Với tổng mức đầu tư hơn 5,5 tỷ USD, sân vận động SoFi đang trở thành biểu tượng cho xu hướng kết hợp giữa thể thao, dữ liệu số và trải nghiệm tương tác trong kỷ nguyên mới.

Sân vận động SoFi là sân nhà của hai đội bóng bầu dục Los Angeles Rams và Los Angeles Chargers thuộc giải NFL. Tại World Cup 2026, công trình này sẽ tổ chức 8 trận đấu, bao gồm các trận vòng bảng của đội tuyển Mỹ, đội tuyển Iran, hai trận vòng 32 đội và một trận tứ kết diễn ra ngày 11/7.

Ngay từ quá trình xây dựng, SoFi đã được định hướng trở thành một “sân vận động thông minh”, nơi công nghệ không chỉ hỗ trợ vận hành mà còn thay đổi cách khán giả theo dõi thể thao.

Sân vận động SoFi

Mái che tích hợp màn hình LED khổng lồ

Một trong những điểm khác biệt lớn nhất của SoFi nằm ở hệ thống mái che công nghệ cao. Công trình này sở hữu phần mái rộng hơn 90.000 m², bao phủ toàn bộ sân vận động, quảng trường American Airlines Plaza và nhà hát YouTube Theater bên cạnh.

Thay vì sử dụng mái che truyền thống, SoFi áp dụng vật liệu ETFE, loại vật liệu nhẹ, bền và có khả năng chịu nhiệt tốt. Hệ thống gồm hơn 300 tấm ETFE cùng 46 cửa thông gió, giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên và duy trì môi trường bên trong sân.

Điểm nổi bật của phần mái là hệ thống khoảng 28.000 đèn LED được tích hợp trực tiếp. Các bóng LED này có thể trình chiếu hình ảnh, video và nội dung kỹ thuật số trên diện tích lớn. Nhờ vị trí gần sân bay quốc tế Los Angeles (LAX), hình ảnh hiển thị trên mái sân vận động thậm chí có thể được quan sát từ các chuyến bay trên cao.

Màn hình khổng lồ Infinity Screen thuộc sân vận động SoFi

Không gian bên trong SoFi tiếp tục gây chú ý với Infinity Screen - màn hình trung tâm do Samsung phát triển. Đây là màn hình LED 4K HDR hai mặt dạng hình bầu dục đầu tiên trên thế giới, được treo lơ lửng phía trên khu vực thi đấu.

Với diện tích hơn 7.200 m², trọng lượng khoảng 1.000 tấn và 80 triệu điểm ảnh, Infinity Screen tạo khả năng quan sát đồng đều cho khán giả ở mọi vị trí trên khán đài. Hệ thống này không chỉ hiển thị tỷ số, hình ảnh trận đấu mà còn kết hợp âm thanh, kết nối mạng và các nội dung tương tác.

Bên trong màn hình được tích hợp 260 loa cùng 56 ăng-ten 5G. Toàn bộ sân vận động được trang bị hơn 2.600 màn hình lớn khác, đưa tổng số điểm ảnh trong công trình lên hơn 131 triệu. Hệ thống màn hình LED có tổng diện tích khoảng 9.100 m², biến SoFi thành một trung tâm truyền thông kỹ thuật số quy mô lớn.

Công nghệ dữ liệu vận hành sân vận động

Không dừng ở phần cứng, SoFi còn ứng dụng công nghệ quản lý bằng dữ liệu thông qua mô hình “Digital Twin” (bản sao kỹ thuật số). Đây là hệ thống tạo ra một phiên bản số của toàn bộ sân vận động và khu phức hợp Hollywood Park dựa trên dữ liệu thu thập trong quá trình vận hành.

Thông qua Digital Twin, ban quản lý có thể theo dõi tình trạng hoạt động của sân theo thời gian thực, phân tích lượng người di chuyển, kiểm soát các hệ thống kỹ thuật và dự đoán những vấn đề có thể xảy ra.

Toàn cảnh sân vận động SoFi

Công nghệ này giúp tối ưu nhiều khâu trong tổ chức sự kiện, từ điều phối khán giả, bảo trì thiết bị đến nâng cao trải nghiệm người xem. Dữ liệu từ các trận đấu và sự kiện trước đó cũng được sử dụng để cải thiện quy trình vận hành trong tương lai.

Bên cạnh đó, SoFi triển khai mô hình sân vận động không dùng tiền mặt. Các hoạt động mua bán tại quầy thực phẩm, cửa hàng lưu niệm hay điểm dịch vụ đều sử dụng thanh toán điện tử, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi và giảm áp lực tại những khu vực đông người.

Mặt sân công nghệ cao phục vụ World Cup

Một hạng mục khác được đầu tư mạnh tại SoFi là mặt sân thi đấu. Công trình sử dụng loại cỏ lai kết hợp giữa cỏ tự nhiên và sợi tổng hợp, được thiết kế để duy trì độ ổn định trong điều kiện thi đấu cường độ cao.

Bên dưới mặt cỏ là hệ thống thoát nước Permavoid, giúp kiểm soát độ ẩm và bảo vệ chất lượng sân. Trước World Cup 2026, quá trình chuẩn bị mặt sân được thực hiện trong thời gian dài với nhiều bước kiểm tra, điều chỉnh bằng các thiết bị chuyên dụng.

Sự kết hợp giữa thiết kế kiến trúc, công nghệ hiển thị, dữ liệu số và hệ thống vận hành tự động giúp SoFi trở thành một trong những sân vận động tiêu biểu của thế hệ mới. Tại World Cup 2026, nơi đây không chỉ là địa điểm tổ chức bóng đá mà còn là minh chứng cho sự thay đổi của thể thao hiện đại, khi công nghệ ngày càng giữ vai trò trung tâm trong việc tạo ra trải nghiệm cho hàng triệu người hâm mộ.