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ASUS DisplayWidget Center: tối ưu cho người dùng Mac

Hùng Cường

Hùng Cường

13:28 | 21/01/2026
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Theo đó, người dùng màn hình ASUS ProArt chỉ cần cập nhật firmware mới nhất là có thể tùy chỉnh màn hình một cách nhanh chóng, đồng bộ màu sắc chuẩn xác với MacBook qua chế độ M-Model P3 cùng hàng loạt tiện ích khác.
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Đây là những tính năng mới vừa được ASUS cập nhật trên dòng màn hình đồ họa ProArt, để nâng cao hiệu suất và tối ưu hóa quy trình sáng tạo cho người dùng hệ sinh thái Apple (MacBook, Mac Mini và Mac Studio).

CÁC ĐIỂM NHẤN CHÍNH:

Tinh chỉnh tức thì: Phần mềm ASUS DisplayWidget Center cho macOS sở hữu giao diện trực quan, giúp người dùng dễ dàng cài đặt thông số màn hình mà không cần dùng phím cứng.

Điều khiển đồng bộ: Cho phép sử dụng chính phím tắt trên bàn phím MacBook để điều chỉnh độ sáng màn hình rời một cách liền mạch.

Chế độ màu M-Model P3: Tự động đồng bộ màu sắc giữa màn hình ProArt và MacBook, đảm bảo sự nhất quán tuyệt đối về hiển thị.

Hiển thị màu sắc chuẩn chuyên nghiệp: Độ sai lệch màu Delta E < 2, dải màu rộng và mật độ điểm ảnh cao mang lại không gian làm việc sắc nét với độ trung thực màu sắc tối đa.
ASUS DisplayWidget Center: tối ưu cho người dùng Mac
ASUS DisplayWidget Center: tối ưu cho người dùng Mac

Cụ thể, thông qua phần mềm ASUS DisplayWidget Center trên macOS, người dùng có thể can thiệp sâu vào các thiết lập màn hình như độ sáng, độ tương phản và nhiệt độ màu thông qua giao diện phần mềm thay vì menu OSD truyền thống. Điểm sáng giá là khả năng đồng bộ hóa phần cứng, cho phép dùng phím chức năng trên MacBook để tăng giảm độ sáng màn hình ProArt tiện lợi như đang thao tác trên màn hình laptop.

ASUS DisplayWidget Center: tối ưu cho người dùng Mac

Đặc biệt, chế độ màu M Model P3 mới được thiết kế để khớp hoàn toàn thông số hiển thị giữa màn hình ProArt và thiết bị Mac. Tính năng này giúp loại bỏ nỗi lo lệch màu khi làm việc đa màn hình, cực kỳ thiết yếu cho các tác vụ đòi hỏi độ chuẩn xác khắt khe như chỉnh sửa ảnh, dựng phim hay thiết kế đồ họa.

ASUS DisplayWidget Center: tối ưu cho người dùng Mac
Chế độ màu M Model P3 mới được thiết kế để khớp hoàn toàn thông số hiển thị giữa màn hình ProArt và thiết bị Mac

Thông thường, các màn hình ProArt sở hữu độ phân giải cao giúp phô diễn trọn vẹn sức mạnh đồ họa của các dòng máy Mac đời mới. Với độ chính xác màu Delta E < 1 và độ phủ màu 99% DCI-P3, sản phẩm đảm bảo mọi chi tiết được tái hiện sống động và trung thực.

ASUS DisplayWidget Center: tối ưu cho người dùng Mac
Một số mẫu ProArt chọn lọc hỗ trợ tần số quét biến thiên lên đến 240Hz

Ngoài ra, một số mẫu ProArt chọn lọc hỗ trợ tần số quét biến thiên lên đến 240Hz, tương thích hoàn hảo với công nghệ ProMotion của Apple. Tất cả sản phẩm đều trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt tại các phòng thí nghiệm uy tín để đảm bảo tương thích tốt nhất với MacBook Pro, Mac mini và Mac Studio.

Đáng chú ý, dòng ProArt còn tích hợp cổng USB-C®/Thunderbolt™ 4 đa năng, cho phép truyền dữ liệu tốc độ cao, xuất hình ảnh và sạc ngược cho MacBook với công suất lên tới 96W chỉ qua một sợi cáp duy nhất.

ASUS DisplayWidget Center: tối ưu cho người dùng Mac
Sản phẩm còn đóng vai trò như một trung tâm kết nối

Sản phẩm còn đóng vai trò như một trung tâm kết nối (hub), hỗ trợ đầy đủ các cổng HDMI, DisplayPort và USB mở rộng. Tính năng Auto KVM thông minh giúp người dùng dễ dàng quản lý hai máy tính khác nhau chỉ với một bộ bàn phím và chuột, tối ưu hóa không gian bàn làm việc.

ASUS DisplayWidget Center: tối ưu cho người dùng Mac
Công nghệ Khử nhấp nháy (Flicker-free) và Lọc ánh sáng xanh (Low Blue Light) đạt chứng nhận TÜV Rheinland giúp bảo vệ mắt

Hướng đến trải nghiệm làm việc lâu dài, màn hình ProArt cũng được trang bị chân đế công thái học linh hoạt (xoay, nghiêng, điều chỉnh độ cao) và ngàm VESA tháo lắp nhanh. Công nghệ Khử nhấp nháy (Flicker-free) và Lọc ánh sáng xanh (Low Blue Light) đạt chứng nhận TÜV Rheinland giúp bảo vệ thị lực và giảm thiểu mỏi mắt cho các nhà sáng tạo nội dung.

ASUS DisplayWidget Center: tối ưu cho người dùng Mac
Khi sở hữu màn hình ASUS ProArt, bạn còn nhận được bộ đặc quyền trị giá hàng ngàn đô la

Khi sở hữu màn hình ASUS ProArt, bạn không chỉ có trong tay một thiết bị hiển thị chuẩn xác mà còn nhận được bộ đặc quyền trị giá hàng ngàn đô la để nâng tầm sự nghiệp sáng tạo:

Gói phần mềm Adobe Creative Cloud 3 tháng (Trị giá >$800): Thỏa sức sáng tạo với bản quyền Full App (Photoshop, Premiere Pro, Lightroom...) và 1TB lưu trữ đám mây. Chương trình áp dụng đến 31/08/2026.

ASUS DisplayWidget Center: tối ưu cho người dùng Mac
Bộ đặc quyền trị giá hàng ngàn đô la để nâng tầm sự nghiệp sáng tạo

Đặc quyền ProArt Class: Tham gia miễn phí các khóa học chuyên sâu từ những chuyên gia hàng đầu (Hà Nắng Photo, Yu Editor, Quạ HD, Justin Võ, Pro-K...).

Nội dung đa dạng: Từ Color Grading, dựng phim, thiết kế 3D (Blender) đến ứng dụng AI trong sáng tạo.

Giá trị thực tiễn: Mỗi lớp học là một cánh cửa mở ra tư duy mới, giúp bạn làm chủ công nghệ và dẫn đầu xu hướng.

ASUS DisplayWidget Center ASUS ProArt người dùng Mac

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

Quy định chặt chẽ ứng dụng AI trong báo chí từ 1/7/2026

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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

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Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

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ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

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Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

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VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

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LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

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Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

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Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

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