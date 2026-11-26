Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Bàn tròn Quản trị công ty khu vực châu Á của OECD năm 2026 tại Hà Nội

Được thành lập từ năm 1999 với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, Hội nghị đã trở thành diễn đàn quan trọng cho đối thoại chính sách giữa các nền kinh tế châu Á và OECD về quản trị công ty, tài chính doanh nghiệp và phát triển bền vững. Sự kiện năm nay quy tụ đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý chứng khoán, sở giao dịch chứng khoán, thành viên thị trường cùng các tổ chức khu vực và quốc tế.

Việc Việt Nam lần thứ ba đăng cai sự kiện này cho thấy sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực cải cách thị trường vốn và nâng cao chuẩn mực quản trị công ty của Việt Nam. Hội nghị diễn ra trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập ngành chứng khoán Việt Nam. Chương trình Hội nghị bao gồm sáu phiên thảo luận chuyên đề, một phiên thảo luận cấp cao của các cơ quan quản lý chứng khoán ASEAN và lễ công bố một số ấn phẩm của OECD.

Báo cáo Đánh giá thị trường vốn Việt Nam năm 2026 của OECD – kết quả của dự án hợp tác giữa UBCKNN và OECD – đã chính thức được công bố tại phiên khai mạc Hội nghị.

Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Bàn tròn Quản trị công ty khu vực châu Á của OECD năm 2026 tại Hà Nội.

Báo cáo ghi nhận những bước tiến quan trọng của Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa thị trường vốn, trong đó có các cải cách thời gian qua đã góp phần giúp thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Báo cáo cũng chỉ ra những cơ hội để tiếp tục phát triển thị trường vốn theo chiều sâu, đa dạng hóa kênh huy động vốn cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn vốn vào đầu tư sản xuất.

Báo cáo đưa ra các khuyến nghị chính sách trong năm lĩnh vực ưu tiên: củng cố niềm tin thị trường; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn cổ phần; mở rộng nguồn vốn dài hạn thông qua trái phiếu doanh nghiệp; phát triển cơ sở nhà đầu tư; và tăng cường hội nhập quốc tế của thị trường vốn Việt Nam. Các khuyến nghị này nhằm hỗ trợ những nỗ lực cải cách đang được Việt Nam triển khai, hướng tới phát triển thị trường vốn có chiều sâu, hiệu quả và có khả năng chống chịu tốt hơn.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi Phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nêu cao tầm quan trọng của thị trường vốn trong việc hỗ trợ khát vọng trở thành nền kinh tế phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 của Việt Nam. Thứ trưởng nêu rõ sự cần thiết phải tăng cường vai trò của thị trường vốn là nguồn cung ứng vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, bổ trợ cho kênh tín dụng ngân hàng.

Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ tháng 9/2026, là sự ghi nhận đối với những nỗ lực hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo hướng minh bạch hơn và tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường. Thứ trưởng nhấn mạnh:

“Chúng tôi xác định nâng hạng không phải là đích đến cuối cùng, mà là khởi đầu của một chặng đường mới, với những đòi hỏi cao hơn về chất lượng, tính minh bạch và tính bền vững của thị trường. Trong tiến trình đó, quản trị công ty có vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp mà còn là nền tảng để xây dựng và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài.”

Thứ trưởng cho biết, thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng quản trị, tăng cường minh bạch và công bố thông tin, bảo vệ quyền lợi cổ đông, nâng cao chất lượng quản trị công ty tại doanh nghiệp nhà nước phù hợp với các chuẩn mực của OECD. Bộ Tài chính cũng sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu các khuyến nghị của Báo cáo trên cơ sở phù hợp với bối cảnh của Việt Nam.

Ông Yasushi Masaki, Phó Tổng Thư ký OECD.

Ông Yasushi Masaki, Phó Tổng Thư ký OECD, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì nỗ lực cải cách và hợp tác quốc tế nhằm phát triển thị trường vốn vận hành hiệu quả:

“Kinh nghiệm của Việt Nam cho thấy phát triển thị trường vốn là một quá trình lâu dài, đòi hỏi cải cách liên tục, thể chế vững mạnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước và các thành viên thị trường.”

Ông Jean-Paul Servais, Chủ tịch Ủy ban Quản trị công ty OECD, Chủ tịch Hội đồng Tổ chức quốc tế các Ủy ban Chứng khoán.

Ông Jean-Paul Servais, Chủ tịch Ủy ban Quản trị công ty OECD, Chủ tịch Hội đồng Tổ chức quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) kiêm Chủ tịch Cơ quan Dịch vụ và Thị trường tài chính Bỉ (FSMA), nhấn mạnh tầm quan trọng sâu rộng của quản trị công ty và phát triển thị trường vốn tại châu Á:

“Sự vững mạnh và khả năng chống chịu của các thị trường vốn châu Á có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi khu vực, góp phần hỗ trợ đầu tư, phát triển doanh nghiệp và tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu.”

Tại phiên khai mạc, ông Carmine Di Noia, Giám đốc Vụ Tài chính và Doanh nghiệp của OECD đã trình bày những kết quả đánh giá và khuyến nghị chính của Báo cáo Đánh giá thị trường vốn Việt Nam của OECD năm 2026.

“"Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc củng cố thị trường vốn, cùng với nhiều cải cách quan trọng đang được triển khai. Cam kết rõ ràng của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chương trình cải cách là tín hiệu rất đáng khích lệ, đồng thời là yếu tố then chốt để xây dựng thị trường vốn có chiều sâu và khả năng chống chịu tốt hơn, đủ sức hỗ trợ tăng trưởng và phát triển dài hạn của đất nước", ông Di Noia nhận định.

Trong hai ngày làm việc, các phiên thảo luận chuyên đề của Hội nghị sẽ tập trung trao đổi về những xu hướng và diễn biến chính đang định hình hoạt động quản trị công ty tại châu Á. Nội dung thảo luận bao gồm: vai trò của quản trị công ty đối với phát triển thị trường vốn, tạo lập giá trị doanh nghiệp và củng cố niềm tin của nhà đầu tư; tác động của trí tuệ nhân tạo; vai trò của sở giao dịch chứng khoán trong việc thúc đẩy thực hành quản trị công ty tốt; quản lý và công bố thông tin về nguồn nhân lực; cũng như công tác quản lý đối với các tổ chức xếp hạng ESG, nhà cung cấp chỉ số và tổ chức tư vấn biểu quyết.

Hội nghị cũng là dịp OECD ra mắt tại khu vực châu Á Bộ Hướng dẫn mới của OECD dành cho tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp và Báo cáo “Nhà đầu tư tổ chức và các tổ chức cung cấp dịch vụ thị trường vốn tại châu Á”.

Hội nghị Bàn tròn OECD – Châu Á về Quản trị công ty năm 2026 là một dấu mốc quan trọng tiếp theo trong quan hệ hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và OECD, đặc biệt trong lĩnh vực quản trị công ty và phát triển thị trường vốn. Hội nghị tạo cơ hội để các nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý, nhà đầu tư và các thành viên thị trường khác trao đổi kinh nghiệm, thảo luận các thách thức mới nổi và xác định các giải pháp chính sách nhằm tăng cường quản trị công ty trong khu vực.

Việc đăng cai tổ chức Hội nghị một lần nữa khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng thực hành quản trị công ty phù hợp với Bộ Nguyên tắc Quản trị công ty G20/OECD, đồng thời thể hiện quyết tâm phát triển thị trường vốn minh bạch, hiệu quả, có khả năng chống chịu, đủ sức thu hút nguồn vốn đầu tư trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn.