FIFA World Cup: Launch Edition được cung cấp miễn phí cho toàn bộ người dùng đang sở hữu tài khoản trả phí của nền tảng này. Đây là lần đầu tiên Netflix hợp tác với FIFA để phát triển một sản phẩm game mang thương hiệu World Cup. Dự án được FIFA xác nhận từ cuối năm trước, trong bối cảnh ngành công nghiệp game thể thao ngày càng cạnh tranh và các giải đấu lớn trở thành cơ hội thu hút người chơi toàn cầu.

Tựa game FIFA World Cup: Launch Edition do Netflix phát hành

Khác với các dòng game mô phỏng bóng đá truyền thống, FIFA World Cup: Launch Edition tập trung vào trải nghiệm đơn giản, dễ tiếp cận trên thiết bị di động. Người chơi có thể sử dụng điện thoại thông minh để điều khiển đội tuyển quốc gia, lựa chọn một trong 48 đội góp mặt tại World Cup 2026 và tham gia các trận đấu theo hình thức nhanh gọn.

Hướng tới trải nghiệm bóng đá trên nền tảng di động

Theo Netflix, trò chơi được thiết kế để phù hợp với thời gian ngắn, giúp người dùng có thể dễ dàng tham gia các trận đấu trong quá trình theo dõi giải đấu. Game hỗ trợ cả chế độ chơi đơn lẫn chế độ nhiều người, cho phép tối đa bốn người cùng tham gia một trận đấu.

Netflix cho biết FIFA World Cup: Launch Edition không chỉ là sản phẩm phục vụ riêng cho mùa World Cup 2026. Công ty dự kiến tiếp tục cập nhật nội dung và phát triển trò chơi sau khi giải đấu kết thúc, nhằm xây dựng một cộng đồng người chơi lâu dài.

FIFA World Cup: Launch Edition không chỉ dành riêng cho World Cup 2026

Sự xuất hiện của Netflix đánh dấu bước mở rộng mới của hãng trong lĩnh vực trò chơi điện tử. Trước đó, nền tảng này đã triển khai nhiều tựa game dành cho thiết bị di động như một phần trong chiến lược đa dạng hóa dịch vụ, bên cạnh nội dung phim ảnh và chương trình truyền hình.

Cuộc cạnh tranh game bóng đá trước World Cup 2026

Netflix không phải đơn vị duy nhất tận dụng sức hút từ World Cup 2026. Dù không còn sở hữu bản quyền FIFA như trước đây, EA Sports vẫn tiếp tục đưa không khí giải đấu vào các sản phẩm của mình thông qua những bản cập nhật mới cho EA Sports FC 26 và FC Mobile.

Bản cập nhật The World's Game bổ sung chế độ giải đấu lấy cảm hứng từ World Cup cùng 53 đội tuyển quốc gia được cấp phép chính thức. Đây được xem là động thái nhằm duy trì vị thế của EA trong thị trường game bóng đá sau khi kết thúc hợp tác với FIFA.

FIFA World Cup: Launch Edition khẳng định sức nóng của World Cup

Bên cạnh đó, Football Manager 26 cũng triển khai các nội dung liên quan đến World Cup thông qua các bản cập nhật mới, mở rộng lựa chọn cho người chơi yêu thích thể loại quản lý bóng đá.

Việc nhiều hãng game đồng loạt đưa World Cup 2026 vào sản phẩm cho thấy sức hút của giải đấu không chỉ nằm ở sân cỏ mà còn lan rộng sang lĩnh vực giải trí số. Với sự tham gia của Netflix, cuộc đua game bóng đá hứa hẹn sẽ tiếp tục diễn ra sôi động trong thời gian tới.