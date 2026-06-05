Trò chơi Pokémon Champions sẽ có mặt trên hai nền tảng Android và iOS từ ngày 17/6/2026, mở rộng phạm vi tiếp cận sau khi đã ra mắt trên hệ máy Switch.

Thông tin về thời điểm phát hành được xác nhận thông qua các trang ứng dụng trên Apple App Store và Google Play. Việc xuất hiện trên thiết bị di động được kỳ vọng sẽ giúp Pokémon Champions tiếp cận lượng người chơi lớn hơn, đồng thời tạo điều kiện để cộng đồng game thủ trên nhiều nền tảng cùng tham gia trải nghiệm.

Mở rộng trải nghiệm chiến đấu trên thiết bị di động

Trước khi cập bến Android và iOS, Pokémon Champions đã tạo được sự chú ý khi ra mắt trên Switch. Do đó, nhiều người chơi đã phần nào hiểu được cơ chế vận hành của trò chơi. Khác với các phiên bản Pokémon truyền thống tập trung vào hành trình khám phá thế giới, Pokémon Champions hướng đến trải nghiệm đối kháng, nơi người chơi điều khiển các Pokémon tham gia vào những trận đấu trực tiếp.

Ở thời điểm hiện tại, trò chơi vẫn đang trong giai đoạn mở rộng nội dung. Số lượng Pokémon có thể sử dụng vẫn còn hạn chế so với kỳ vọng của một bộ phận người chơi. Ngoài ra, phiên bản ban đầu chưa hỗ trợ chế độ chiến đấu 6 đấu 6 quen thuộc trong dòng game Pokémon.

Tựa game Pokémon Champions

Một điểm đáng chú ý khác là Pokémon Champions yêu cầu người chơi duy trì kết nối mạng trong quá trình trải nghiệm. Điều này cho thấy trò chơi được xây dựng theo hướng kết nối cộng đồng, tập trung vào các trận đấu trực tuyến và khả năng tương tác giữa người chơi trên nhiều thiết bị.

Tuy nhiên, nhà phát triển cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thêm nhiều nội dung mới trong thời gian tới. Việc phát hành trên nền tảng di động cũng đánh dấu bước triển khai tính năng chơi chéo đa nền tảng, cho phép game thủ trên Switch, Switch 2, Android và iOS có thể tham gia thi đấu cùng nhau.

Mega Evolution xuất hiện cùng nhiều phần quà đặc biệt

Một trong những bổ sung đáng chú ý nhất khi Pokémon Champions mở rộng sang nền tảng di động là sự xuất hiện của cơ chế Tiến hóa Mega (Mega Evolution). Đây là tính năng từng được yêu thích trong nhiều phiên bản Pokémon trước đây, cho phép một số Pokémon thay đổi hình dạng và gia tăng sức mạnh trong trận đấu.

Nhân dịp ra mắt phiên bản Android và iOS, The Pokémon Company cũng triển khai sự kiện tặng quà dành cho cộng đồng người chơi. Trong đó, game thủ sẽ có cơ hội nhận miễn phí Raichu X cùng hai vật phẩm Mega Stone là Raichunite X và Raichunite Y.

Pokémon Champions sẽ chính thức có mặt trên nền tảng di động với nhiều sự kiện mới

Người chơi chỉ cần truy cập hòm thư trong game sau khi phiên bản di động chính thức mở cửa để nhận phần thưởng. Sự kiện Mega Raichu X và Y được tổ chức đồng thời trên toàn bộ nền tảng, bao gồm Switch và Switch 2. Thời gian diễn ra kéo dài từ ngày 17/6/2026 đến hết ngày 2/9/2026.

Việc đưa Pokémon Champions lên thiết bị di động cho thấy định hướng mở rộng hệ sinh thái Pokémon trong lĩnh vực game trực tuyến. Với khả năng chơi chéo, các nội dung mới được bổ sung liên tục cùng sự xuất hiện của Mega Evolution, trò chơi được kỳ vọng sẽ trở thành một sản phẩm đối kháng quan trọng trong chuỗi thương hiệu Pokémon.