TS. Trần Thế Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng phát biểu khai mạc vòng chung kết.

Ngày 28/11/2026, Vòng Chung kết toàn quốc Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2026 (VEDC 2026) với chủ đề “AI nhúng cho hệ thống IoT thông minh” (Embedded AI for Smart IoT Systems) chính thức diễn ra tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng. Cuộc thi tập trung vào các lĩnh vực công nghệ đang phát triển mạnh như AI, hệ thống nhúng, Internet vạn vật (IoT), thiết kế phần cứng và giải pháp điện tử thông minh.

Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) chủ trì tổ chức cuộc thi, VKU là đơn vị đăng cai, phối tổ chức cùng Học viện Kỹ thuật Quân sự và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM dưới sự bảo trợ bởi Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), cùng sự đồng hành tài trợ của Huawei Việt Nam, Viettel IDC, VNPT Technology, Agribank Chi nhánh Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Công nghệ TM.

Các vị đại biểu và 10 đội xuất sắc nhất vòng chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2026 (VEDC 2026).

270 đội từ 61 trường, viện tham gia

Năm nay là mùa thứ hai của VEDC, với 270 đội gồm 1.017 sinh viên từ 61 trường đại học, học viện, cao đẳng và viện nghiên cứu. Số đội gần gấp đôi mùa đầu tiên. Miền Bắc có 114 đội, miền Nam 96 đội và miền Trung 60 đội.

Đội MT6 VKU OnTheTop trình bày đề tài "Hệ thống phát hiện xâm nhập mạnghời gian thực tảng tốc bảng vi mạch" tại vòng chung kết VEDC 2026.

Các cơ sở có nhiều đội dự thi gồm Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM) và Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng). Trường Điện - Điện tử (Đại học Công nghiệp Hà Nội), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và VKU cũng có nhiều đội tham gia. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) nằm trong nhóm này.

Toàn bộ sản phẩm dự thi bám sát chủ đề AI nhúng cho hệ thống IoT thông minh. Các đội ứng dụng Edge AI, TinyML, AI Vision, thiết kế FPGA và vi mạch trên các nền tảng như ESP32, STM32, Raspberry Pi và Jetson Nano.

Đội MT12 ECO UAV trình bày đề tài: "UAV Quan Trắc Môi Trường & Tuẩn Tra Thông Minh".

Y tế thông minh là lĩnh vực có tỷ lệ giải pháp cao nhất, chiếm 24,4%, tiếp theo là công nghiệp với 19,6%. Nông nghiệp thông minh và giao thông thông minh mỗi lĩnh vực chiếm 14,8%, đô thị thông minh 13%, giáo dục 5,6%, còn lại 7,8% thuộc các hướng ứng dụng khác.

Mười đội chung kết được chấm theo năm tiêu chí

Sau vòng đánh giá hồ sơ ở ba miền, Ban Tổ chức chọn 36 đội vào bán kết. Vòng bán kết diễn ra tại Học viện Kỹ thuật Quân sự cho miền Bắc, VKU cho miền Trung và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cho miền Nam. Từ kết quả bán kết, Ban Tổ chức chọn 10 đội xuất sắc nhất vào chung kết.

Mười đội chung kết được chấm theo năm tiêu chí trong đó tính hoàn thiện kỹ thuật về phần cứng lẫn phần mềm chiếm tỷ trọng cao nhất.

Tại vòng chung kết, các đội trình diễn sản phẩm hoàn chỉnh và bảo vệ dự án trước hội đồng chuyên gia cùng khách mời doanh nghiệp. Bài thi được chấm theo năm tiêu chí, trong đó tính hoàn thiện kỹ thuật về phần cứng lẫn phần mềm chiếm tỷ trọng cao nhất với 25%. Ba tiêu chí cùng chiếm 20% là tính sáng tạo và đột phá của giải pháp, tính thực tiễn và khả năng ứng dụng mở rộng, hiệu quả trình diễn trực tiếp và trải nghiệm người dùng (UX/UI). Tiêu chí còn lại là năng lực trình bày và phản biện chuyên sâu trước hội đồng, chiếm 15%.

Song song với phần thi chuyên môn, Ban Tổ chức mở Vòng thi Truyền thông nhằm giới thiệu sản phẩm rộng rãi và ghi nhận sự đồng hành của cộng đồng. Vòng này gồm bình chọn video trên fanpage của cuộc thi và bình chọn trực tiếp tại hội trường.

Kết nối sinh viên với chuyên gia và doanh nghiệp

Vòng chung kết dự kiến có đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Tần số Vô tuyến điện và NIC. Phía địa phương có đại diện lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Đại học Đà Nẵng. Đại diện các nhà tài trợ và Marvell Việt Nam cũng tham dự, cùng thành viên 10 đội chung kết và sinh viên nhiều trường trên cả nước.

Về phía Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và đơn vị đăng cai có TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch REV, Trưởng Ban Chỉ đạo, cùng PGS.TS Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng VKU. PGS.TS Nguyễn Cảnh Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký REV, là Trưởng Ban Tổ chức. Hai phó trưởng ban là GS.TS Trần Đức Tân, Phó Tổng Thư ký REV, và TS. Trần Thế Sơn, Phó Hiệu trưởng VKU.

TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV).

TS. Trần Đức Lai cho rằng VEDC 2026 là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực điện tử - viễn thông. Theo ông, cuộc thi góp phần hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW. "Cuộc thi là không gian để sinh viên kỹ thuật cả nước phát huy tư duy sáng tạo và bản lĩnh làm chủ công nghệ lõi, biến các ý tưởng nghiên cứu thành những giải pháp phần cứng - phần mềm có giá trị ứng dụng thực tiễn cao", ông nói. Ông cho biết Ban Tổ chức và REV cam kết tiếp tục đồng hành với các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Mục tiêu là nuôi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ sinh thái điện tử, AI, IoT và bán dẫn của Việt Nam.

TS. Trần Thế Sơn cho biết việc đăng cai vòng chung kết thể hiện cam kết của VKU với nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo và gắn kết đào tạo với thực tiễn công nghệ. "VKU đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện về hạ tầng kỹ thuật và không gian học thuật để chào đón 10 đội thi xuất sắc nhất cả nước, tạo điều kiện để các em tự tin trình diễn sản phẩm, giao lưu cùng chuyên gia, doanh nghiệp và lan tỏa tinh thần sáng tạo công nghệ", ông nói.

Toàn cảnh vòng chung kết cuộc thi thiết kế điện tử toàn quốc - VEDC 2026.

VEDC được tổ chức thường niên để sinh viên thể hiện năng lực nghiên cứu, thiết kế và chế tạo sản phẩm điện tử, IoT, AIoT. Giải thưởng năm nay có tổng giá trị gần 80 triệu đồng, dành cho các giải pháp công nghệ xuất sắc. Cuộc thi còn giúp sinh viên tiếp cận chuyên gia, doanh nghiệp và cơ hội phát triển sản phẩm trong thực tế. Ban Tổ chức kỳ vọng vòng chung kết ngày 28/11 tại VKU có những màn tranh tài kịch tính, giàu hàm lượng công nghệ và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong sinh viên cả nước.