùng hàng loạt đối tác toàn cầu

Viettel High Tech mở rộng hợp tác phát triển 6G cùng hàng loạt đối tác toàn cầu

Kết nối sáng tạo
Ngày 4/3/2026, Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech) - thành viên thuộc Viettel Group, đã công bố thiết lập các quan hệ hợp tác chiến lược với Intel, AMD và ID Quantique tại Hội nghị Di động Thế giới MWC 2026, đồng thời chính thức tham gia liên minh phát triển 6G do Qualcomm khởi xướng.
Meta âm thầm thử nghiệm tích hợp mua sắm vào Meta AI tại Mỹ

Meta âm thầm thử nghiệm tích hợp mua sắm vào Meta AI tại Mỹ

Công nghệ số
Meta tích hợp tính năng mua sắm trực tiếp vào Meta AI, hiển thị sản phẩm theo thời gian thực, hướng tới cạnh tranh với ChatGPT và Gemini tại thị trường Mỹ.
Càng bị cô lập, startup AI Trung Quốc càng tiến xa hơn ra thế giới

Càng bị cô lập, startup AI Trung Quốc càng tiến xa hơn ra thế giới

Khởi nghiệp
Cảnh báo mới nhất từ Nvidia rằng các đối thủ Trung Quốc có thể “làm đảo lộn thế giới” không chỉ dừng lại ở lĩnh vực chip. Trên thực tế, làn sóng khởi nghiệp AI tại Trung Quốc đang cho thấy một xu hướng rõ rệt: họ không còn tập trung vào thị trường nội địa, mà nhắm thẳng ra toàn cầu ngay từ ngày đầu thành lập.
Xem thêm

Đọc nhiều

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi 'xuống tiền'

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Hà Nội

21°C

Cảm giác: 21°C
sương mờ
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
22°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
21°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
19°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
20°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
18°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 33°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
33°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
26°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
35°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
33°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
27°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
27°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
29°C
Đà Nẵng

24°C

Cảm giác: 25°C
mây rải rác
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
24°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
23°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 27°C
bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
27°C
Quảng Bình

18°C

Cảm giác: 18°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
17°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
17°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
17°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
21°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
21°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
22°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
20°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
17°C
Thừa Thiên Huế

22°C

Cảm giác: 22°C
mây cụm
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
18°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
27°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
19°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
20°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
20°C
Hà Giang

21°C

Cảm giác: 21°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
16°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
16°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
20°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
17°C
Hải Phòng

21°C

Cảm giác: 21°C
bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
26°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
22°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
20°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
22°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
22°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
20°C
Khánh Hòa

25°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
21°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
27°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
22°C
Nghệ An

18°C

Cảm giác: 19°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
16°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
16°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
16°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
16°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
18°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
16°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
22°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
26°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
19°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
20°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
19°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
19°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
17°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,170 ▲50K 18,470 ▲50K
Kim TT/AVPL 18,175 ▲50K 18,480 ▲50K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,170 ▲50K 18,470 ▲50K
Nguyên Liệu 99.99 17,550 ▲50K 17,750 ▲50K
Nguyên Liệu 99.9 17,500 ▲50K 17,700 ▲50K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 18,050 ▲50K 18,450 ▲50K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 18,000 ▲50K 18,400 ▲50K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 17,930 ▲50K 18,380 ▲50K
Cập nhật: 05/03/2026 20:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 181,700 ▲500K 184,700 ▲500K
Hà Nội - PNJ 181,700 ▲500K 184,700 ▲500K
Đà Nẵng - PNJ 181,700 ▲500K 184,700 ▲500K
Miền Tây - PNJ 181,700 ▲500K 184,700 ▲500K
Tây Nguyên - PNJ 181,700 ▲500K 184,700 ▲500K
Đông Nam Bộ - PNJ 181,700 ▲500K 184,700 ▲500K
Cập nhật: 05/03/2026 20:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,170 ▲50K 18,470 ▲50K
Miếng SJC Nghệ An 18,170 ▲50K 18,470 ▲50K
Miếng SJC Thái Bình 18,170 ▲50K 18,470 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,170 ▲50K 18,470 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,170 ▲50K 18,470 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,170 ▲50K 18,470 ▲50K
NL 99.90 17,420 ▲150K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,450 ▲150K
Trang sức 99.9 17,660 ▲50K 18,360 ▲50K
Trang sức 99.99 17,670 ▲50K 18,370 ▲50K
Cập nhật: 05/03/2026 20:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 ▲5K 1,847 ▲5K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,817 ▲5K 18,472 ▲50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,817 ▲5K 18,473 ▲50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,814 ▲5K 1,844 ▲5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,814 ▲5K 1,845 ▲1661K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,794 ▲5K 1,829 ▲5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 174,589 ▲495K 181,089 ▲495K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 128,439 ▲375K 137,339 ▲375K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 115,634 ▲340K 124,534 ▲340K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 10,283 ▼92242K 11,173 ▼100252K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 97,891 ▲96915K 106,791 ▲105726K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 67,527 ▲209K 76,427 ▲209K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 ▲5K 1,847 ▲5K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 ▲5K 1,847 ▲5K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 ▲5K 1,847 ▲5K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 ▲5K 1,847 ▲5K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 ▲5K 1,847 ▲5K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 ▲5K 1,847 ▲5K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 ▲5K 1,847 ▲5K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 ▲5K 1,847 ▲5K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 ▲5K 1,847 ▲5K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 ▲5K 1,847 ▲5K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 ▲5K 1,847 ▲5K
Cập nhật: 05/03/2026 20:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17944 18218 18798
CAD 18684 18962 19579
CHF 33022 33408 34060
CNY 0 3470 3830
EUR 29856 30128 31159
GBP 34227 34618 35557
HKD 0 3222 3424
JPY 160 164 170
KRW 0 16 18
NZD 0 15221 15812
SGD 20005 20288 20821
THB 745 809 862
USD (1,2) 25960 0 0
USD (5,10,20) 26000 0 0
USD (50,100) 26029 26048 26307
Cập nhật: 05/03/2026 20:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,017 26,017 26,307
USD(1-2-5) 24,977 - -
USD(10-20) 24,977 - -
EUR 29,952 29,976 31,201
JPY 163.55 163.84 171.18
GBP 34,475 34,568 35,481
AUD 18,152 18,218 18,741
CAD 18,858 18,919 19,512
CHF 33,192 33,295 34,081
SGD 20,107 20,170 20,856
CNY - 3,748 3,858
HKD 3,299 3,309 3,400
KRW 16.51 17.22 18.53
THB 789.74 799.49 853.84
NZD 15,195 15,336 15,737
SEK - 2,798 2,887
DKK - 4,005 4,132
NOK - 2,672 2,758
LAK - 0.94 1.3
MYR 6,215.48 - 6,994.39
TWD 747.14 - 901.98
SAR - 6,876.79 7,219.6
KWD - 83,460 88,493
Cập nhật: 05/03/2026 20:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,977 26,007 26,307
EUR 29,919 30,039 31,214
GBP 34,427 34,565 35,566
HKD 3,282 3,295 3,410
CHF 33,058 33,191 34,120
JPY 163.27 163.93 171.37
AUD 18,197 18,270 18,860
SGD 20,203 20,284 20,866
THB 811 814 850
CAD 18,860 18,936 19,512
NZD 15,317 15,851
KRW 17.26 18.83
Cập nhật: 05/03/2026 20:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26133 26133 26307
AUD 18122 18222 19150
CAD 18865 18965 19982
CHF 33250 33280 34863
CNY 0 3770.2 0
CZK 0 1210 0
DKK 0 4090 0
EUR 30021 30051 31778
GBP 34505 34555 36316
HKD 0 3345 0
JPY 163.35 163.85 174.4
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.3 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2735 0
NZD 0 15324 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2850 0
SGD 20168 20298 21019
THB 0 774.4 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 18170000 18170000 18470000
SBJ 16000000 16000000 18470000
Cập nhật: 05/03/2026 20:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,048 26,098 26,307
USD20 26,030 26,098 26,307
USD1 23,803 26,098 26,307
AUD 18,097 18,197 19,312
EUR 30,087 30,087 31,504
CAD 18,783 18,883 20,196
SGD 20,202 20,352 20,923
JPY 163.63 165.13 171.5
GBP 34,328 34,678 35,544
XAU 18,168,000 0 0
CNY 0 3,650 0
THB 0 807 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 05/03/2026 20:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Cô giáo người Ơ Đu 24 tuổi ứng cử Quốc hội

Cô giáo người Ơ Đu 24 tuổi ứng cử Quốc hội

BST UNIQLO U Xuân/ Hè 2026 chính thức ra mắt

BST UNIQLO U Xuân/ Hè 2026 chính thức ra mắt

Khởi tố 30 bị can trong đường dây phát lậu thể thao

Khởi tố 30 bị can trong đường dây phát lậu thể thao 'Xôi Lạc TV'

Việt Nam - Hàn Quốc nâng tầm hợp tác AI, hướng tới làm chủ công nghệ lõi

Việt Nam - Hàn Quốc nâng tầm hợp tác AI, hướng tới làm chủ công nghệ lõi

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Thị trường smartphone 2026 giảm 7%, riêng phân khúc cao cấp tăng 4%

Thị trường smartphone 2026 giảm 7%, riêng phân khúc cao cấp tăng 4%

MacBook Neo 15 triệu đồng: chip A18 Pro bước lên laptop và chiến lược phổ cập AI của Apple

MacBook Neo 15 triệu đồng: chip A18 Pro bước lên laptop và chiến lược phổ cập AI của Apple

OPPO Find X9 Ultra ra mắt toàn cầu tại MWC 2026

OPPO Find X9 Ultra ra mắt toàn cầu tại MWC 2026

Vivo X300 Ultra khuấy đảo MWC 2026 với zoom quang 17x và camera 200MP

Vivo X300 Ultra khuấy đảo MWC 2026 với zoom quang 17x và camera 200MP

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Samsung đặt mục tiêu chuyển toàn bộ nhà máy sang mô hình AI tự chủ vào 2030

Samsung đặt mục tiêu chuyển toàn bộ nhà máy sang mô hình AI tự chủ vào 2030

CES 2026: Khi

CES 2026: Khi 'trí tuệ vật lý' đánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Lĩnh vực tín dụng tư nhân đối mặt với làn sóng rút vốn mạnh mẽ từ các nhà đầu tư

Lĩnh vực tín dụng tư nhân đối mặt với làn sóng rút vốn mạnh mẽ từ các nhà đầu tư

Thị trường smartphone 2026 giảm 7%, riêng phân khúc cao cấp tăng 4%

Thị trường smartphone 2026 giảm 7%, riêng phân khúc cao cấp tăng 4%

MiniMax lỗ 250 triệu USD nhưng giữ hơn 1 tỷ USD tiền mặt

MiniMax lỗ 250 triệu USD nhưng giữ hơn 1 tỷ USD tiền mặt

Elon Musk quyết tất toán 17,5 tỷ USD nợ: Tín hiệu SpaceX chuẩn bị lên sàn

Elon Musk quyết tất toán 17,5 tỷ USD nợ: Tín hiệu SpaceX chuẩn bị lên sàn

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Viettel High Tech mở rộng hợp tác phát triển 6G cùng hàng loạt đối tác toàn cầu

Viettel High Tech mở rộng hợp tác phát triển 6G cùng hàng loạt đối tác toàn cầu

Paramount và Warner Bros. Discovery (WBD) chuẩn bị sáp nhập với thương vụ trị giá 110 tỷ USD

Paramount và Warner Bros. Discovery (WBD) chuẩn bị sáp nhập với thương vụ trị giá 110 tỷ USD

Càng bị cô lập, startup AI Trung Quốc càng tiến xa hơn ra thế giới

Càng bị cô lập, startup AI Trung Quốc càng tiến xa hơn ra thế giới

5 tập đoàn viễn thông rót 37,5 triệu USD lập Syntelligence AI

5 tập đoàn viễn thông rót 37,5 triệu USD lập Syntelligence AI

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm

'Thốc ga' kiểm tra khí thải xe diesel: Khi nào chủ xe thực sự cần lo cho động cơ?

Xiaomi Vision GT gây chú ý tại MWC 2026, siêu xe điện bước ra từ Gran Turismo 7

Xiaomi Vision GT gây chú ý tại MWC 2026, siêu xe điện bước ra từ Gran Turismo 7

Volvo XC90 Ultra B5 mở đặt cọc tại Việt Nam với mức giá thấp hơn bản xe cũ

Volvo XC90 Ultra B5 mở đặt cọc tại Việt Nam với mức giá thấp hơn bản xe cũ

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026

Lenovo gây ấn tượng mạnh tại MWC 2026 với loạt sản phẩm mới

Lenovo gây ấn tượng mạnh tại MWC 2026 với loạt sản phẩm mới

Team Secret Whales vô địch LCP, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên vô địch khu vực

Team Secret Whales vô địch LCP, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên vô địch khu vực