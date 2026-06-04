Nếu World Cup 1970 từng tạo dấu ấn với sự xuất hiện của truyền hình màu, thì World Cup 2026 tiếp tục mở ra một giai đoạn mới khi công nghệ được tích hợp sâu hơn vào từng tình huống trên sân. Từ việc hỗ trợ trọng tài, phân tích chiến thuật đến nâng cao trải nghiệm của người hâm mộ, AI đang trở thành một phần quan trọng trong môn thể thao vua.

Quả bóng thông minh hỗ trợ trọng tài

Một trong những điểm nhấn công nghệ đáng chú ý tại World Cup 2026 là quả bóng TRIONDA do Adidas sản xuất. Bên trong trái bóng được tích hợp chip cảm biến chuyển động có khả năng thu thập dữ liệu với tần suất 500Hz, tương đương 500 lần ghi nhận thông tin mỗi giây.

Trước đây, trọng tài chủ yếu dựa vào góc quay của camera để đánh giá tình huống. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, camera có thể bị che khuất hoặc không thể xác định chính xác khoảnh khắc bóng rời chân cầu thủ. Sự xuất hiện của cảm biến trong bóng thi đấu giúp bổ sung nguồn dữ liệu khách quan, giảm thời gian kiểm tra và nâng cao độ chính xác của các quyết định.

Quả bóng TRIONDA tại FIFA World Cup 2026

Hệ thống cảm biến này giúp theo dõi chính xác trạng thái của bóng trong suốt trận đấu, bao gồm vị trí, tốc độ và thời điểm tiếp xúc với cầu thủ. Những dữ liệu này được truyền trực tiếp đến hệ thống hỗ trợ trọng tài video (VAR), giúp xác định các tình huống gây tranh cãi như việt vị, bóng chạm tay hay những pha va chạm khó quan sát.

AI và mô hình 3D thay đổi công nghệ trọng tài

Bên cạnh quả bóng thông minh, FIFA cũng triển khai hệ thống số hóa cầu thủ bằng công nghệ mô hình 3D. Theo kế hoạch, 1.248 cầu thủ tham dự World Cup 2026 sẽ được quét toàn thân để tạo ra các hình ảnh đại diện kỹ thuật số có độ chính xác cao.

Các mô hình này sẽ được kết hợp với dữ liệu từ hệ thống camera quanh sân nhằm theo dõi chuyển động của cầu thủ theo thời gian thực. Công nghệ đặc biệt hữu ích trong những tình huống cầu thủ bị che khuất hoặc các pha bóng diễn ra với tốc độ cao.

Dữ liệu các cầu thủ sẽ được số hóa thành các mô hình 3D tại FIFA World Cup 2026. Ảnh minh họa

Hệ thống này hỗ trợ công nghệ việt vị bán tự động (SAOT), vốn sử dụng 12 camera chuyên dụng để theo dõi 29 điểm dữ liệu trên cơ thể mỗi cầu thủ. Khi kết hợp với mô hình 3D, AI có thể tái hiện lại tình huống rõ ràng hơn, giúp trọng tài đưa ra quyết định nhanh chóng và giúp khán giả hiểu được cơ sở của những phán quyết trên sân.

Không chỉ phục vụ công tác chuyên môn, dữ liệu 3D còn tạo ra cách tiếp cận mới trong việc trình chiếu các tình huống quan trọng. Người xem có thể theo dõi các pha bóng dưới nhiều góc nhìn trực quan hơn thay vì chỉ dựa vào hình ảnh truyền thống.

Trải nghiệm bóng đá mới với trợ lý AI

Công nghệ tại World Cup 2026 không chỉ tập trung vào trọng tài mà còn hướng tới việc thay đổi trải nghiệm của người hâm mộ. FIFA dự kiến ứng dụng hệ thống “Góc nhìn trọng tài” (Referee View), sử dụng camera và thuật toán AI để mô phỏng góc nhìn từ vị trí điều hành trận đấu.

Công nghệ này giúp người xem có cảm giác gần sân hơn, đồng thời hiểu rõ hơn về cách trọng tài quan sát và xử lý tình huống. AI cũng hỗ trợ ổn định hình ảnh, giảm rung lắc và cải thiện chất lượng truyền tải trong các pha bóng tốc độ cao.

Football AI Pro sẽ được áp dụng tại FIFA World Cup 2026

Một trong những công cụ quan trọng khác là Football AI Pro, hệ thống trợ lý kỹ thuật số dành cho toàn bộ 48 đội tuyển tham dự World Cup 2026. Công cụ này có khả năng phân tích lượng dữ liệu lớn về chiến thuật, phong độ cầu thủ, cách vận hành đội hình và xu hướng thi đấu của đối thủ.

Việc FIFA cung cấp công cụ AI cho tất cả các đội tuyển được xem là bước thay đổi lớn trong cách tiếp cận dữ liệu bóng đá. Trước đây, những đội bóng có nguồn lực tài chính mạnh thường sở hữu đội ngũ phân tích chuyên sâu, trong khi các đội tuyển nhỏ gặp nhiều hạn chế. Với AI, khả năng tiếp cận dữ liệu chiến thuật trở nên rộng rãi hơn.

World Cup 2026 vì vậy không chỉ là cuộc tranh tài giữa các đội tuyển mà còn là nơi công nghệ thể thao được thử nghiệm và phát triển. Sự kết hợp giữa AI, cảm biến và dữ liệu số hứa hẹn giúp bóng đá trở nên chính xác, minh bạch và hấp dẫn hơn, đồng thời mở ra một giai đoạn mới trong cách con người theo dõi và vận hành môn thể thao phổ biến nhất thế giới.