Paramount và Warner Bros. Discovery (WBD) chuẩn bị sáp nhập với thương vụ trị giá 110 tỷ USD

Theo công bố, Paramount chấp thuận mua lại WBD với giá 31 USD/cổ phiếu tiền mặt. Hai bên đã ký kết thỏa thuận chính thức và dự kiến hoàn tất giao dịch vào quý III/2026, sau khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý và cổ đông WBD. Cuộc bỏ phiếu của cổ đông dự kiến diễn ra vào đầu mùa xuân năm nay.

Trước khi chốt giao dịch, WBD từng nhận đề nghị cạnh tranh từ Netflix. Tuy nhiên, ban lãnh đạo WBD xác nhận họ đã nhận được một “đề xuất vượt trội” từ nhóm nhà đầu tư do David Ellison dẫn dắt và nhanh chóng khép lại cơ hội dành cho đối thủ. Netflix có bốn ngày để đưa ra phương án tương đương nhưng đã rút lui ngay sau đó, tạo điều kiện để Paramount giành quyền kiểm soát.

CEO Paramount David Ellison

Cam kết duy trì mô hình phim điện ảnh chiếu rạp

Ban lãnh đạo Paramount nhấn mạnh công ty hợp nhất sẽ duy trì chiến lược phát hành điện ảnh truyền thống. Doanh nghiệp cam kết sản xuất tối thiểu 30 phim chiếu rạp mỗi năm, tương đương 15 phim cho mỗi hãng thành viên. Tất cả tác phẩm điện ảnh sẽ được chiếu độc quyền tại rạp ít nhất 45 ngày trước khi phát hành trên các nền tảng video theo yêu cầu.

Cam kết này được xem là thông điệp trấn an đối với hệ thống rạp chiếu và cộng đồng làm phim, trong bối cảnh nhiều tranh luận về tương lai của phát hành phim ảnh truyền thống. CEO Paramount David Ellison khẳng định tập đoàn tin tưởng vào trải nghiệm điện ảnh tại rạp và sẽ duy trì chuẩn mực phát hành phim toàn cầu hiện trước khi đưa nội dung lên nền tảng streaming.

Paramount+ và HBO Max sẽ hợp nhất

Song song với thương vụ mua lại, Paramount xác nhận hai nền tảng streaming là Paramount+ và HBO Max sẽ được hợp nhất thành một nền tảng duy nhất. Dù chưa công bố tên gọi và mức giá mới, ông Ellison cho biết tập đoàn sẽ giữ vững bản sắc của HBO trong cấu trúc nền tảng hợp nhất.

Paramount+ và HBO Max chuẩn bị sáp nhập

Theo lãnh đạo Paramount, HBO đã xây dựng được vị thế dẫn đầu trong mảng nội dung cao cấp. Ông nhấn mạnh HBO cần tiếp tục vận hành với định hướng sáng tạo riêng, trong khi nền tảng hợp nhất sẽ tận dụng thế mạnh bổ trợ về công nghệ, dữ liệu và phân phối toàn cầu.

Chiến lược mới cho thấy Paramount muốn xây dựng một hệ sinh thái streaming đủ quy mô để cạnh tranh trực diện với các ông lớn toàn cầu, đồng thời tối ưu chi phí vận hành thông qua hợp nhất hạ tầng công nghệ.

Hiệp lực chi phí và tái cấu trúc sau sáp nhập

Paramount kỳ vọng tạo ra hơn 6 tỷ USD “hiệp lực chi phí” sau sáp nhập. Khoản tiết kiệm này đến từ việc tích hợp hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, hợp nhất nền tảng công nghệ streaming, tối ưu chuỗi cung ứng, tinh gọn danh mục bất động sản và cải thiện hiệu suất vận hành.

Giới phân tích nhận định quá trình này có thể kéo theo làn sóng cắt giảm nhân sự quy mô lớn. Dù vậy, ban lãnh đạo công ty mới khẳng định họ không có kế hoạch thu hẹp sản xuất nội dung hay bán tháo tài sản chiến lược như CNN hoặc các kênh truyền hình thuộc hệ sinh thái WBD.

Paramount kỳ vọng tạo ra hơn 6 tỷ USD “hiệp lực chi phí” sau sáp nhập

Thương vụ được tài trợ bởi 47 tỷ USD vốn cổ phần do gia đình Ellison và RedBird Capital Partnern. Ngoài ra, các định chế tài chính gồm Bank of America, Citigroup và Apollo cam kết 54 tỷ USD nợ, trong đó có 15 tỷ USD để tái cấp vốn khoản vay cầu nối hiện hữu của WBD và 39 tỷ USD nợ mới bổ sung.

Sau khi hoàn tất, cấu trúc vốn của công ty sau hợp nhất có thể bổ sung thêm các đối tác chiến lược và tài chính khác. Trước đây, đề nghị thâu tóm từng nhận sự ủng hộ từ các quỹ đầu tư lớn tại Trung Đông và châu Á, song một số bên đã rút lui trước khi giao dịch chính thức được ký kết.

Phố Wall đánh giá cao quy mô chiến lược của thương vụ nhưng đồng thời cảnh báo áp lực nợ lớn có thể hạn chế khả năng đầu tư trong ngắn hạn.

Danh mục nội dung phim ảnh và thể thao khổng lồ

Công ty hợp nhất sẽ sở hữu thư viện hơn 15.000 đầu phim cùng hàng nghìn giờ nội dung truyền hình. Các thương hiệu đình đám như Harry Potter, Mission: Impossible, The Lord of the Rings, Game of Thrones và SpongeBob SquarePants sẽ nằm chung dưới một mái nhà.

Ở mảng thể thao, tập đoàn mới nắm trong tay bản quyền các giải đấu hàng đầu như NFL và Olympic Games, cho phép phân phối nội dung đồng bộ trên toàn bộ hệ sinh thái truyền hình và trực tuyến.

Paramout sẽ sở hữu toàn bộ bản quyền của nhiều thương hiệu toàn cầu

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ kế thừa mạng lưới quốc tế rộng khắp của Discovery, hiện diện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo lợi thế lớn trong chiến lược mở rộng toàn cầu.

Phát biểu sau khi ký thỏa thuận, ông David Ellison nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi của thương vụ là kết hợp di sản của hai biểu tượng ngành giải trí để xây dựng một tập đoàn truyền thông, công nghệ thế hệ mới. Ông cho biết công ty sẽ tinh gọn nền tảng công nghệ trên mọi phương diện hoạt động, từ sản xuất, phân phối đến quảng cáo và dữ liệu người dùng.

Trong khi đó, CEO WBD David Zaslav bày tỏ sự hài lòng với kết quả đạt được cho cổ đông và cam kết phối hợp chặt chẽ để hoàn tất giao dịch lịch sử này.

Nếu hoàn tất đúng kế hoạch vào năm 2026, thương vụ sẽ tái định hình sâu sắc cấu trúc ngành giải trí toàn cầu, tạo ra một “siêu tập đoàn” đủ sức cạnh tranh trên cả ba mặt trận: điện ảnh, truyền hình và phát trực tuyến.