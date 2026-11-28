Quyết định số 3790/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang ký ngày 21/11/2026, có hiệu lực từ ngày ký, ban hành kèm quy tắc gồm 4 chương, 27 điều. Quy tắc áp dụng đối với các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do thành phố tài trợ hoặc đặt hàng bằng ngân sách nhà nước. Trong đó, Điều 15 dành riêng 5 khoản quy định những việc nhà nghiên cứu được phép và không được phép làm khi sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Toàn cảnh dòng sông Hương qua thành phố Huế. Nguồn: Huengaynay.vn

Theo khoản 3 Điều 15, người làm đề tài phải cung cấp đầy đủ tên công cụ, phiên bản, phạm vi sử dụng AI trong suốt quá trình nghiên cứu, đồng thời ghi rõ những nội dung hoàn toàn do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Yêu cầu khai báo còn được nhắc lại ở hai điều khác. Điều 17 về biện pháp phòng ngừa buộc cá nhân tham gia nhiệm vụ kê khai việc sử dụng AI bên cạnh nguồn tài trợ, xung đột lợi ích và phần hỗ trợ biên tập, viết bài. Điều 20 về trách nhiệm cá nhân tiếp tục yêu cầu nhà khoa học chủ động khai báo việc dùng công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ, đặt ngang hàng với khai báo nguồn tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật.

Quy định mới không cấm sử dụng AI trong nghiên cứu khoa học, nhưng yêu cầu nhà nghiên cứu công khai mức độ tham gia của công nghệ và phần việc do con người thực hiện. Với các đề tài sử dụng ngân sách thành phố, thông tin này phải được thể hiện rõ trong hồ sơ để phục vụ công tác kiểm tra và nghiệm thu.

Cấm dùng AI tạo dữ liệu và tài liệu giả

Khoản 1 Điều 15 cấm sử dụng AI tạo dữ liệu, hình ảnh giả và tài liệu tham khảo không có thật. Khoản 2 cũng nghiêm cấm đưa tài liệu do AI tạo ra nhưng chưa được kiểm chứng vào danh mục tài liệu tham khảo.

Các quy định về AI được đặt trong hệ thống chuẩn mực chung về dữ liệu và trích dẫn của bộ quy tắc. Văn bản xác định ngụy tạo là hành vi bịa đặt dữ liệu hoặc kết quả rồi báo cáo, công bố như sự thật, đồng thời xếp đây vào nhóm vi phạm nghiêm trọng về liêm chính khoa học. Điều 13 yêu cầu dữ liệu phải khách quan, đầy đủ và có thể truy xuất, đồng thời cấm thuê bên thứ ba tạo dữ liệu thiếu minh bạch. Điều 14 cấm đưa vào công trình những tài liệu mà tác giả chưa đọc hoặc không liên quan đến nội dung nghiên cứu.

Khoản 4 Điều 15 cấm đưa dữ liệu mật hoặc dữ liệu chưa công bố lên các nền tảng AI trái quy định pháp luật. Vì vậy, nhà nghiên cứu không được tùy tiện tải số liệu khảo sát, bản thảo hay hồ sơ đề tài chưa công bố lên công cụ AI khi chưa bảo đảm các yêu cầu về bảo mật và pháp lý.

Yêu cầu bảo mật được đặt trong hệ thống nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp của bộ quy tắc. Nhà nghiên cứu phải bảo vệ quyền riêng tư của đối tượng tham gia và không tiết lộ dữ liệu nhạy cảm thu thập được khi chưa được cho phép. Thành viên hội đồng và chuyên gia phản biện cũng phải giữ bí mật toàn bộ hồ sơ, bản thảo và ý tưởng nghiên cứu được tiếp cận.

Nhà nghiên cứu chịu trách nhiệm về kết quả AI

Khoản 5 Điều 15 xác lập nguyên tắc AI chỉ là công cụ hỗ trợ, còn nhà nghiên cứu phải chịu trách nhiệm cuối cùng về mọi nội dung, sản phẩm và tài liệu do công nghệ này tạo ra. Vì vậy, nếu báo cáo có số liệu sai hoặc trích dẫn không có thật, người nghiên cứu vẫn phải chịu trách nhiệm, không thể viện lý do do AI tạo ra.

Quy định đặt trách nhiệm kiểm chứng lên người đứng tên đề tài thay vì cấm sử dụng AI. Theo nguyên tắc chung của bộ quy tắc, nhà nghiên cứu phải giải trình kết quả trước tổ chức chủ trì, cơ quan tài trợ, cộng đồng khoa học và xã hội khi được yêu cầu.

Quy tắc áp dụng với Sở Khoa học và Công nghệ, tổ chức chủ trì, đơn vị phối hợp, chủ nhiệm và thành viên thực hiện nhiệm vụ, hội đồng tư vấn, chuyên gia phản biện, đánh giá cùng cá nhân trực tiếp tham gia quản lý. Quyết định được gửi đến Đại học Huế, các trường đại học, cao đẳng, viện và cơ quan trung ương đóng trên địa bàn. Phạm vi áp dụng chỉ giới hạn ở các nhiệm vụ do UBND thành phố tài trợ hoặc đặt hàng, không bao gồm hoạt động nằm ngoài phạm vi này.

Để đưa các yêu cầu vào thực tế, quy tắc buộc chủ nhiệm, thư ký và thành viên chính ký cam kết tuân thủ, đồng thời đưa cam kết vào hồ sơ và hợp đồng. Báo cáo tổng hợp, bài báo và hồ sơ nghiệm thu phải được kiểm tra đạo văn trước khi nộp. Tổ chức chủ trì phải xây dựng cơ chế rà soát nội bộ về dữ liệu, tác giả và trích dẫn. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm đưa các yêu cầu này vào toàn bộ quy trình, từ thông báo tài trợ, tuyển chọn, ký hợp đồng đến kiểm tra, đánh giá và nghiệm thu.

Vi phạm bị thu hồi kinh phí, công khai thông tin

Khi phát hiện dấu hiệu sai phạm, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận, xác minh ban đầu và thành lập hoặc tham mưu thành lập hội đồng tư vấn độc lập để xem xét vụ việc. Người bị xem xét có quyền được thông tin, giải trình và khiếu nại. Thông tin vụ việc chưa được công khai trước khi cơ quan có thẩm quyền đưa ra kết luận.

Vi phạm trong nghiên cứu khoa học, kể cả hành vi liên quan đến AI, được xử lý theo ba mức. Lỗi vô ý lần đầu, chưa làm sai lệch bản chất nghiên cứu, bị nhắc nhở bằng văn bản và yêu cầu chỉnh sửa, đính chính hoặc bồi dưỡng về liêm chính khoa học. Hành vi cố ý chưa gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm có thể bị cảnh cáo, tạm dừng quyền chủ trì đề tài và thu hồi phần kinh phí sử dụng sai. Với vi phạm nặng như ngụy tạo, giả mạo dữ liệu, đạo văn nghiêm trọng hoặc che giấu xung đột lợi ích, cá nhân có thể bị chấm dứt nhiệm vụ, buộc rút bài báo, thu hồi kinh phí và kết quả nghiệm thu, giải thưởng.

Kết quả xử lý vi phạm sẽ được dùng làm căn cứ xét tuyển chọn, giao nhiệm vụ và ký hợp đồng nghiên cứu tiếp theo của thành phố. Cơ quan ban hành kết luận phải cập nhật thông tin vi phạm lên Nền tảng số quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia theo Điều 8 Nghị định 262/2025/NĐ-CP.

Theo quan sát của Điện tử và Ứng dụng, quy tắc chưa ban hành mẫu khai báo AI hoặc quy định riêng mức xử lý đối với hành vi không khai báo. Nhà khoa học phải đối chiếu từng vi phạm với ba mức xử lý chung tại Điều 25. Thời hạn cấm chủ trì đề tài cũng được quyết định theo từng vụ việc, chưa có thời hạn cụ thể.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì theo dõi, đánh giá việc thực hiện quy tắc và tham mưu sửa đổi, bổ sung khi phát sinh vướng mắc. Văn bản căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày 27/6/2025, Nghị định 262/2025/NĐ-CP và Quyết định 2557/QĐ-BKHCN ngày 25/5/2026 của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ.