Chào đón FIFA World Cup 2026, Lenovo ra mắt bộ đôi laptop mới

Phạm Anh

Phạm Anh

16:03 | 09/03/2026
Theo đó, bộ đôi sản phẩm đặc biệt này sẽ chính thức mang đến cho người hâm mộ Việt Nam một trải nghiệm mới mẻ và đầy cảm hứng ngay trên các laptop Lenovo trong suốt mùa World Cup 2026.
Chào đón FIFA World Cup 2026, Lenovo ra mắt bộ đôi laptop mới
Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition FIFA World Cup 26™ Edition (14”, 11)

Cụ thể, Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition FIFA World Cup 26™ Edition (14”, 11) hướng đến người dùng đề cao tính di động cao cấp, hiệu suất sáng tạo và năng lực xử lý được tăng cường bởi AI. Còn Lenovo Legion Pro 7i FIFA World Cup 26™ Edition (16”, 10) được thiết kế cho game thủ cần sức mạnh vượt trội, khả năng tản nhiệt tối ưu và trải nghiệm chơi game đắm chìm.

Sự kết hợp giữa các chi tiết thiết kế độc quyền lấy cảm hứng từ FIFA World Cup 26™ cùng những cải tiến hiệu năng tiên tiến của Lenovo giúp nâng tầm trải nghiệm cho các nhà sáng tạo nội dung, người dùng chuyên nghiệp và game thủ.

Chia sẻ về bộ đôi sản phẩm mới này, ông Nguyễn Văn Giáp, Tổng Giám đốc Lenovo Việt Nam, cho biết: "Tại Việt Nam, bóng đá không chỉ là một môn thể thao, mà còn là ngọn lửa đam mê chung giúp gắn kết con người, khơi nguồn sáng tạo và nuôi dưỡng khát vọng vươn xa. Với các laptop phiên bản FIFA World Cup 26™, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần ấy bằng những thiết bị không chỉ tái hiện trọn vẹn bầu không khí cuồng nhiệt của sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh, mà còn nâng tầm trải nghiệm làm việc, sáng tạo và giải trí của người dùng Việt mỗi ngày. Nhờ kết hợp hiệu năng mạnh mẽ được tăng cường bởi AI, thiết kế cao cấp và sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu người dùng, Lenovo hướng đến việc đưa công nghệ đến gần hơn với những điều mà khách hàng thực sự quan tâm.”

Chào đón FIFA World Cup 2026, Lenovo ra mắt bộ đôi laptop mới
Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition FIFA World Cup 26™ Edition: Hiệu năng vượt trội nhờ AI trong một thiết kế siêu di động

Cụ thể, Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition FIFA World Cup 26™ Edition (14”, 11) là thành viên mới nhất của dòng Lenovo Aura Edition, chuyên dành cho những nhà sáng tạo và chuyên gia hiện đại muốn tối ưu sự linh hoạt mà vẫn giữ trọn sức mạnh xử lý.

Máy có trọng lượng chỉ 975g, thiết bị sở hữu khung hợp kim magie–nhôm siêu nhẹ cùng lớp phủ Yoga đặc trưng riêng của Lenovo - mượt mà, bền chắc và chống bám vân tay - đạt chuẩn độ bền quân đội MIL‑STD‑810H.

Chào đón FIFA World Cup 2026, Lenovo ra mắt bộ đôi laptop mới
Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition mang đến trải nghiệm Windows AI thế hệ mới

Cùng với đó là bộ xử lý Intel® Core™ Ultra X9 Series 3 kết hợp đồ họa Intel® Arc™ cho hiệu năng máy.desktop mạnh mẽ trong một thiết kế siêu mỏng. Đặc biệt, các công nghệ AI tích hợp sẵn giúp tăng tốc ứng dụng, đa nhiệm nhanh nhạy và vận hành êm ái. Hệ thống tản nhiệt tùy chỉnh với vật liệu graphene–nhôm và đồng kim cương giúp duy trì hiệu suất làm mát cao mà vẫn giữ trọng lượng máy gọn nhẹ.

Màn hình 14" OLED PureSight Pro 2.8K mang đến chất lượng hiển thị đỉnh cao với tần số quét 120Hz, Dolby Vision®, chứng nhận DisplayHDR™ True Black 1000 và độ chính xác màu đạt chuẩn chuyên nghiệp. Pin 75Wh, camera IR 5MP và công nghệ quản lý năng lượng thông minh giúp người dùng duy trì hiệu suất làm việc cả ngày và có những cuộc gọi video chất lượng cao.

Là một Copilot+ PC, Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition mang đến trải nghiệm Windows AI thế hệ mới, kết hợp cùng các lớp bảo mật chuẩn doanh nghiệp với thiết kế nhiều lớp bảo mật sâu (Secured‑core PC) cùng chip xử lý bảo mật Microsoft Pluton.

Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition FIFA World Cup 26™ Edition (14″, 11) sẽ có mặt trên thị trường từ tháng 04/2026, với giá bán lẻ dự kiến từ 49.990.000 VNĐ, kèm 03 năm dịch vụ bảo hành cao cấp Premium Care.
Chào đón FIFA World Cup 2026, Lenovo ra mắt bộ đôi laptop mới
Lenovo Legion Pro 7i FIFA World Cup 26™ Edition (16”, 10)

Được thiết kế cho game thủ chuyên nghiệp và người dùng cần hiệu năng cao, nên Lenovo Legion Pro 7i FIFA World Cup 26™ Edition (16”, 10) mang lại sức mạnh xử lý tương đương máy desktop trong một thiết bị di động. Với bộ xử lý Intel® Core™ Ultra 9 275HX và hiệu năng tăng cường bởi AI, máy cho trải nghiệm chơi game mượt mà, đa nhiệm nhanh và hỗ trợ tốt cho các tác vụ sáng tạo. Hệ thống cổng kết nối đa dạng, gồm Thunderbolt™ 4, HDMI 2.1 và Ethernet 2.5G, cho phép người dùng thiết lập một môi trường làm việc hoặc chơi game tương tự desktop ở bất kỳ đâu.

Hiệu năng đồ họa được đảm bảo bởi GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 50 Series dành cho laptop, mang lại khả năng dò tia thế hệ mới, kết xuất bằng mô hình thần kinh và nhiều cải tiến dựa trên AI cho các tựa game hiện đại. Công nghệ NVIDIA DLSS 4 giúp tăng tốc độ khung hình và nâng cao độ sắc nét, trong khi NVIDIA Reflex 2 giảm độ trễ hệ thống để cải thiện độ phản hồi và độ chính xác trong chơi game.

Chào đón FIFA World Cup 2026, Lenovo ra mắt bộ đôi laptop mới
Hiệu năng đồ họa được đảm bảo bởi GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 50 Series dành cho laptop, mang lại khả năng dò tia thế hệ mới, kết xuất bằng mô hình thần kinh và nhiều cải tiến dựa trên AI cho các tựa game hiện đại

Legion Pro 7i trang bị màn hình 16" Lenovo PureSight OLED với tần số quét 240Hz, thời gian phản hồi dưới 0,5ms và chứng nhận DisplayHDR™ True Black 1000. Đây là trang bị hoàn hảo cho môn thể thao esport tốc độ cao nhờ có độ tương phản sâu, đảm bảo chuyển động mượt và độ chính xác màu 100% DCI‑P3, đồng thời duy trì chất lượng hiển thị ổn định nhờ công nghệ chống burn‑in tiên tiến.

Để đảm bảo hiệu năng luôn ổn định ở mức cao, máy tích hợp hệ thống tản nhiệt Legion Coldfront: Vapor với công nghệ làm mát HyperChamber, hỗ trợ tổng công suất hệ thống lên đến 250W, cùng với đó là điều khiển quạt thông minh và chuyển đổi hiệu năng chỉ bằng tổ hợp Fn + Q tiện lợi. Các tính năng phục vụ chơi game khác gồm bàn phím Legion TrueStrike với đèn RGB từng phím, âm thanh 3D Nahimic by SteelSeries, webcam AI và pin 99,99Wh hỗ trợ sạc nhanh cùng Wi‑Fi 7 cho chơi game trực tuyến với độ trễ cực thấp.

Lenovo Legion Pro 7i FIFA World Cup 26™ Edition (16”, 10) đã có mặt trên thị trường từ tháng 03/2026, với giá bán lẻ từ 87.990.000 VNĐ, kèm 03 năm dịch vụ bảo hành cao cấp Legion Ultimate Support.

Lenovo bộ đôi laptop phiên bản đặc biệt Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition FIFA World Cup 26™ Edition Lenovo Legion Pro 7i FIFA World Cup 26™ Edition (16" FIFA World Cup 2026 Đối tác Công nghệ

Điện tử tiêu dùng
Hướng đến nhóm người tìm kiếm một thiết bị mạnh mẽ để xử lý công việc nhưng vẫn gọn nhẹ và thuận lợi cho việc di chuyển, bộ đôi máy tính bảng được trang bị màn hình sắc nét, dung lượng pin lớn và bộ phụ kiện đa dạng giúp nâng cao hiệu suất công việc mỗi ngày.
Pin sạc dự phòng EnerGeek GR11: công suất cực khủng 200W, dung lượng 25.000mAh

Pin sạc dự phòng EnerGeek GR11: công suất cực khủng 200W, dung lượng 25.000mAh

Văn phòng
Baseus vừa giới thiệu EnerGeek GR11, mẫu pin sạc dự phòng cao cấp mới với dung lượng 25.000mAh và tổng công suất đầu ra lên tới 200W.
Lenovo ra mắt nhiều sản phẩm và giải pháp mới dành cho doanh nghiệp

Lenovo ra mắt nhiều sản phẩm và giải pháp mới dành cho doanh nghiệp

Văn phòng
Bên cạnh loạt giải pháp và bộ phần mềm mới, được phát triển trên nền tảng Hybrid AI Advantage của Lenovo, bộ đôi máy chủ Lenovo ThinkSystem và Lenovo ThinkEdge còn được triển khai các mô hình suy luận AI đã được kiểm chứng trong môi trường vận hành thực tế.
ASUS DisplayWidget Center: tối ưu cho người dùng Mac

ASUS DisplayWidget Center: tối ưu cho người dùng Mac

Văn phòng
Theo đó, người dùng màn hình ASUS ProArt chỉ cần cập nhật firmware mới nhất là có thể tùy chỉnh màn hình một cách nhanh chóng, đồng bộ màu sắc chuẩn xác với MacBook qua chế độ M-Model P3 cùng hàng loạt tiện ích khác.
Dell và những điểm nhấn đáng chú ý tại CES 2026

Dell và những điểm nhấn đáng chú ý tại CES 2026

Gaming
Cũng tại CES 2026, Dell Technologies công bố chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm mới dành cho người tiêu dùng và game thủ.
