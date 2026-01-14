Paramount khởi kiện Warner Bros. Discovery nhằm ngăn chặn thương vụ sáp nhập lịch sử

Paramount khởi kiện Warner Bros. Discovery

Theo Paramount, hội đồng quản trị của Warner Bros. Discovery đã không minh bạch trong việc cung cấp thông tin tài chính cho cổ đông, đặc biệt liên quan đến cách định giá các tài sản cốt lõi và cấu trúc giao dịch với Netflix. Vụ kiện được xem là bước đi leo thang trong nỗ lực mua lại Warner Bros. mà Paramount theo đuổi trong nhiều tháng qua, sau khi liên tục bị WBD từ chối các đề nghị mua lại.

Cáo buộc che giấu thông tin tài chính

Trong đơn kiện và thư gửi cổ đông WBD, ông David Ellison, CEO của Paramount cáo buộc Warner Bros. Discovery đã “đánh lừa cổ đông” khi không công bố đầy đủ các tài liệu phân tích tài chính quan trọng.

Ông David Ellison, CEO của Paramount

Theo ông Ellison, WBD không làm rõ cách định giá phần vốn chủ sở hữu còn lại của Global Networks, không minh bạch toàn bộ giá trị giao dịch với Netflix, cũng như không giải thích cơ chế chuyển giao và giảm trừ nợ trong thương vụ này.

Paramount cho rằng các cổ đông WBD chưa được cung cấp cơ sở hợp lý để so sánh giữa thỏa thuận với Netflix và đề nghị mua lại toàn bộ bằng tiền mặt trị giá 30 USD/cổ phiếu mà Paramount đưa ra. “Điều WBD chưa bao giờ có thể chứng minh là giao dịch với Netflix vượt trội về mặt tài chính so với đề nghị thực tế của chúng tôi,” ông Ellison nhấn mạnh trong thư gửi cổ đông.

Theo thông tin được Paramount công bố, thương vụ Netflix mang lại cho cổ đông WBD gói giá trị gồm 23,25 USD tiền mặt, 4,11 USD giá trị cổ phiếu Netflix, cùng cổ phần trong Global Networks, một mảng kinh doanh dự kiến sẽ được tách riêng. Trong khi đó, Paramount đưa ra đề nghị mua lại toàn bộ Warner Bros. Discovery bằng tiền mặt với giá 30 USD/cổ phiếu.

Thỏa thuận với Netflix chỉ bao gồm các tài sản phát trực tuyến và studio của Warner Bros., trong đó có toàn bộ Warner Bros. Games, nhưng không bao gồm các kênh truyền hình cáp. Với mức giá 27,75 USD/cổ phiếu mà Netflix đưa ra cho phần tài sản này, Paramount lập luận rằng giá trị các kênh truyền hình cáp của WBD chỉ còn tương đương khoảng 2,25 USD/cổ phiếu - con số mà công ty cho là không phản ánh đúng giá trị thực.

Paramount quyết tâm giành lại Warner Bros. từ tay Netflix

Kể từ khi thương vụ với Netflix được công bố, Paramount cho biết họ đã đưa ra ít nhất 8 đề nghị mua lại Warner Bros., cả trước và sau thời điểm chốt thỏa thuận, nhưng đều bị hội đồng quản trị WBD từ chối. Phía WBD khẳng định Paramount cần đưa ra mức tiền mặt cao hơn và giảm tỷ lệ nợ trong đề nghị mua lại nếu muốn được xem xét lại.

Đề xuất và lí do khiến Paramount quyết tâm theo đuổi thương vụ thâu tóm WBD

Không chỉ dừng lại ở khía cạnh pháp lý, Paramount còn tuyên bố sẽ đề cử danh sách giám đốc cho cuộc họp cổ đông thường niên năm 2026 của Warner Bros. Discovery. Theo ông Ellison, các giám đốc do Paramount đề cử sẽ “thực hiện quyền của WBD theo thỏa thuận Netflix để tham gia vào đề nghị của Paramount”, qua đó mở đường cho việc xem xét các đề nghị cạnh tranh.

Bên cạnh đó, Paramount cũng có kế hoạch đề xuất sửa đổi quy chế công ty, yêu cầu phải có sự phê duyệt của cổ đông đối với bất kỳ quyết định tách riêng nào liên quan đến Global Networks. Công ty đồng thời kêu gọi cổ đông WBD chào bán cổ phiếu để ủng hộ đề nghị mua lại của mình và bày tỏ sẵn sàng tham gia các cuộc thảo luận mang tính xây dựng với hội đồng quản trị WBD.

Warner Bros. sở hữu bản quyền của nhiều thương hiệu toàn cầu

Một trong những lý do khiến Paramount quyết tâm theo đuổi thương vụ này nằm ở hệ sinh thái tài sản trí tuệ mà Warner Bros. Discovery đang nắm giữ. Ngoài mảng trò chơi điện tử, Warner Bros. sở hữu bản quyền của nhiều thương hiệu toàn cầu như Harry Potter, Game of Thrones, DC Comics cùng hàng loạt tài sản nội dung giá trị khác.

Paramount tin rằng việc kiểm soát những tài sản này sẽ mang lại lợi thế chiến lược dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các tập đoàn truyền thông, giải trí và nền tảng phát trực tuyến toàn cầu.

Phản ứng từ các bên liên quan

Tính đến thời điểm hiện tại, cả Netflix và Warner Bros. Discovery đều chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ kiện. Paramount Skydance, dù đang giao dịch ở mức 12,11 USD/cổ phiếu và được đánh giá tình hình tài chính ở mức “FAIR” theo dữ liệu InvestingPro, vẫn khẳng định đủ năng lực tài chính để theo đuổi thương vụ mua lại trị giá lớn này.

Vụ kiện tại Delaware được giới phân tích đánh giá sẽ có tác động đáng kể đến tiến trình thực hiện thỏa thuận giữa Warner Bros. Discovery và Netflix, đồng thời có thể làm thay đổi cục diện cuộc cạnh tranh quyền kiểm soát một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất thế giới hiện nay.