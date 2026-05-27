Lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc đạt mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ cuối năm 2023. Các công nhân đang làm việc trên dây chuyền sản xuất chip màn hình ô tô tại một xưởng ở Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: Getty.

Lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh nhất hơn hai năm

Lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng 24,7% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu công bố ngày 27/5. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 11/2023 và cao hơn đáng kể mức tăng 15,8% của tháng trước.

Tính chung bốn tháng đầu năm, lợi nhuận công nghiệp tăng 18,2%, vượt mức 15,5% của quý I. Kết quả này xuất hiện trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang đối mặt áp lực giảm tốc tăng trưởng, thị trường bất động sản suy yếu và tiêu dùng nội địa phục hồi chậm.

Ngành sản xuất thiết bị điện toán và điện tử tiếp tục dẫn đầu về lợi nhuận. Thu nhập của nhóm doanh nghiệp này tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái nhờ nhu cầu liên quan trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và chuỗi cung ứng công nghệ.

Trong khi đó, lĩnh vực khai thác dầu khí ghi nhận mức tăng lợi nhuận 8,1% trong bốn tháng đầu năm, đảo chiều so với mức giảm 1,4% của quý I. Giá dầu thế giới tăng mạnh trong giai đoạn đầu năm giúp cải thiện đáng kể biên lợi nhuận của các doanh nghiệp năng lượng và lọc hóa dầu.

Riêng ngành chế biến dầu mỏ đạt lợi nhuận 40,42 tỷ nhân dân tệ trong bốn tháng đầu năm, gần gấp đôi mức ghi nhận đến hết tháng 3.

Đà phục hồi vẫn thiếu đồng đều

Dù số liệu tổng thể tích cực, nhiều lĩnh vực vẫn tiếp tục gặp khó khăn. Lợi nhuận của các hãng sản xuất ô tô giảm 16,8% trong bốn tháng đầu năm. Tuy mức giảm đã cải thiện nhẹ so với quý I nhưng áp lực cạnh tranh giá và dư thừa công suất vẫn đè nặng lên ngành xe điện Trung Quốc.

Ngành sản xuất đồ nội thất còn ghi nhận mức giảm lợi nhuận tới 54,4%, phản ánh sức mua yếu từ thị trường nhà ở và tiêu dùng hộ gia đình.

Ông Hao Zhou, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Guotai Junan International, nhận định tăng trưởng lợi nhuận công nghiệp hiện tập trung chủ yếu ở nhóm ngành thượng nguồn và công nghệ cao.

Theo ông, giá sản xuất tăng mạnh do tác động từ khủng hoảng năng lượng toàn cầu đã giúp cải thiện lợi nhuận của các doanh nghiệp nguyên liệu và năng lượng. Tuy nhiên, nhiều ngành sản xuất tiêu dùng vẫn chưa thoát khỏi áp lực giảm cầu.

Chỉ số giá sản xuất của Trung Quốc trong tháng 4 tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất kể từ tháng 7/2022.

Xuất khẩu tiếp tục là điểm tựa của kinh tế Trung Quốc

Một trong những động lực lớn nhất giúp duy trì tăng trưởng công nghiệp là xuất khẩu. Trong tháng 4, xuất khẩu Trung Quốc tăng 14,1% so với cùng kỳ năm ngoái tính theo USD.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu tăng tới 25,3%, cho thấy nhu cầu nguyên liệu và linh kiện phục vụ sản xuất vẫn duy trì ở mức cao.

Tuy nhiên, nền kinh tế Trung Quốc vẫn đối mặt nhiều rủi ro. Sản lượng công nghiệp tháng 4 chỉ tăng 4,1%, trong khi doanh số bán lẻ tăng vỏn vẹn 0,2%. Đầu tư tài sản cố định tiếp tục giảm do khủng hoảng bất động sản kéo dài.

Điều này cho thấy tăng trưởng lợi nhuận công nghiệp hiện phụ thuộc lớn vào xuất khẩu, năng lượng và công nghệ cao, thay vì sự phục hồi đồng đều của nhu cầu nội địa.

AI và năng lượng đang trở thành trụ cột mới

Số liệu mới cho thấy Bắc Kinh đang hưởng lợi từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và năng lượng. Các doanh nghiệp liên quan bán dẫn, điện toán và hạ tầng số tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao bất chấp căng thẳng thương mại với Mỹ.

Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt, khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng và năng lực sản xuất quy mô lớn vẫn là lợi thế lớn của Trung Quốc.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Trung Quốc sẽ cần thêm thời gian để xác nhận liệu đà phục hồi lợi nhuận hiện nay có đủ bền vững hay không, nhất là khi tiêu dùng nội địa và thị trường bất động sản vẫn chưa thoát đáy.