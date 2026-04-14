Đài Truyền hình Việt Nam chính thức sở hữu bản quyền World Cup 2026

Sở hữu toàn bộ bản quyền của 104 trận đấu World Cup 2026

World Cup 2026 đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi lần đầu tiên được tổ chức tại ba quốc gia gồm Hoa Kỳ, Canada và Mexico, đồng thời nâng số đội tham dự lên 48. Quy mô mở rộng kéo theo tổng số trận đấu tăng lên 104, biến đây trở thành kỳ World Cup lớn nhất từ trước đến nay.

Trong bối cảnh đó, việc VTV hoàn tất đàm phán bản quyền từ sớm được xem là bước đi chiến lược, giúp nhà đài chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, phân phối nội dung và khai thác giá trị thương mại.

VTV chính thức sở hữu bản quyền FIFA World Cup 2026. Ảnh: VTV

Theo thỏa thuận, VTV nắm giữ toàn bộ quyền truyền thông của giải đấu trong lãnh thổ Việt Nam. Cụ thể, nhà đài sở hữu quyền phát sóng trên mọi hạ tầng truyền hình, bao gồm mặt đất, cáp, vệ tinh và IPTV; quyền phát thanh; quyền khai thác trên nền tảng số, mạng xã hội; cùng quyền trình chiếu công cộng. Điều này đồng nghĩa với việc mọi hình thức tiếp cận hợp pháp tới World Cup 2026 tại Việt Nam đều sẽ thông qua hệ sinh thái của VTV hoặc các đối tác được cấp phép.

Trên sóng truyền hình, VTV sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ 104 trận đấu, bao gồm lễ khai mạc, bế mạc và các chương trình tổng hợp. Nhà đài đồng thời triển khai hệ thống chương trình đồng hành với nhiều khung giờ khác nhau, tập trung vào phân tích chuyên môn, cập nhật diễn biến và tương tác với người hâm mộ. Việc đầu tư vào nội dung phụ trợ được xem là yếu tố then chốt nhằm kéo dài thời lượng tiếp cận và gia tăng giá trị cho bản quyền.

VTV nắm giữ toàn bộ quyền truyền thông World Cup 2026 trên lãnh thổ Việt Nam. Ảnh: VTV

Song song với truyền hình truyền thống, VTV đẩy mạnh phân phối trên nền tảng số. Người xem có thể theo dõi trực tiếp, xem lại và sử dụng dịch vụ video theo yêu cầu trên nhiều thiết bị khác nhau. Nội dung được tối ưu hóa cho môi trường internet và di động, đồng thời tích hợp trên các nền tảng mạng xã hội nhằm mở rộng độ phủ và tiếp cận nhóm khán giả trẻ. Cách tiếp cận đa nền tảng phản ánh xu hướng chuyển dịch hành vi người dùng, khi trải nghiệm xem thể thao không còn bó hẹp trong khung giờ cố định.

Nỗ lực của VTV trong việc sở hữu sớm bản quyền World Cup 2026

Một điểm đáng chú ý là VTV trở thành đơn vị duy nhất tại Việt Nam nắm quyền trình chiếu công cộng. Nhà đài có thể trực tiếp tổ chức hoặc cấp phép cho bên thứ ba triển khai các hoạt động xem bóng đá tập trung như fan zone, sự kiện tại nhà hàng, rạp chiếu phim hay không gian cộng đồng. Đây là mảng khai thác giàu tiềm năng, không chỉ tạo nguồn thu mà còn góp phần xây dựng bầu không khí lễ hội, gia tăng tính kết nối giữa người hâm mộ.

Đại diện FIFA, ông Jean-Christophe Petit, đánh giá cao việc hai bên đạt được thỏa thuận từ sớm, cho rằng điều này sẽ giúp lan tỏa mạnh mẽ sức hấp dẫn của giải đấu."Chúng tôi rất vui khi đạt được thỏa thuận với VTV. Việc chuẩn bị sớm sẽ giúp FIFA và VTV cùng lan tỏa quy mô, sức hấp dẫn, cũng như niềm vui và cảm xúc mà FIFA World Cup mang đến cho khán giả"

Trong khi đó, lãnh đạo VTV khẳng định nhà đài đã chuẩn bị đồng bộ về công nghệ, nhân lực và nội dung, sẵn sàng mang đến trải nghiệm “sống trọn World Cup” cho khán giả Việt Nam. Những phát biểu này cho thấy sự đồng thuận giữa hai bên trong việc tối ưu hóa giá trị bản quyền, không chỉ dừng ở phát sóng mà còn mở rộng sang trải nghiệm người dùng.

VTV khẳng định nhà đài sẵn sàng mang đến trải nghiệm “sống trọn World Cup”. Ảnh: Tiền Phong

Việc VTV sở hữu bản quyền World Cup 2026 tiếp tục nối dài vai trò của đài truyền hình quốc gia trong các sự kiện thể thao lớn. Trong bối cảnh cạnh tranh bản quyền ngày càng gay gắt, đặc biệt từ các nền tảng số quốc tế, việc giữ được quyền phát sóng một sự kiện tầm cỡ như World Cup mang ý nghĩa quan trọng về cả truyền thông lẫn thương mại. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để VTV thử nghiệm các mô hình nội dung mới, tăng cường tương tác và cá nhân hóa trải nghiệm.

Ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam cho biết: "VTV đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ cho một mùa FIFA World Cup 2026 sôi động trên đa nền tảng. Với hệ thống sản xuất và phát sóng hiện đại, cùng kinh nghiệm triển khai các sự kiện thể thao lớn, Đài Truyền hình Việt Nam sẵn sàng mang đến cho khán giả trải nghiệm Sống trọn FIFA World Cup 2026 cùng VTV".

Với quy mô chưa từng có và sự chuẩn bị bài bản từ đơn vị phát sóng, FIFA World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ tạo nên “cơn sốt” bóng đá tại Việt Nam trong mùa hè tới. Hệ sinh thái phát sóng đa nền tảng của VTV nhiều khả năng sẽ trở thành điểm chạm trung tâm, kết nối hàng triệu người hâm mộ trong nước với nhịp đập của ngày hội bóng đá toàn cầu.