Doanh nghiệp số
Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số

Paramount và Warner Bros. Discovery (WBD) chuẩn bị sáp nhập với thương vụ trị giá 110 tỷ USD

Tạ Thành

Tạ Thành

14:31 | 04/03/2026
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Thị trường truyền thông - giải trí toàn cầu vừa chứng kiến một trong những thương vụ lớn nhất lịch sử khi Paramount chính thức đạt thỏa thuận thâu tóm Warner Bros. Discovery (WBD) trong giao dịch trị giá 110 tỷ USD.
Paramount tung đòn thù địch nhằm chặn Netflix thâu tóm Warner Bros Discovery Paramount tung đòn thù địch nhằm chặn Netflix thâu tóm Warner Bros Discovery
Paramount khởi kiện Warner Bros. Discovery nhằm ngăn chặn thương vụ sáp nhập lịch sử Paramount khởi kiện Warner Bros. Discovery nhằm ngăn chặn thương vụ sáp nhập lịch sử
Netflix rút khỏi thương vụ Warner Bros. Discovery, Paramount Skydance chốt giá 31 USD/cổ phiếu Netflix rút khỏi thương vụ Warner Bros. Discovery, Paramount Skydance chốt giá 31 USD/cổ phiếu

Theo công bố, Paramount chấp thuận mua lại WBD với giá 31 USD/cổ phiếu tiền mặt. Hai bên đã ký kết thỏa thuận chính thức và dự kiến hoàn tất giao dịch vào quý III/2026, sau khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý và cổ đông WBD. Cuộc bỏ phiếu của cổ đông dự kiến diễn ra vào đầu mùa xuân năm nay.

Trước khi chốt giao dịch, WBD từng nhận đề nghị cạnh tranh từ Netflix. Tuy nhiên, ban lãnh đạo WBD xác nhận họ đã nhận được một “đề xuất vượt trội” từ nhóm nhà đầu tư do David Ellison dẫn dắt và nhanh chóng khép lại cơ hội dành cho đối thủ. Netflix có bốn ngày để đưa ra phương án tương đương nhưng đã rút lui ngay sau đó, tạo điều kiện để Paramount giành quyền kiểm soát.

CEO Paramount David Ellison
CEO Paramount David Ellison

Cam kết duy trì mô hình phim điện ảnh chiếu rạp

Ban lãnh đạo Paramount nhấn mạnh công ty hợp nhất sẽ duy trì chiến lược phát hành điện ảnh truyền thống. Doanh nghiệp cam kết sản xuất tối thiểu 30 phim chiếu rạp mỗi năm, tương đương 15 phim cho mỗi hãng thành viên. Tất cả tác phẩm điện ảnh sẽ được chiếu độc quyền tại rạp ít nhất 45 ngày trước khi phát hành trên các nền tảng video theo yêu cầu.

Cam kết này được xem là thông điệp trấn an đối với hệ thống rạp chiếu và cộng đồng làm phim, trong bối cảnh nhiều tranh luận về tương lai của phát hành phim ảnh truyền thống. CEO Paramount David Ellison khẳng định tập đoàn tin tưởng vào trải nghiệm điện ảnh tại rạp và sẽ duy trì chuẩn mực phát hành phim toàn cầu hiện trước khi đưa nội dung lên nền tảng streaming.

Paramount+ và HBO Max sẽ hợp nhất

Song song với thương vụ mua lại, Paramount xác nhận hai nền tảng streaming là Paramount+ và HBO Max sẽ được hợp nhất thành một nền tảng duy nhất. Dù chưa công bố tên gọi và mức giá mới, ông Ellison cho biết tập đoàn sẽ giữ vững bản sắc của HBO trong cấu trúc nền tảng hợp nhất.

Paramount và Warner Bros. Discovery (WBD) chuẩn bị sáp nhập với thương vụ trị giá 110 tỷ USD
Paramount+ và HBO Max chuẩn bị sáp nhập

Theo lãnh đạo Paramount, HBO đã xây dựng được vị thế dẫn đầu trong mảng nội dung cao cấp. Ông nhấn mạnh HBO cần tiếp tục vận hành với định hướng sáng tạo riêng, trong khi nền tảng hợp nhất sẽ tận dụng thế mạnh bổ trợ về công nghệ, dữ liệu và phân phối toàn cầu.

Chiến lược mới cho thấy Paramount muốn xây dựng một hệ sinh thái streaming đủ quy mô để cạnh tranh trực diện với các ông lớn toàn cầu, đồng thời tối ưu chi phí vận hành thông qua hợp nhất hạ tầng công nghệ.

Hiệp lực chi phí và tái cấu trúc sau sáp nhập

Paramount kỳ vọng tạo ra hơn 6 tỷ USD “hiệp lực chi phí” sau sáp nhập. Khoản tiết kiệm này đến từ việc tích hợp hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, hợp nhất nền tảng công nghệ streaming, tối ưu chuỗi cung ứng, tinh gọn danh mục bất động sản và cải thiện hiệu suất vận hành.

Giới phân tích nhận định quá trình này có thể kéo theo làn sóng cắt giảm nhân sự quy mô lớn. Dù vậy, ban lãnh đạo công ty mới khẳng định họ không có kế hoạch thu hẹp sản xuất nội dung hay bán tháo tài sản chiến lược như CNN hoặc các kênh truyền hình thuộc hệ sinh thái WBD.

Paramount và Warner Bros. Discovery (WBD) chuẩn bị sáp nhập với thương vụ trị giá 110 tỷ USD
Paramount kỳ vọng tạo ra hơn 6 tỷ USD “hiệp lực chi phí” sau sáp nhập

Thương vụ được tài trợ bởi 47 tỷ USD vốn cổ phần do gia đình Ellison và RedBird Capital Partnern. Ngoài ra, các định chế tài chính gồm Bank of America, Citigroup và Apollo cam kết 54 tỷ USD nợ, trong đó có 15 tỷ USD để tái cấp vốn khoản vay cầu nối hiện hữu của WBD và 39 tỷ USD nợ mới bổ sung.

Sau khi hoàn tất, cấu trúc vốn của công ty sau hợp nhất có thể bổ sung thêm các đối tác chiến lược và tài chính khác. Trước đây, đề nghị thâu tóm từng nhận sự ủng hộ từ các quỹ đầu tư lớn tại Trung Đông và châu Á, song một số bên đã rút lui trước khi giao dịch chính thức được ký kết.

Phố Wall đánh giá cao quy mô chiến lược của thương vụ nhưng đồng thời cảnh báo áp lực nợ lớn có thể hạn chế khả năng đầu tư trong ngắn hạn.

Danh mục nội dung phim ảnh và thể thao khổng lồ

Công ty hợp nhất sẽ sở hữu thư viện hơn 15.000 đầu phim cùng hàng nghìn giờ nội dung truyền hình. Các thương hiệu đình đám như Harry Potter, Mission: Impossible, The Lord of the Rings, Game of Thrones và SpongeBob SquarePants sẽ nằm chung dưới một mái nhà.

Ở mảng thể thao, tập đoàn mới nắm trong tay bản quyền các giải đấu hàng đầu như NFL và Olympic Games, cho phép phân phối nội dung đồng bộ trên toàn bộ hệ sinh thái truyền hình và trực tuyến.

Paramount và Warner Bros. Discovery (WBD) chuẩn bị sáp nhập với thương vụ trị giá 110 tỷ USD
Paramout sẽ sở hữu toàn bộ bản quyền của nhiều thương hiệu toàn cầu

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ kế thừa mạng lưới quốc tế rộng khắp của Discovery, hiện diện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo lợi thế lớn trong chiến lược mở rộng toàn cầu.

Phát biểu sau khi ký thỏa thuận, ông David Ellison nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi của thương vụ là kết hợp di sản của hai biểu tượng ngành giải trí để xây dựng một tập đoàn truyền thông, công nghệ thế hệ mới. Ông cho biết công ty sẽ tinh gọn nền tảng công nghệ trên mọi phương diện hoạt động, từ sản xuất, phân phối đến quảng cáo và dữ liệu người dùng.

Trong khi đó, CEO WBD David Zaslav bày tỏ sự hài lòng với kết quả đạt được cho cổ đông và cam kết phối hợp chặt chẽ để hoàn tất giao dịch lịch sử này.

Nếu hoàn tất đúng kế hoạch vào năm 2026, thương vụ sẽ tái định hình sâu sắc cấu trúc ngành giải trí toàn cầu, tạo ra một “siêu tập đoàn” đủ sức cạnh tranh trên cả ba mặt trận: điện ảnh, truyền hình và phát trực tuyến.

Paramount Warner Bros. Discovery Paramount+ HBO Max Paramount chính thức thâu tóm Warner Bros thương vụ sát nhập Thị trường truyền thông giải trí toàn cầu

Bài liên quan

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Paramount tung đòn thù địch nhằm chặn Netflix thâu tóm Warner Bros Discovery

Paramount tung đòn thù địch nhằm chặn Netflix thâu tóm Warner Bros Discovery

Thương vụ định hình lại Hollywood: Netflix chi 82,7 tỷ USD thâu tóm Warner Bros. Discovery

Thương vụ định hình lại Hollywood: Netflix chi 82,7 tỷ USD thâu tóm Warner Bros. Discovery

Có thể bạn quan tâm

Càng bị cô lập, startup AI Trung Quốc càng tiến xa hơn ra thế giới

Càng bị cô lập, startup AI Trung Quốc càng tiến xa hơn ra thế giới

Khởi nghiệp
Cảnh báo mới nhất từ Nvidia rằng các đối thủ Trung Quốc có thể “làm đảo lộn thế giới” không chỉ dừng lại ở lĩnh vực chip. Trên thực tế, làn sóng khởi nghiệp AI tại Trung Quốc đang cho thấy một xu hướng rõ rệt: họ không còn tập trung vào thị trường nội địa, mà nhắm thẳng ra toàn cầu ngay từ ngày đầu thành lập.
5 tập đoàn viễn thông rót 37,5 triệu USD lập Syntelligence AI

5 tập đoàn viễn thông rót 37,5 triệu USD lập Syntelligence AI

Kết nối sáng tạo
Năm nhà mạng toàn cầu góp 37,5 triệu USD lập Syntelligence AI, có trụ sở tại Anh và hướng tới xây dựng mô hình ngôn ngữ lớn dành riêng cho viễn thông, xử lý cuộc gọi lừa đảo và nâng hiệu quả vận hành mạng.
FPT bước vào sân chơi 6G toàn cầu

FPT bước vào sân chơi 6G toàn cầu

Kết nối sáng tạo
FPT tham gia liên minh 6G toàn cầu do Qualcomm khởi xướng tại MWC Barcelona 2026, đặt mục tiêu đồng hành thương mại hóa 6G từ năm 2029, tăng tốc chiến lược giao thông thông minh, thiết bị bay tự hành và sản xuất số.
Công nghệ Việt Nam bước vào

Công nghệ Việt Nam bước vào 'The IQ Era' tại MWC Barcelona 2026

Chuyển động số
Hội nghị Di động Thế giới - MWC Barcelona 2026 diễn ra từ ngày 2 - 5/3/2026 tại Fira Gran Via (Barcelona, Tây Ban Nha), đánh dấu tròn 20 năm sự kiện công nghệ di động lớn nhất hành tinh gắn bó với thành phố này. Trong bối cảnh kinh tế số toàn cầu bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, MWC tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn trung tâm định hình xu hướng công nghệ và chính sách kết nối thế hệ mới.
Các công ty khởi nghiệp công nghệ của Israel huy động được 775 triệu đô la

Các công ty khởi nghiệp công nghệ của Israel huy động được 775 triệu đô la

Doanh nghiệp số
Lĩnh vực an ninh mạng và hạ tầng trí tuệ nhân tạo thu hút phần lớn dòng vốn mạo hiểm trong 23 vòng gọi vốn được công bố, đưa tháng Hai 2026 trở thành tháng sôi động nhất về đầu tư công nghệ tại Israel kể từ năm 2022.
Xem thêm

Đọc nhiều

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi 'xuống tiền'

Bật mí ý nghĩa tên nhóm Quả Dưa Hấu sau 28 năm tái hợp

Bật mí ý nghĩa tên nhóm Quả Dưa Hấu sau 28 năm tái hợp

Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

20°C

Cảm giác: 20°C
mây thưa
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
22°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
22°C
TP Hồ Chí Minh

28°C

Cảm giác: 33°C
mưa vừa
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
35°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
35°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
27°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
26°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
36°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
32°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
30°C
Đà Nẵng

25°C

Cảm giác: 25°C
mây cụm
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
23°C
Hà Giang

19°C

Cảm giác: 19°C
mây rải rác
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
18°C
Hải Phòng

20°C

Cảm giác: 20°C
mây đen u ám
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
26°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
23°C
Khánh Hòa

24°C

Cảm giác: 25°C
mây thưa
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
23°C
Nghệ An

17°C

Cảm giác: 17°C
mây đen u ám
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
16°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
15°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
15°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
16°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
17°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
21°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
19°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 27°C
mây thưa
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
32°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
28°C
Quảng Bình

17°C

Cảm giác: 17°C
mây đen u ám
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
21°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
21°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
18°C
Thừa Thiên Huế

21°C

Cảm giác: 21°C
sương mờ
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
18°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
26°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
20°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,120 ▼400K 18,420 ▼400K
Kim TT/AVPL 18,125 ▼400K 18,430 ▼400K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,120 ▼400K 18,420 ▼400K
Nguyên Liệu 99.99 17,500 ▼400K 17,700 ▼400K
Nguyên Liệu 99.9 17,450 ▼400K 17,650 ▼400K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 18,000 ▼400K 18,400 ▼400K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 17,950 ▼400K 18,350 ▼400K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 17,880 ▼400K 18,330 ▼400K
Cập nhật: 04/03/2026 20:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 181,200 ▼3900K 184,200 ▼3900K
Hà Nội - PNJ 181,200 ▼3900K 184,200 ▼3900K
Đà Nẵng - PNJ 181,200 ▼3900K 184,200 ▼3900K
Miền Tây - PNJ 181,200 ▼3900K 184,200 ▼3900K
Tây Nguyên - PNJ 181,200 ▼3900K 184,200 ▼3900K
Đông Nam Bộ - PNJ 181,200 ▼3900K 184,200 ▼3900K
Cập nhật: 04/03/2026 20:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,120 ▼400K 18,420 ▼400K
Miếng SJC Nghệ An 18,120 ▼400K 18,420 ▼400K
Miếng SJC Thái Bình 18,120 ▼400K 18,420 ▼400K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,120 ▼400K 18,420 ▼400K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,120 ▼400K 18,420 ▼400K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,120 ▼400K 18,420 ▼400K
NL 99.90 17,270 ▼350K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,300 ▼350K
Trang sức 99.9 17,610 ▼400K 18,310 ▼400K
Trang sức 99.99 17,620 ▼400K 18,320 ▼400K
Cập nhật: 04/03/2026 20:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,812 ▼40K 1,842 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,812 ▼40K 18,422 ▼400K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,812 ▼40K 18,423 ▼400K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,809 ▼40K 1,839 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,809 ▼40K 184 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,789 ▼40K 1,824 ▼40K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 174,094 ▼3960K 180,594 ▼3960K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 128,064 ▼3000K 136,964 ▼3000K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 115,294 ▼2721K 124,194 ▼2721K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 102,525 ▼2440K 111,425 ▼2440K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 976 ▼98956K 1,065 ▼107767K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 67,318 ▼1669K 76,218 ▼1669K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,812 ▼40K 1,842 ▼40K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,812 ▼40K 1,842 ▼40K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,812 ▼40K 1,842 ▼40K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,812 ▼40K 1,842 ▼40K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,812 ▼40K 1,842 ▼40K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,812 ▼40K 1,842 ▼40K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,812 ▼40K 1,842 ▼40K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,812 ▼40K 1,842 ▼40K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,812 ▼40K 1,842 ▼40K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,812 ▼40K 1,842 ▼40K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,812 ▼40K 1,842 ▼40K
Cập nhật: 04/03/2026 20:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17923 18197 18777
CAD 18639 18917 19536
CHF 32811 33196 33843
CNY 0 3470 3830
EUR 29802 30075 31113
GBP 34227 34618 35562
HKD 0 3222 3425
JPY 160 164 170
KRW 0 16 18
NZD 0 15185 15773
SGD 19997 20280 20809
THB 749 812 865
USD (1,2) 25952 0 0
USD (5,10,20) 25992 0 0
USD (50,100) 26021 26040 26304
Cập nhật: 04/03/2026 20:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,024 26,024 26,304
USD(1-2-5) 24,984 - -
USD(10-20) 24,984 - -
EUR 29,955 29,979 31,188
JPY 163.08 163.37 170.58
GBP 34,462 34,555 35,452
AUD 18,084 18,149 18,668
CAD 18,810 18,870 19,454
CHF 33,182 33,285 34,063
SGD 20,079 20,141 20,819
CNY - 3,731 3,839
HKD 3,294 3,304 3,394
KRW 16.43 17.13 18.43
THB 790.44 800.2 853.49
NZD 15,130 15,270 15,664
SEK - 2,779 2,867
DKK - 4,005 4,130
NOK - 2,664 2,749
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,204.89 - 6,978.21
TWD 744.77 - 898.79
SAR - 6,864.98 7,203.86
KWD - 83,351 88,346
Cập nhật: 04/03/2026 20:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,974 26,004 26,304
EUR 29,786 29,906 31,079
GBP 34,278 34,416 35,416
HKD 3,288 3,301 3,417
CHF 32,904 33,036 33,958
JPY 162.24 162.89 170.25
AUD 18,007 18,079 18,666
SGD 20,136 20,217 20,796
THB 806 809 846
CAD 18,792 18,867 19,441
NZD 15,132 15,663
KRW 17.06 18.60
Cập nhật: 04/03/2026 20:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26116 26116 26304
AUD 18103 18203 19128
CAD 18820 18920 19936
CHF 33060 33090 34672
CNY 0 3759.4 0
CZK 0 1210 0
DKK 0 4090 0
EUR 29988 30018 31743
GBP 34536 34586 36342
HKD 0 3345 0
JPY 163.25 163.75 174.3
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.3 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2735 0
NZD 0 15290 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2850 0
SGD 20153 20283 21021
THB 0 778.1 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 18120000 18120000 18420000
SBJ 16000000 16000000 18420000
Cập nhật: 04/03/2026 20:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,035 26,090 26,304
USD20 26,035 26,090 26,304
USD1 23,800 26,090 26,304
AUD 18,118 18,218 19,334
EUR 30,106 30,106 31,750
CAD 18,768 18,868 20,182
SGD 20,209 20,359 20,932
JPY 163.48 164.98 171.5
GBP 34,377 34,727 35,604
XAU 18,118,000 0 18,422,000
CNY 0 3,642 0
THB 0 810 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 04/03/2026 20:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Khả Như, Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam cùng lộ diện trong phần tiền truyện nặng đô Quỷ Nhập Tràng 2

Khả Như, Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam cùng lộ diện trong phần tiền truyện nặng đô Quỷ Nhập Tràng 2

Thành công của cuộc bầu cử quyết định trực tiếp chất lượng đầu vào của Quốc hội

Thành công của cuộc bầu cử quyết định trực tiếp chất lượng đầu vào của Quốc hội

Định hình ưu tiên quốc gia qua vận động bầu cử

Định hình ưu tiên quốc gia qua vận động bầu cử

Hà Nội thi đua cải cách hành chính đồng bộ, phục vụ nhân dân

Hà Nội thi đua cải cách hành chính đồng bộ, phục vụ nhân dân

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
LG ra mắt giải pháp lọc khí siêu nhỏ gọn mới PuriCare AeroMini

LG ra mắt giải pháp lọc khí siêu nhỏ gọn mới PuriCare AeroMini

HONOR giới thiệu smartphone tích hợp AI chuyển động tại MWC 2026

HONOR giới thiệu smartphone tích hợp AI chuyển động tại MWC 2026

CES 2026: Khi

CES 2026: Khi 'trí tuệ vật lý' đánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

SONY trình làng mẫu tai nghe true-wireless cao cấp thế hệ mới nhất

SONY trình làng mẫu tai nghe true-wireless cao cấp thế hệ mới nhất

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Càng bị cô lập, startup AI Trung Quốc càng tiến xa hơn ra thế giới

Càng bị cô lập, startup AI Trung Quốc càng tiến xa hơn ra thế giới

VinaPhone xác lập vị thế

VinaPhone xác lập vị thế 'Mạng 5G tốt nhất Đông Nam Á' tại MWC 2026

Zalo củng cố vị thế nền tảng tin nhắn hàng đầu Việt Nam

Zalo củng cố vị thế nền tảng tin nhắn hàng đầu Việt Nam

Trung Quốc tung năm mô hình AI mới, MiniMax vượt mặt DeepSeek trong mắt phố Wall

Trung Quốc tung năm mô hình AI mới, MiniMax vượt mặt DeepSeek trong mắt phố Wall

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Samsung đặt mục tiêu chuyển toàn bộ nhà máy sang mô hình AI tự chủ vào 2030

Samsung đặt mục tiêu chuyển toàn bộ nhà máy sang mô hình AI tự chủ vào 2030

CES 2026: Khi

CES 2026: Khi 'trí tuệ vật lý' đánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Thu ngân sách 2 tháng đầu năm 2026 đạt 601,3 nghìn tỷ đồng

Thu ngân sách 2 tháng đầu năm 2026 đạt 601,3 nghìn tỷ đồng

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Giá dầu leo thang, ngân hàng trung ương toàn cầu đứng trước bài toán lạm phát

Giá dầu leo thang, ngân hàng trung ương toàn cầu đứng trước bài toán lạm phát

Gig Economy: Khi Gen Z Hà Nội vận hành sự nghiệp như một startup số

Gig Economy: Khi Gen Z Hà Nội vận hành sự nghiệp như một startup số

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Volvo XC90 Ultra B5 mở đặt cọc tại Việt Nam với mức giá thấp hơn bản xe cũ

Volvo XC90 Ultra B5 mở đặt cọc tại Việt Nam với mức giá thấp hơn bản xe cũ

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

Geely Việt Nam nhận đặt cọc EX5 EM-i: chạy thuần điện 200km, ăn xăng ngang xe máy

Geely Việt Nam nhận đặt cọc EX5 EM-i: chạy thuần điện 200km, ăn xăng ngang xe máy

Ford Việt Nam triển khai chương trình

Ford Việt Nam triển khai chương trình 'Vạn Dặm Hanh Thông'

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026

Lenovo gây ấn tượng mạnh tại MWC 2026 với loạt sản phẩm mới

Lenovo gây ấn tượng mạnh tại MWC 2026 với loạt sản phẩm mới

Team Secret Whales vô địch LCP, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên vô địch khu vực

Team Secret Whales vô địch LCP, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên vô địch khu vực