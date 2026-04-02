Danh thủ bóng đá David Beckham là một trong những biểu tượng văn hóa nổi tiếng nhất hành tinh và một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu trên thế giới. Sự hợp tác này sẽ củng cố vai trò ngày càng nổi bật của Lenovo trong giới thể thao, đặc biệt là môn thể thao vua toàn thế giới, nơi hãng hiện là Đối tác Công nghệ Chính thức của FIFA World Cup 2026™ và FIFA Women’s World Cup 2027™. Đây cũng là hình thức hợp tác thương hiệu đầu tiên của Lenovo, thời điểm mà Lenovo đang góp phần nâng tầm hiệu suất thi đấu, mang đến trải nghiệm giàu cảm xúc hơn cho người hâm mộ, tối ưu hóa vận hành và mở ra những nguồn doanh thu mới dựa trên đổi mới sáng tạo bằng AI.

David Beckham sẽ trở thành đối tác toàn cầu của Lenovo

Bình luận về mối quan hệ hợp tác này, David Beckham cho biết: Là một doanh nhân điều hành nhiều hoạt động kinh doanh riêng, David Beckham sẽ mang đến một góc nhìn vượt trên khuôn khổ sân cỏ. Dù ở vị trí một chuyên gia cần quản lý công việc hằng ngày bằng một thiết bị duy nhất, một chủ doanh nghiệp nhỏ tìm cách tối ưu nguồn lực hạn chế, hay một lãnh đạo đang tái định hình cách vận hành của cả tổ chức, David Beckham góp phần hiện thực hóa thông điệp cốt lõi của sự hợp tác: khi được trang bị công nghệ phù hợp, được tăng cường bởi AI, bất kỳ ai cũng có thể phát huy hiệu suất tốt nhất của mình.

Theo đại diện Lenovo, David Beckham sẽ xuất hiện trong chiến dịch truyền thông toàn cầu sắp ra mắt của Lenovo, dự kiến công bố vào tháng 5 tới, một tháng trước khi giải bóng đá lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2026™ chính thức khởi tranh.

Chia sẻ lý do lựa chọn Lenovo trong hành trình tiếp theo của mình, David Beckham nói: “Lenovo là một tập đoàn công nghệ hàng đầu toàn cầu với những thành tựu đã được khẳng định trong nhiều lĩnh vực quan trọng trên toàn thế giới. Tôi tự hào khi được hợp tác và đồng hành cùng Lenovo tại giải bóng đá FIFA World Cup và xa hơn nữa. Bóng đá luôn được định hình bởi tài năng, bản năng, chính sự nỗ lực không ngừng và những khoảnh khắc đáng nhớ làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của môn thể thao này. Ngày nay, AI và dữ liệu đang giúp chúng ta hiểu sâu hơn về bóng đá - từ cách các cầu thủ và huấn luyện viên chuẩn bị cho trận đấu, đến cách người hâm mộ kết nối và trải nghiệm trận cầu. Tôi rất hào hứng được khám phá những sáng tạo đột phá của Lenovo, mở ra những ý tưởng mới và mở rộng khả năng tiếp cận với môn thể thao vua này.”

Đại diện, Lenovo, Chủ tịch kiêm CEO Lenovo, Yuanqing Yang, cho biết: “David không chỉ là một biểu tượng toàn cầu trong bóng đá, kinh doanh và văn hóa, mà còn là người thấu hiểu sức mạnh của đổi mới trong việc định hình tương lai. Chính điều đó khiến anh trở thành đối tác lý tưởng để cùng chúng tôi truyền tải thông điệp: ‘Smarter AI’ - ‘AI Thông minh hơn’ có thể mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn và làm việc hiệu quả hơn cho tất cả mọi người.”