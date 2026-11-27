Lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng 20,1% nhờ AI. Ảnh minh họa: Getty.

Lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc đang phục hồi mạnh mẽ dưới tác động của làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn và hạ tầng điện toán. Tuy nhiên, đằng sau những con số tăng trưởng ấn tượng là sự phân hóa ngày càng rõ nét giữa các ngành sản xuất công nghệ cao và những lĩnh vực phụ thuộc vào sức mua của người tiêu dùng, phản ánh sự thay đổi trong mô hình tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Ngành điện tử hưởng lợi lớn từ cuộc đua AI

Theo số liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 27/11/2026, lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn tại nước này tăng 20,1% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm trước, đạt tốc độ cao nhất kể từ tháng 5. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận tăng 16%, cao hơn mức 15,5% ghi nhận trong 9 tháng đầu năm. Kết quả này cho thấy các ngành công nghiệp mới đang phát huy vai trò ngày càng lớn trong việc duy trì đà tăng trưởng, trong bối cảnh nhiều lĩnh vực kinh tế truyền thống vẫn đối mặt với khó khăn.

Ông Yu Weining, chuyên gia thống kê trưởng thuộc Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, cho biết ngành điện tử là một trong những động lực quan trọng nhất thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận công nghiệp. Trong 10 tháng đầu năm, lợi nhuận của ngành này tăng gấp đôi so với cùng kỳ, đóng góp 9,7 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Như vậy, riêng ngành điện tử đã đóng góp hơn 60% mức tăng lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn tại Trung Quốc.

Động lực phía sau sự tăng trưởng này đến từ nhu cầu mở rộng năng lực tính toán phục vụ AI. Quá trình huấn luyện và vận hành các mô hình AI đòi hỏi hệ thống máy chủ có hiệu suất cao, dung lượng bộ nhớ lớn, tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh và nguồn cung điện ổn định. Điều này tạo ra nhu cầu đối với hàng loạt sản phẩm công nghiệp, từ chip nhớ, linh kiện bán dẫn, bảng mạch điện tử đến vật liệu chuyên dụng, thiết bị truyền dẫn quang học và hệ thống làm mát trung tâm dữ liệu. Thay vì chỉ mang lại doanh thu cho các doanh nghiệp phát triển phần mềm, làn sóng AI đang tạo ra thị trường rộng lớn cho toàn bộ chuỗi cung ứng phần cứng.

Lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng 20,1% nhờ AI. Nguồn NBS

Số liệu thống kê cũng cho thấy lợi nhuận ngành sản xuất công nghệ cao của Trung Quốc tăng 50,9% trong 10 tháng đầu năm, cao hơn 34,9 điểm phần trăm so với mức tăng chung của các doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn. Lợi nhuận ngành sản xuất tàu vũ trụ và tên lửa đẩy tăng 63,2%, trong khi các doanh nghiệp sản xuất vật liệu điện tử, linh kiện quang điện tử và thiết bị máy tính cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Sức lan tỏa của công nghệ còn thể hiện ở nhóm doanh nghiệp sản xuất nguyên vật liệu. Nhu cầu phát triển năng lượng tái tạo và hạ tầng AI đã thúc đẩy thị trường đồng, nhôm, những kim loại giữ vai trò quan trọng trong sản xuất thiết bị điện, hệ thống truyền tải năng lượng và xây dựng trung tâm dữ liệu. Cùng với sự phục hồi của ngành chế biến dầu mỏ, diễn biến này cho thấy cuộc đua công nghệ đang tạo thêm dư địa tăng trưởng cho cả những ngành công nghiệp truyền thống có khả năng tham gia chuỗi cung ứng mới.

Nền kinh tế hai tốc độ và hàm ý đối với Việt Nam

Mặc dù lợi nhuận công nghiệp tăng trưởng mạnh, bức tranh kinh tế Trung Quốc vẫn tồn tại những gam màu trái ngược. Trong khi các doanh nghiệp sản xuất thiết bị công nghệ, linh kiện điện tử và nguyên vật liệu phục vụ hạ tầng số hưởng lợi từ nhu cầu đầu tư, những lĩnh vực phụ thuộc vào tiêu dùng nội địa chưa cho thấy sự phục hồi tương xứng. Sự chênh lệch này đặt ra câu hỏi về tính bền vững của tăng trưởng khi lợi nhuận công nghiệp ngày càng tập trung vào một số nhóm ngành có lợi thế công nghệ.

Ông Tianchen Xu, nhà kinh tế cấp cao tại Economist Intelligence Unit (EIU), đơn vị nghiên cứu và phân tích kinh tế quốc tế, nhận định sự phục hồi hiện nay chưa lan rộng thành xu hướng cải thiện lợi nhuận bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp. Tăng trưởng vẫn chủ yếu được thúc đẩy bởi các ngành thượng nguồn, tức những lĩnh vực cung cấp nguyên liệu và đầu vào sản xuất, trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao.

Theo chỉ số theo dõi hoạt động kinh tế Trung Quốc (China Activity Proxy) của Capital Economics, tổ chức nghiên cứu kinh tế độc lập, nền kinh tế nước này ước tính tăng trưởng 2,4% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 3,5% trong nửa đầu năm 2026 và 3,9% của năm 2025. Đây là chỉ số ước tính độc lập, không phải số liệu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chính thức. Báo cáo ngày 26/11 của chuyên gia kinh tế Leah Fahy cũng cho thấy việc tăng chi tiêu tài khóa chưa chuyển hóa rõ rệt thành sự cải thiện trong hoạt động kinh tế, khi tăng trưởng của lĩnh vực xây dựng và sản xuất có dấu hiệu chậm lại.

Sự phân hóa này cho thấy AI có thể trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng công nghiệp, nhưng chưa đủ để giải quyết toàn bộ những khó khăn của nền kinh tế. Nếu nhu cầu đầu tư vào trung tâm dữ liệu, chip bán dẫn và thiết bị tính toán suy giảm, các doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào chu kỳ công nghệ cũng có nguy cơ đối mặt với tình trạng dư thừa công suất, áp lực giảm giá và thu hẹp biên lợi nhuận. Mặt khác, sự tăng trưởng thiếu đồng đều giữa sản xuất và tiêu dùng có thể khiến quá trình phục hồi kinh tế phụ thuộc nhiều hơn vào đầu tư và xuất khẩu.

Đối với Việt Nam, sự dịch chuyển này mở ra cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, bảng mạch, đóng gói và kiểm thử chip bán dẫn, thiết bị điện, cáp quang và hệ thống làm mát trung tâm dữ liệu. Đây là những lĩnh vực không nhất thiết đòi hỏi doanh nghiệp phải làm chủ ngay công nghệ chế tạo chip tiên tiến, nhưng vẫn có khả năng tạo ra giá trị kinh tế nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm và năng lực cung ứng của khách hàng quốc tế.

Tuy nhiên, tốc độ phát triển của ngành sản xuất công nghệ cao Trung Quốc cũng đặt doanh nghiệp Việt Nam trước áp lực cạnh tranh về giá thành, quy mô sản xuất và khả năng đổi mới công nghệ. Việc phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, từng bước làm chủ các công đoạn có giá trị gia tăng cao sẽ quyết định khả năng tận dụng cơ hội từ làn sóng AI. Từ câu chuyện của Trung Quốc, có thể thấy giá trị kinh tế của trí tuệ nhân tạo không đơn thuần nằm ở những ứng dụng thông minh trên màn hình máy tính, mà còn được tạo ra trong các nhà máy, dây chuyền sản xuất linh kiện và hệ thống hạ tầng phục vụ nền kinh tế số.