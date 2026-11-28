Dự buổi gặp gỡ có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.

Đại biểu thành phố Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu.

Lãnh đạo thành phố 2 địa phương tham quan các sản phẩm OCOP của tỉnh Cà Mau. Ảnh: Viết Thành

Về phía tỉnh Cà Mau có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Hồ Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Văn Dũng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Chí Nguyện.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, sở, ban, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư của hai địa phương.

Khai thác lợi thế bổ trợ, hình thành chuỗi giá trị mới

Sau hội nghị ngày 22/7/2026 tại Hà Nội và việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện, quan hệ hợp tác giữa hai địa phương đang từng bước được cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực. Trong đó, Hà Nội hỗ trợ Cà Mau quảng bá sản phẩm, hình ảnh địa phương tại Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam và tổ chức kết nối cộng đồng doanh nghiệp là những bước triển khai cụ thể.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi cho biết, sau hợp nhất, Cà Mau có điều kiện tổ chức lại không gian phát triển, kết nối vùng nguyên liệu với công nghiệp chế biến, năng lượng, cảng biển và thị trường.

Cùng với việc đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược, định hướng phát triển trung tâm kinh tế biển, năng lượng tái tạo và logistics đang mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp tham gia các chuỗi giá trị mới.

Theo ông Lâm Văn Bi, vấn đề Cà Mau quan tâm là chuyển hóa lợi thế về tài nguyên, sản xuất và vị trí địa lý thành giá trị gia tăng, sức cạnh tranh và sinh kế bền vững. Trong khi đó, Hà Nội có thế mạnh về thị trường, tài chính, khoa học, công nghệ, quản trị và hệ thống phân phối.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo tỉnh Cà Mau đề xuất thúc đẩy hợp tác trên ba nhóm lĩnh vực trọng tâm.

Về thương mại, tỉnh mong muốn các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội kết nối trực tiếp với nhà sản xuất Cà Mau; cùng xác định nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn chất lượng và kế hoạch cung ứng, hướng tới các hợp đồng ổn định, lâu dài. Qua đó, đưa thủy sản, đặc sản và sản phẩm OCOP của Cà Mau đến gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô và các tỉnh phía Bắc.

Về đầu tư, Cà Mau kêu gọi doanh nghiệp tham gia hoàn thiện chuỗi giá trị thủy sản, từ sản xuất giống, phát triển vùng nuôi công nghệ cao đến chế biến sâu, bảo quản sản phẩm. Tỉnh cũng khuyến khích nghiên cứu cơ hội đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp, dịch vụ cảng biển và logistics gắn với các trục giao thông chiến lược.

Đối với du lịch, dịch vụ và đổi mới sáng tạo, Cà Mau mong muốn doanh nghiệp hai địa phương phối hợp xây dựng sản phẩm du lịch kết nối hệ sinh thái rừng, biển, đảo với văn hóa, tâm linh; nghiên cứu đầu tư dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng. Đồng thời, tăng cường hợp tác trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và phát triển nguồn nhân lực.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau khẳng định địa phương sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch, danh mục dự án và chính sách đầu tư; chủ động hướng dẫn, rút ngắn thời gian xử lý công việc trong phạm vi pháp luật cho phép.

Hà Nội - Cà Mau lấy doanh nghiệp làm trung tâm hợp tác

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh, trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, hợp tác kinh tế giữa Hà Nội và Cà Mau cần tiếp tục phát triển theo hướng thực chất, hiệu quả, có chiều sâu, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và kết quả hợp tác làm thước đo.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội đề nghị hai địa phương tập trung vào bốn nhóm nội dung: tăng cường kết nối sản xuất, chế biến, phân phối và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh hợp tác đầu tư, phát triển sản xuất, công nghiệp, năng lượng và dịch vụ; thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, thương mại điện tử và phát triển nguồn nhân lực; tăng cường liên kết phát triển du lịch, văn hóa và các ngành dịch vụ.

Để các định hướng hợp tác sớm đi vào thực tiễn, các sở, ngành và cơ quan chuyên môn cần cụ thể hóa thỏa thuận thành kế hoạch triển khai, xác định rõ nội dung công việc, cơ quan đầu mối, đơn vị thực hiện, tiến độ và sản phẩm cụ thể. Hai bên cũng cần thường xuyên trao đổi thông tin, đánh giá kết quả và phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Các hiệp hội, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp được đề nghị phát huy vai trò cầu nối, tập hợp nhu cầu hợp tác, giới thiệu đối tác phù hợp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin thị trường, chương trình xúc tiến thương mại, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, cần chủ động lựa chọn cơ hội hợp tác khả thi, phù hợp với năng lực và nhu cầu thị trường; chú trọng hiệu quả kinh doanh, chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu và xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài.

TS. Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội (HANOISME).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu khẳng định, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, thành phố luôn coi trọng hợp tác, liên kết với các địa phương và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Lãnh đạo thành phố tin tưởng sự quan tâm, chỉ đạo của hai địa phương cùng tinh thần chủ động, sáng tạo của doanh nghiệp sẽ góp phần đưa quan hệ hợp tác Hà Nội – Cà Mau ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.

Đồng quan điểm về việc phát huy lợi thế bổ trợ giữa hai địa phương, TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội (HANOISME) đánh giá Hà Nội và Cà Mau có nhiều lợi thế bổ trợ để thúc đẩy hợp tác kinh tế. Trong đó, doanh nghiệp hai địa phương có thể tăng cường kết nối tiêu thụ nông sản, thủy sản và sản phẩm OCOP; hợp tác chế biến, logistics; phát triển các sản phẩm du lịch; đồng thời đẩy mạnh đào tạo nhân lực và chuyển đổi số.

TS Mạc Quốc Anh khẳng định HANOISME sẵn sàng làm cầu nối, hỗ trợ giới thiệu đối tác, kết nối doanh nghiệp theo từng ngành hàng, góp phần đưa các cơ hội hợp tác thành đơn hàng, dự án cụ thể và tạo thêm việc làm cho người lao động.

Ký kết thỏa thuận, mở rộng kết nối doanh nghiệp

Trong khuôn khổ buổi gặp gỡ, cộng đồng doanh nghiệp Hà Nội và Cà Mau đã trao đổi về tiềm năng, nhu cầu hợp tác, tìm kiếm đối tác và cơ hội đầu tư, kinh doanh.

Đáng chú ý, Sở Công Thương thành phố Hà Nội và Sở Công Thương tỉnh Cà Mau đã ký kết hợp tác nhằm tăng cường phối hợp xúc tiến thương mại, kết nối cung – cầu, phát triển hệ thống phân phối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ.

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội và Hội Xúc tiến thương mại và Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Cà Mau cũng ký kết hợp tác.

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội và Hội Xúc tiến thương mại và Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Cà Mau cũng ký kết hợp tác, hướng tới tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng mạng lưới đối tác, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên tiếp cận thị trường và khai thác hiệu quả các cơ hội hợp tác.

Trong lĩnh vực du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau ký kết hợp tác với ba doanh nghiệp gồm Công ty Lữ hành Hanoitourist (Tổng công ty Du lịch Hà Nội), Công ty cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) và Công ty cổ phần Flamingo Redtour.

Các thỏa thuận trong lĩnh vực công thương, kết nối cộng đồng doanh nghiệp và phát triển du lịch là bước cụ thể hóa biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giữa Hà Nội và Cà Mau. Qua đó, tạo cơ sở triển khai các chương trình phối hợp, mở rộng cơ hội đầu tư, giao thương và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của hai địa phương trong thời gian tới.