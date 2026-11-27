Chính sách này được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2026 tại Nghị quyết số 63/2026/QH16 và có hiệu lực từ ngày 21/11/2026.

Để bảo đảm chính sách sớm đi vào thực tiễn, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết đến công chức thuế và người nộp thuế; đồng thời hướng dẫn cụ thể về đối tượng, điều kiện và trình tự xử lý các khoản nợ theo quy định.

Đặc biệt, đối tượng áp dụng là người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03), hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06) tính đến hết ngày 23/10/2026, do cơ quan thuế xác định theo quy định.

Theo Nghị quyết số 63/2026/QH16, việc xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp chỉ áp dụng đối với các khoản chưa nộp vào ngân sách nhà nước tại thời điểm cơ quan quản lý thuế thực hiện xóa nợ và phải đáp ứng các điều kiện tương ứng.

Điều kiện và thời hạn xóa tiền chậm nộp lệ phí môn bài Một trong những nội dung đáng chú ý của chính sách là quy định xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lệ phí môn bài tại Điều 3, đồng thời quy định điều kiện xóa tiền chậm nộp tại Điều 4 Nghị quyết số 63/2026/QH16.

Theo đó, các khoản được xem xét xử lý bao gồm nợ lệ phí môn bài của những kỳ phát sinh trước năm 2026 mà người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước; tiền chậm nộp phát sinh từ khoản nợ lệ phí môn bài được xóa. Chính sách cũng bao gồm trường hợp người nộp thuế đã nộp lệ phí môn bài nhưng còn nợ tiền chậm nộp tương ứng.

Đối với người nộp thuế thuộc trường hợp phải nộp lệ phí môn bài nhưng chưa thực hiện kê khai, nộp khoản lệ phí này, Nghị quyết quy định không phải thực hiện kê khai, nộp khoản lệ phí môn bài đó và không bị tính tiền chậm nộp.

Riêng trường hợp đề nghị xóa tiền chậm nộp theo Điều 4, người nộp thuế phải đáp ứng các điều kiện: Nộp đầy đủ tiền thuế nợ gốc và tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có); đồng thời nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Thời hạn cuối để cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ hợp lệ là hết ngày 30/6/2028.

Đây là mốc thời gian quan trọng người nộp thuế thuộc diện áp dụng cần lưu ý để bảo đảm quyền lợi theo chính sách. Cục Thuế cũng lưu ý, người nộp thuế không phải lập hồ sơ đề nghị xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp.

Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế căn cứ dữ liệu trên Hệ thống thông tin quản lý thuế để thực hiện xóa nợ theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Nghị quyết. Kết quả xóa nợ sẽ được cơ quan quản lý thuế công khai trên trang thông tin điện tử và gửi thông tin đến người nộp thuế qua tài khoản giao dịch thuế điện tử (nếu có).

Đối với hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế hợp lệ đã được tiếp nhận, nếu người nộp thuế đã nộp đủ tiền thuế nợ gốc và tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) vào ngân sách nhà nước chậm nhất ngày 30/6/2028, nhưng cơ quan thuế chưa hoàn thành việc xóa tiền chậm nộp hoặc giải quyết thủ tục liên quan, cơ quan quản lý thuế vẫn tiếp tục xử lý theo quy định của Nghị quyết.

Tháo gỡ nợ đọng, chuẩn hóa dữ liệu quản lý thuế

Để thống nhất cách thức triển khai chính sách trên phạm vi cả nước, Cục Thuế đã tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến, kết nối từ điểm cầu cơ quan Cục Thuế đến 34 Thuế tỉnh, thành phố và 350 Thuế cơ sở.

Theo thông tin tại hội nghị, Nghị quyết số 63/2026/QH16 được ban hành trong bối cảnh tình trạng nợ thuế tồn đọng, đặc biệt là nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp kéo dài qua nhiều năm, đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về giải pháp xử lý.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp, tổ chức đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; một số trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Điều này khiến dữ liệu quản lý thuế chưa được cập nhật đầy đủ, ảnh hưởng đến công tác theo dõi và quản lý nghĩa vụ thuế.

Việc triển khai chính sách đặc thù lần này được kỳ vọng góp phần xử lý các khoản nợ tồn đọng kéo dài, tạo điều kiện để doanh nghiệp, tổ chức hoàn thiện tình trạng pháp lý, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định.

Cục Thuế yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát dữ liệu, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng chính sách. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phải kịp thời báo cáo Cục Thuế để được xem xét, hướng dẫn.