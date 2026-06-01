Động thái mới cho thấy FIFA đang theo đuổi cách tiếp cận khác biệt sau khi chấm dứt quan hệ hợp tác kéo dài gần ba thập kỷ với Electronic Arts (EA) vào năm 2022. Trong khi EA tiếp tục phát triển dòng game bóng đá dưới thương hiệu riêng EA Sports FC, FIFA đang xây dựng một hệ sinh thái mở, nơi nhiều nhà phát triển cùng tham gia tạo ra các sản phẩm mang bản sắc riêng nhưng vẫn nằm dưới thương hiệu FIFA.

Theo định hướng mới, FIFA không còn đóng vai trò đơn thuần là đơn vị cấp phép thương hiệu cho một trò chơi duy nhất. Tổ chức này muốn trở thành trung tâm kết nối giữa các nhà phát triển, nhà phát hành, nền tảng công nghệ, giải đấu thể thao điện tử và cộng đồng người hâm mộ. Chiến lược này hướng tới mục tiêu mở rộng phạm vi tiếp cận của FIFA trên nhiều thiết bị, nhiều thể loại game và nhiều nhóm người chơi khác nhau, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2026.

FIFA tái định vị thương hiệu sau cuộc chia tay lịch sử với EA

Trọng tâm của kế hoạch là dự án mang tên FIFA World Cup do Delphi Interactive phát triển. Trò chơi dự kiến ra mắt trên nền tảng Netflix trong thời gian tới và được xem là sản phẩm chủ lực trong danh mục game mới của FIFA. Không chỉ dừng lại ở nền tảng trực tuyến, dự án còn được kỳ vọng mở rộng sang máy chơi game console, máy tính cá nhân và thiết bị di động trong các giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh tựa game chủ đạo này, FIFA đã công bố danh sách bảy đối tác đầu tiên tham gia hệ sinh thái Digital Football. Các dự án trải rộng từ thể loại mô phỏng bóng đá truyền thống đến những sản phẩm giải trí mang tính sáng tạo cao.

FIFA công bố chiến lược Digital Football

Trong lĩnh vực quản lý bóng đá, Football Manager 26 sẽ tích hợp các sự kiện và nội dung có bản quyền chính thức từ FIFA. Đây được xem là bước đi nhằm đưa thương hiệu FIFA tiếp cận nhóm người chơi yêu thích chiến thuật và điều hành đội bóng.

Ở mảng thể thao điện tử, FIFA tiếp tục hợp tác với eFootball để tổ chức các giải đấu FIFAe chính thức. Đồng thời, tựa game Rocket League cũng tham gia vào các hoạt động FIFAe, mở rộng phạm vi của bóng đá điện tử sang những hình thức thi đấu sáng tạo hơn.

Đối với thị trường game di động, FIFA triển khai hai dự án đáng chú ý là FIFA Rivals và FIFA Heroes. Trong khi FIFA Rivals đã được phát hành từ năm 2025, FIFA Heroes hướng tới nhóm người chơi phổ thông với lối chơi arcade đơn giản và dễ tiếp cận.

Không dừng lại ở các nền tảng truyền thống, FIFA còn mở rộng sang lĩnh vực sáng tạo nội dung thông qua FIFA Super Soccer, một sản phẩm được xây dựng trên nền tảng Roblox. Việc xuất hiện trên Roblox cho thấy FIFA đang nỗ lực tiếp cận thế hệ người chơi trẻ tuổi, nhóm đối tượng ngày càng dành nhiều thời gian cho các không gian giải trí tương tác và sáng tạo.

World Cup 2026 trở thành đòn bẩy cho tham vọng số hóa của FIFA

Theo FIFA, chiến lược Digital Football hướng tới cộng đồng khoảng 1,8 tỷ game thủ trên thế giới có quan tâm đến bóng đá. Thay vì đặt toàn bộ kỳ vọng vào một sản phẩm duy nhất, tổ chức này muốn tạo ra nhiều trải nghiệm khác nhau để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Từ các trò chơi mô phỏng World Cup, game quản lý đội bóng, game di động cho đến Esports và các nền tảng sáng tạo, FIFA kỳ vọng xây dựng một mạng lưới sản phẩm có khả năng duy trì sự hiện diện của thương hiệu trên phạm vi toàn cầu.

Giới quan sát nhận định chiến lược mới có thể tạo thêm cơ hội cho các studio độc lập và nhà phát triển trẻ tham gia thị trường game bóng đá. Trước đây, thương hiệu FIFA gần như chỉ gắn liền với một sản phẩm duy nhất. Hiện nay, việc mở rộng hợp tác giúp nhiều doanh nghiệp công nghệ và phát triển game có cơ hội tiếp cận nguồn tài nguyên thương hiệu, giải đấu và cộng đồng người hâm mộ của FIFA.

World Cup 2026 tạo môi trường thuận lợi cho FIFA đẩy mạnh chiến lược Digital Football

Trong bối cảnh World Cup 2026 đang đến gần, FIFA rõ ràng không chỉ hướng tới việc tổ chức một giải đấu thành công trên sân cỏ. Tổ chức này còn muốn mở rộng sức ảnh hưởng sang lĩnh vực giải trí số, nơi ngành công nghiệp game đang phát triển mạnh mẽ và trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm của người hâm mộ bóng đá hiện đại.

Nếu chiến lược Digital Football đạt được mục tiêu đề ra, đây có thể trở thành cuộc tái cấu trúc lớn nhất của thị trường game bóng đá kể từ khi FIFA và Electronic Arts chính thức kết thúc mối quan hệ hợp tác lịch sử. Thay vì một thương hiệu gắn với một trò chơi duy nhất, FIFA đang hướng tới mô hình hệ sinh thái đa nền tảng, đa đối tác và đa trải nghiệm, qua đó định hình một chương mới cho ngành công nghiệp game bóng đá toàn cầu.