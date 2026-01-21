Đây là những tính năng mới vừa được ASUS cập nhật trên dòng màn hình đồ họa ProArt, để nâng cao hiệu suất và tối ưu hóa quy trình sáng tạo cho người dùng hệ sinh thái Apple (MacBook, Mac Mini và Mac Studio).

CÁC ĐIỂM NHẤN CHÍNH: Tinh chỉnh tức thì: Phần mềm ASUS DisplayWidget Center cho macOS sở hữu giao diện trực quan, giúp người dùng dễ dàng cài đặt thông số màn hình mà không cần dùng phím cứng. Điều khiển đồng bộ: Cho phép sử dụng chính phím tắt trên bàn phím MacBook để điều chỉnh độ sáng màn hình rời một cách liền mạch. Chế độ màu M-Model P3: Tự động đồng bộ màu sắc giữa màn hình ProArt và MacBook, đảm bảo sự nhất quán tuyệt đối về hiển thị. Hiển thị màu sắc chuẩn chuyên nghiệp: Độ sai lệch màu Delta E < 2, dải màu rộng và mật độ điểm ảnh cao mang lại không gian làm việc sắc nét với độ trung thực màu sắc tối đa.

ASUS DisplayWidget Center: tối ưu cho người dùng Mac

Cụ thể, thông qua phần mềm ASUS DisplayWidget Center trên macOS, người dùng có thể can thiệp sâu vào các thiết lập màn hình như độ sáng, độ tương phản và nhiệt độ màu thông qua giao diện phần mềm thay vì menu OSD truyền thống. Điểm sáng giá là khả năng đồng bộ hóa phần cứng, cho phép dùng phím chức năng trên MacBook để tăng giảm độ sáng màn hình ProArt tiện lợi như đang thao tác trên màn hình laptop.

Đặc biệt, chế độ màu M Model P3 mới được thiết kế để khớp hoàn toàn thông số hiển thị giữa màn hình ProArt và thiết bị Mac. Tính năng này giúp loại bỏ nỗi lo lệch màu khi làm việc đa màn hình, cực kỳ thiết yếu cho các tác vụ đòi hỏi độ chuẩn xác khắt khe như chỉnh sửa ảnh, dựng phim hay thiết kế đồ họa.

Chế độ màu M Model P3 mới được thiết kế để khớp hoàn toàn thông số hiển thị giữa màn hình ProArt và thiết bị Mac

Thông thường, các màn hình ProArt sở hữu độ phân giải cao giúp phô diễn trọn vẹn sức mạnh đồ họa của các dòng máy Mac đời mới. Với độ chính xác màu Delta E < 1 và độ phủ màu 99% DCI-P3, sản phẩm đảm bảo mọi chi tiết được tái hiện sống động và trung thực.

Một số mẫu ProArt chọn lọc hỗ trợ tần số quét biến thiên lên đến 240Hz

Ngoài ra, một số mẫu ProArt chọn lọc hỗ trợ tần số quét biến thiên lên đến 240Hz, tương thích hoàn hảo với công nghệ ProMotion của Apple. Tất cả sản phẩm đều trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt tại các phòng thí nghiệm uy tín để đảm bảo tương thích tốt nhất với MacBook Pro, Mac mini và Mac Studio.

Đáng chú ý, dòng ProArt còn tích hợp cổng USB-C®/Thunderbolt™ 4 đa năng, cho phép truyền dữ liệu tốc độ cao, xuất hình ảnh và sạc ngược cho MacBook với công suất lên tới 96W chỉ qua một sợi cáp duy nhất.

Sản phẩm còn đóng vai trò như một trung tâm kết nối

Sản phẩm còn đóng vai trò như một trung tâm kết nối (hub), hỗ trợ đầy đủ các cổng HDMI, DisplayPort và USB mở rộng. Tính năng Auto KVM thông minh giúp người dùng dễ dàng quản lý hai máy tính khác nhau chỉ với một bộ bàn phím và chuột, tối ưu hóa không gian bàn làm việc.

Công nghệ Khử nhấp nháy (Flicker-free) và Lọc ánh sáng xanh (Low Blue Light) đạt chứng nhận TÜV Rheinland giúp bảo vệ mắt

Hướng đến trải nghiệm làm việc lâu dài, màn hình ProArt cũng được trang bị chân đế công thái học linh hoạt (xoay, nghiêng, điều chỉnh độ cao) và ngàm VESA tháo lắp nhanh. Công nghệ Khử nhấp nháy (Flicker-free) và Lọc ánh sáng xanh (Low Blue Light) đạt chứng nhận TÜV Rheinland giúp bảo vệ thị lực và giảm thiểu mỏi mắt cho các nhà sáng tạo nội dung.

Khi sở hữu màn hình ASUS ProArt, bạn còn nhận được bộ đặc quyền trị giá hàng ngàn đô la

Khi sở hữu màn hình ASUS ProArt, bạn không chỉ có trong tay một thiết bị hiển thị chuẩn xác mà còn nhận được bộ đặc quyền trị giá hàng ngàn đô la để nâng tầm sự nghiệp sáng tạo:

Gói phần mềm Adobe Creative Cloud 3 tháng (Trị giá >$800): Thỏa sức sáng tạo với bản quyền Full App (Photoshop, Premiere Pro, Lightroom...) và 1TB lưu trữ đám mây. Chương trình áp dụng đến 31/08/2026.

Bộ đặc quyền trị giá hàng ngàn đô la để nâng tầm sự nghiệp sáng tạo

Đặc quyền ProArt Class: Tham gia miễn phí các khóa học chuyên sâu từ những chuyên gia hàng đầu (Hà Nắng Photo, Yu Editor, Quạ HD, Justin Võ, Pro-K...).

Nội dung đa dạng: Từ Color Grading, dựng phim, thiết kế 3D (Blender) đến ứng dụng AI trong sáng tạo.

Giá trị thực tiễn: Mỗi lớp học là một cánh cửa mở ra tư duy mới, giúp bạn làm chủ công nghệ và dẫn đầu xu hướng.